Rusko dnes oznámilo 24 326 nových případů nákazy koronavirem a rekordních 491 úmrtí za uplynulý den, což je vůbec nejvyšší počet za jediný den od začátku pandemie, uvedla agentura TASS s odvoláním na operativní štáb. O den dříve to bylo rekordních 25 173 nově potvrzených případů nákazy a 361 úmrtí.

Předchozí rekordní nárůst počtu úmrtí, celkem 467, byl zaznamenán 21. listopadu, připomněl list Kommersant. Dodal, že podle operativního štábu se nepočítá se zavedením dalších omezujících opatření na celostátní úrovni, v regionech o tom mají podle Kremlu rozhodovat místní gubernátoři.

V Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo více než 2,1 milionu lidí. Z nich 37 031 podlehlo nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje.

Z hlediska počtu nakažených je Rusko pátou nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech, Indii, Brazílii a Francii. Z hlediska počtu obětí je na 11 příčce, vyplývá z údajů na webu americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně.

V Německu přibylo 13 554 případů

V Německu přibylo za posledních 24 hodin 13 554 případů nákazy koronavirem. Je to o něco méně než minulé úterý, uvedl podle agentury DPA Institut Roberta Kocha (RKI). Počet nakažených covidem-19 začal v zemi razantně stoupat v říjnu a před dvěma týdny se ustálil na vysokých hodnotách. Trvalejší pokles po částečném uzavření ekonomiky zatím nenastal.

Nejvíce nových nemocných vykázalo Německo v pátek - bylo jich 23 648. Minulé úterý bylo ohlášeno 14 419 případů nákazy. V pondělí pak přibylo 10 864 nakažených, což bylo o něco více než minulé pondělí. RKI připomíná, že čísla bývají počátkem týdne nižší, protože o víkendu se méně testuje.

V Německu, které má přibližně 83 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo Sars-CoV-2 nejméně 942 687 lidí. Počet těch, kteří s touto nemocí zemřeli, k dnešnímu dni stoupl o 249 na 14 361. RKI odhaduje, že 636 700 lidí se z nemoci mezitím uzdravilo.

Šéfové spolkových zemí se v pondělí večer dohodli, že stávající omezení zavedená proti šíření pandemie prodlouží do 20. prosince, napsala agentura DPA. Konečné rozhodnutí má padnout ve středu na jejich poradě s kancléřkou Angelou Merkelovou. Původně měly mít restaurace a volnočasová a kulturní zařízení zavřeno jen do konce listopadu.

Pravidla pro zimní svátky

Před středeční poradou se spolkové země dohodly také na dalších návrzích pravidlech pro zimní svátky. Podle agentury DPA jejich premiéři navrhují, aby byla v období od 23. prosince do 1. ledna umožněna soukromá setkání až deseti lidí z různých domácností. Dosud platí, že se k jedné domácnosti mohou připojit nejvýše dva členové druhé domácnosti.

Předsedové vlád spolkových zemí na druhé straně vyzývají lidí, aby si před Vánocemi naordinovali pokud možno několikadenní karanténu. Podle nich by tomu pomohlo, kdyby školákům začaly zimní prázdniny už 19. prosince.

Země dále navrhují zakázat silvestrovské ohňostroje na frekventovaných veřejných prostranstvích. Zamezit se tak má tvoření větších skupin. Obecně premiéři doporučují vzdát se silvestrovských ohňostrojů.

Spolkové země rovněž chtějí podle DPA vyzvat zaměstnavatele, aby zvážili, zda by své prostory nemohli v období kolem Vánoc uzavřít, a to tím, že vyhlásí podnikové prázdniny, nebo hromadně umožnění práci z domova od 23. prosince do 1. ledna.