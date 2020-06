Itálie informovala o 24 nových úmrtích v souvislosti s nemocí covid-19, což je o více než polovinu méně než předchozí den. Nižší je i počet nakažených - potvrzených případů zaznamenaly úřady 224 oproti sobotním 262, uvedla tamní civilní ochrana.

Pouze jednu novou oběť za posledních 24 hodin hlásí dnes úřady ve Španělsku, nakažených v této jihoevropské zemi přibylo 141. Po skončení nouzového stavu může všech 47 milionů obyvatel této jihoevropské země ode dneška cestovat mezi regiony a Španělsko až na některé výjimky otevřelo své hranice evropským státům, čehož již dnes využily první turisté.

Výrazně méně obětí i nově nakažených oznámila i Británie. V zemi přibylo 43 úmrtí s koronavirem a počet infikovaných se zvýšil o 1221. Ruský krizový štáb dnes oznámil dalších 7728 potvrzených případů koronavirové nákazy, denní přírůstek se tak již pátý den v řadě drží pod hranicí 8000. V souvislosti s covidem-19 zemřelo v Rusku za posledních 24 hodin dalších 109 lidí, tedy méně, než v předchozí den.

Pevninská Čína, odkud se nemoc na přelomu roku začala šířit, za poslední den zaznamenala 26 nových případů nákazy, z toho 22 v Pekingu. Údaje jsou podobné jako ty z předchozího dne. Nárůst poštu nakažených i mrtvých pak hlásí Írán. V zemi přibylo 116 obětí a jejich celkový počet tak dosáhl 9623.

Prudký nárůst reprodukčního čísla

V Německu prudce vzrostlo reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný. Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) dnes dosáhlo hodnoty 2,88, přičemž v sobotu bylo na úrovni 1,79. Je tedy výrazně nad kritickou hodnotou jedna, která tvoří mezník, zda se bude nákaza v dlouhodobém horizontu dále šířit nebo naopak ustupovat. Hodnota 2,88 znamená, že jeden nakažený statisticky infikuje téměř tři další osoby.

Podle statistiky RKI v zemi za posledních 24 hodin přibylo 687 nových případů nákazy koronavirem, celkový počet infikovaných tak vzrostl na 189 822. Celková bilance obětí činí 8882.

Brazílie ohlásila 1022 nových obětí za posledních 24 hodin, počet mrtvých tak vystoupil na 49 976. Počet nakažených se za uplynulých 24 hodin zvýšil o 34 666 na 1 067 579. Již v pátek Brazílie překročila hranici jednoho milionu infikovaných. Brazílie je druhou nejhůře postiženou zemí světa za Spojenými státy, a to co do počtu nakažených i co do počtu úmrtí.