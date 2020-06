ON-LINE ke koronaviru ZDE

Pozitivních nálezů na koronavirus je tak za letošní rok zhruba dvakrát tolik, než kolik lidí se ročně nakazí těžkou formou chřipky. Svět přitom již velice brzy očekává překročení dalšího smutného milníku, kdy počet zemřelých po komplikacích spojených s covidem-19 překročí půl milionu. Podle JHU nyní v souvislosti s koronavirem zemřelo 498 217 osob. Asi polovina ze všech infikovaných se však již z nákazy zotavila.

Pokoření hranice deseti milionů pozitivních případů přichází v době, kdy řada silně zasažených států uvolňuje ochranná opatření a snaží se nalézt způsob, jak co nejlépe pokračovat v normálním životě a zároveň chránit zdraví svých obyvatel. Odborníci varují, že mimořádný ekonomický a společenský režim zřejmě bude muset na některých místech zůstat v platnosti rok i déle, dokud se neobjeví účinná vakcína proti covidu-19.

Evropa, Severní a Latinská Amerika registrují každá asi čtvrtinu celkového počtu případů. Na 11 procent potvrzených nálezů koronaviru se nachází v Asii, na Blízkém východě je to devět procent z celkového počtu.

První nález SARS-CoV-2 se prokázal 10. ledna v Číně, která byla původním ohniskem nákazy. Těžiště pandemie se následně přesunulo do Evropy, pak do USA a do Ruska. V současnosti je za epicentrum šíření nemoci považována Latinská Amerika. Brazílie denně zaznamenává desítky tisíc nově nakažených, podobné počty však hlásí také Indie. Asi třetina ze všech infikovaných z posledního týdne pochází právě z těchto dvou zemí.

Experti nadále varují, že vzhledem k nedostatečným testovacím kapacitám v mnoha zemích jsou skutečné počty nakažených výrazně vyšší.

Brazílie hlásí přes 38 tisíc nových případů

Brazílie za poslední den zaregistrovala 38 693 nově nakažených koronavirem, čímž se celkový počet osob s prokázanou nákazou v této největší latinskoamerické zemi od začátku pandemie přehoupnul přes hranici 1,3 milionu. S odkazem na vyjádření místních úřadů to napsala agentura Reuters. Za posledních 24 hodin tam po komplikacích covidu-19 zemřelo 1109 osob.

Brazílie s asi 210 miliony obyvatel je v absolutních číslech druhou nejhůře zasaženou zemí na světě po Spojených státech. Podle dnes aktualizovaných dat tam v důsledku koronaviru zemřelo již 57.070 lidí. Řada odborníků se přitom domnívá, že se v zemi nakazilo mnohem více osob, než uvádějí oficiální statistiky, protože se tam provádí málo testů na SARS-CoV-2. Vrchol epidemie experti navíc v Brazílii očekávají až v červenci.

Tamní vláda v sobotu uzavřela dohodu s Oxfordskou univerzitou a společností AstraZeneca, aby mohla v zemi vyrábět jejich vakcínu vůči koronaviru se slibnými předběžnými výsledky, jež nyní prochází testováním. Brazilské úřady zaplatí 127 milionů dolarů (asi tři miliardy korun) za materiál, z něhož bude schopen místní výrobce vakcín Fiocruz vyrobit do konce ledna příštího roku asi 30 milionů dávek. Celkem by se jich pak mělo vyrobit asi 100 milionů.

Pokud by se tak látka v testech ověřila, mohla by Brazílie okamžitě začít s očkováním populace. Jako první by přitom vakcínu dostali starší občané, lidé s předchozími zdravotními obtížemi a pracovníci ve zdravotnictví.

V Německu ubylo nově nakažených

V Německu za poslední den přibylo za poslední den 256 případů nákazy na celkových 193 499, oznámil dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Počet ohlášených úmrtí se pak snížil na tři, celkem je jich 8957. O den dříve přibylo 687 případů koronavirové nákazy a šest úmrtí.

Nejvíce nakažených bylo evidováno ve spolkové zemi Bavorsko, která sousedí i s Českou republikou. Druhá je nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko.

Rusko má za poslední den 6791 nových případů nákazy koronavirem, dalších 104 lidí s nemocí covid-19 zemřelo. O den dříve úřady registrovaly 6852 případů nákazy a 188 mrtvých. Denní přírůstek nových případů se tak třetím dnem drží pod 7000.

Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo od začátku pandemie 634.437 lidí a 9073 pacientů nákaze podlehlo, uvedla s odvoláním na krizový štáb agentura TASS. Dodala, že podle těchto údajů s covidem-19 zemřelo 1,43 procenta ze všech nakažených.