Brazílie zaznamenala za posledních 24 hodin rekordních 20 599 nových případů nákazy koronavirem. Dohromady nejlidnatější latinskoamerická země eviduje už 411 821 nakažených. Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnilo brazilské ministerstvo zdravotnictví. Mrtvých přibylo 1086; dohromady jich už největší latinskoamerická země má 25.598. Počet nových případů i obětí je vyšší než v předchozích bilancích.

Latinskou Ameriku a s ní pátou nejlidnatější zemi světa, kterou Brazílie se svými 212 miliony obyvateli je, považuje nyní Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové epicentrum koronavirové pandemie.

Brazílie je nejhůře zasaženou zemí v Latinské Americe co se zemřelých i nakažených týče. Na kontinentu ji následuje Peru, které má podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse bezmála 130 tisíc potvrzených případů nákazy, a Chile s více než 82 tisíc nakaženými.

Předchozí den Brazílie registrovala dalších 16 324 případů nákazy koronavirem a 1039 nově zemřelých pacientů. Před dvěma dny země hlásila 11 687 nově potvrzených případů infekce a 807 obětí.

Dosud nejvyšší bilanci zemřelých (1188) hlásila tato jihoamerická země minulý týden. V počtu nakažených ji celosvětově překonávají pouze Spojené státy, kde se infekce potvrdila už u zhruba 1,7 milionu lidí.

Koronavirová krize tvrdě dopadla i na středoamerické Mexiko, kde za uplynulý den úřady zaznamenaly v souvislosti s covidem-19 za den podle úřadů 463 nových úmrtí, čímž celková bilance úmrtí vystoupala na 8597. V zemi se 126 miliony obyvatel se podle agentury Reuters od propuknutí nákazy nakazilo 78 023 lidí, z toho je rekordních 3463 nových případů.

Peru hlásí rekordních 6154 nových případů a 195 mrtvých

Peru zaznamenalo opět rekordní denní nárůst případů koronavirové nákazy (6154) i jejích obětí (195). Dohromady počet infikovaných dosáhl 135.905, což představuje nárůst o 36 procent během jednoho týdne. Počet mrtvých dosáhl 3983, uvedlo ve středu ministerstvo zdravotnictví. Peruánské úřady však podle agentury AFP ujišťují, že vývoj epidemie se stabilizoval.

Peru je co do počtu infikovaných i zemřelých druhou nejhůře zasaženou zemí současnou pandemií v regionu Latinské Ameriky. Panamerická zdravotnická organizace (OPS) se sídlem ve Washingtonu se domnívá, že šíření nemoci covid-19 v jihoamerické zemi se bude ještě zrychlovat, stejně jako v Brazílii nebo Chile.

V úterý Peru zaregistrovalo do té doby rovněž rekordní přírůstek 5772 nových infekcí a 159 dalších úmrtí. V zemi s 33 miliony obyvatel je nejhůře zasaženou oblastí metropole Lima a sousedící přístavní město Callao.

V USA už zemřelo více než 100 tisíc lidí s covidem-19

Počet zemřelých s covidem-19 ve Spojených státech přesáhl 100 tisíc. Vyplývá to z aktuálních propočtů Univerzity Johnse Hopkinse i agentury Reuters. Nakažených evidují USA zhruba 1,7 milionu. Zpomalení nárůstu mrtvých ale vedl úřady v mnoha amerických státech k uvolnění restrikcí.

V tomto měsíci podle Reuters umíralo každý den v průměru 1400 Američanů s covidem-19. Ještě v dubnu byly denní nárůsty mrtvých i dvoutisícové.

Během tří měsíců zemřelo v důsledku koronavirové infekce více Američanů než dohromady v důsledku válek v Koreji, ve Vietnamu a v Iráku dohromady. Infekční onemocnění zabilo také více Američanů než epidemie AIDS v letech 1981 až 1989.

Spojené státy mají zdaleka nejvíce případů koronavirové nákazy i jejích obětí na světě. Celosvětově si epidemie od propuknutí v Číně ke konci minulého roku vyžádala přes 353 tisíc životů; nakazilo se více než 5,6 milionu lidí. Nyní je za hlavní ohnisko pandemie pokládána Jižní Amerika. Brazílie dosud evidovala přes 390 tisíc případů infekce, což je druhý nejvyšší počet na světě.

Podle Reuters jsou Spojené státy na osmé příčce v počtu zemřelých s koronavirem na hlavu. USA mají tři úmrtí na 10 tisíc obyvatel, zatímco v Belgii, která smutné statistice vévodí, zemřelo v průměru osm nakažených z každých 10 tisíc obyvatel. Následují Španělsko, Británie a Itálie.

V Německu se za den nakazilo dalších 353 lidí

Německo dosud evidovalo 179 717 potvrzených případů nákazy onemocněním covid-19, což je o 353 více než před 24 hodinami. Počet zemřelých vzrostl o 62 na 8411. Uvedl to v dnešní aktualizované bilanci německý Institut Roberta Kocha (RKI). Infekční nemoci se zbavilo dalších zhruba 400 lidí, a vyléčených tak je nyní přibližně už 163 200.

Nejhůře zasaženou spolkovou zemí je Bavorsko s 46 729 případy koronavirové nákazy a 2438 oběťmi. Druhá země sousedící s Českou republikou, Sasko, dosud evidovala 5260 nakažených a 210 zemřelých.

Nejlidnatější německý region, Severní Porýní-Vestfálsko, měl dosud 37.698 infikovaných, což je druhý nejvyšší počet ze 16 spolkových zemí, a 1582 zemřelých. Co dopočtu zemřelých má druhou nejtragičtější bilanci Bádensko-Württembersko s 1724 úmrtími. Nakažených zachytil region na jihozápadě Německa 34 129.

Ve středu RKI evidoval 45 nových obětí a 432 případů nákazy. Německo, které má na 83 milionů obyvatel, má ve srovnání s mnoha dalšími evropskými zeměmi poměrně nízkou úmrtnost v souvislosti s koronavirem a epidemii se podařilo udržet pod kontrolou. Jednotlivé spolkové země proto uvolňují protiepidemická opatření.

Na covid-19 zemřelo v Rusku dalších 174 lidí

Rusko dnes ohlásilo dalších 174 úmrtí na koronavirus v uplynulých 24 hodinách, čímž vyrovnalo dosavadní rekord v denním nárůstu počtu mrtvých z úterý tohoto týdne. "Je to maximální počet od začátku pandemie," poznamenala agentura TASS. Celkový počet úmrtí tak v zemi dosáhl 4142.

Podle krizového štábu přibylo 8 371 nových případů nákazy. Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo 379 051 lidí. Z toho 150 993 pacientů se již z nemoci covid-19, způsobované koronavirem, uzdravilo, napsala agentura Interfax.

Ve středu Rusko hlásilo 161 úmrtí a 8.338 nových případů nákazy.

V počtu nakažených Rusko zůstává podle Univerzity Johnse Hopkinse na třetí příčce, předstiženo Brazílií s více než 411 tisíci případy a Spojenými státy s téměř 1,7 milionem potvrzených případů nákazy.

Z 85 ruských regionů je nadále nejhorší situace v Moskvě, kde za uplynulý den zemřelo 71 pacientů a zjistili 2053 nových případů infekce. Celkem se v metropoli od začátku pandemie nakazilo 173 497 lidí.

Relativně nízký počet úmrtí v Rusku budí u pozorovatelů pochyby vzhledem k tomu, že jiné země mají při nižším počtu nakažených daleko více zemřelých, například Británie či Itálie. Ruské úřady to vysvětlují včasným rozpoznáním infekce a přijetím patřičných opatření. Kritici ale upozorňují, že v Rusku se do bilance započítávají pouze mrtví, u nichž byl koronavirus hlavní příčinou úmrtí, zatímco jiné země zahrnují do čísel všechny zesnulé s pozitivním testem

Británie uzavřela ambasádu v KLDR

Británie dočasně uzavřela svou ambasádu v Severní Koreji kvůli přísným omezením v souvislosti s koronavirovou nákazou. Veškerý diplomatický personál opustil zemi, oznámil dnes na twitteru britský velvyslanec v KLDR Colin Crooks.

"Britské velvyslanectví v Pchongjangu bylo dočasně uzavřeno 27. května 202 a všechen diplomatický personál pro tuto chvíli opustil KLDR," napsal Crooks.

Rozhodnutí bylo přijato, protože "omezení vstupu do země znemožnilo rotaci našeho personálu a udržení chodu velvyslanectví," potvrdilo v prohlášení také britské ministerstvo zahraničí.

Británie s KLDR udržuje diplomatické styky a pokusí se obnovit přítomnost v Pchjongjangu co nejdříve, stojí dále v prohlášení. Agentura NK News, která ze Soulu monitoruje dění v Severní Koreji, informovala, že britští diplomaté překročili pozemní hranici do Číny, neboť lety zůstávají pozastaveny.

KLDR oficiálně nepotvrdila žádný případ nákazy covidem-19, ale zakázala téměř veškeré cestování přes hranice a přinutila cizince trávit týdny v karanténě.

Už v březnu některé země, včetně Německa a Francie, stáhly své zástupce ze Severní Koreje a uzavřely své tamní diplomatické mise. Čeští diplomaté v komunistické zemi zůstali.

Čína zaznamenala dva nové případy nákazy

Pevninská Čína zaznamenala za poslední den dva nové potvrzené případy nákazy koronavirovou nemocí covid-19. Oba případy byly zavlečené ze zahraničí, tvrdí podle agentury Reuters čínské zdravotnické úřady. Jižní Korea dnes hlásí 79 nových případů infekce, což je nejvíce od počátku dubna.

V předchozí bilanci Čína hlásila jeden nový případ koronavirové nákazy, tedy o šest méně než v úterý. Dnes Čína rovněž potvrdila 23 nových případů koronavirové infekce bez příznaků, což je o pět méně než v předchozí bilanci. Takové případy Čína nezaznamenává v celkové bilanci. Podle té se od propuknutí nákazy v zemi s 1,3 miliardovou populací nakazilo 82 995 lidí, z čehož 4634 pacientů zemřelo.

Nový typ koronaviru se poprvé potvrdil ve středočínské provincii Chu-pej na konci loňského roku. Odtud se začal šířit do ostatních částí světa na začátku letošního roku. Čína zažívala vrchol pandemie covidu-19 v únoru, kdy denně přibývaly dva až čtyři tisíce nakažených, v březnu to bylo denně několik desítek a od konce dubna přibývají již jen jednotky nových případů.

Další zemí, v níž se koronavirus objevil už na počátku pandemie, je Jižní Korea. Ta dnes hlásí 79 nových případů infekčního onemocnění, což je podle Reuters nejvíc od 5. dubna. Dohromady východoasijská země má už 11.344 registrovaných případů a 269 úmrtí.

Nejméně 68 nových případů souvisí s přenosy uvnitř země. Jihokorejské úřady se nyní potýkají s prudkým šířením nákazy v logistickém centru jednoho internetového obchodu, poznamenal Reuters.