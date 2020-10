Koronavirová nákaza se celosvětově prokázala už u více než 40 milionů lidí. Na základě své statistiky, kterou opírá o data zveřejňovaná jednotlivými státy, o tom dnes informovala agentura Reuters. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která pandemii covidu-19 dlouhodobě sleduje, je nakažených zatím 39,899 milionu.

Nejvíce postiženou zemí světa zůstávají co do počtu potvrzených případů nákazy Spojené státy americké. Země s 328 miliony obyvatel má už více než 8,1 milionu infikovaných. Na druhé příčce je Indie, která hlásí téměř 7,6 milionu nakažených z 1,3 miliardy obyvatel. Třetí nejvíce zasaženou zemí je nadále Brazílie, která má zhruba 209 milionů obyvatel a potvrdila již 5,2 milionu nakažených.

V první desítce států s nejvyšším počtem potvrzených případů koronaviru jsou ještě Rusko, Argentina, Kolumbie, Španělsko, Francie, Peru a Mexiko. Země Severní a Jižní Ameriky zaznamenaly dosud téměř polovinu všech případů nákazy na světě. Podíl Evropy na celkovém počtu infikovaných je nyní podle agentury Reuters 17 procent.

V Česku se dosud nákaza virem SARS-CoV-2 zjistila zhruba u 174 tisíc lidí. Za neděli přibylo 5059 potvrzených případů, což je nejvyšší nedělní nárůst od začátku epidemie. Podle žebříčku JHU je Česko celosvětově co do počtu případů jednatřicáté.

Podle Reuters trvalo jen 32 dní, než se počet potvrzených případů infekce zvýšil z 30 na 40 milionů. Nárůst z 20 na 30 milionů trval 38 dní, z deseti na dvacet milionů to bylo 44 dní. Od prvního nahlášeného případů v čínské provincii Wu-chan do dosažení prvních deseti milionů odhalených případů na světě uplynuly tři měsíce. Rekordní denní nárůst nových případů zaznamenal svět v pátek, kdy jich přibylo 400 tisíc.

Agentura Reuters upozornila, že podle odborníků je počet nakažených ve skutečnosti mnohem vyšší. S covidem-19, který vir SARS-CoV-2 způsobuje, zemřelo na celém světě již více než 1,1 milionu infikovaných.

Německo má 4325 nových infekcí



Německo za posledních 24 hodin eviduje 4325 nových případů nákazy koronavirem, informoval dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Bavorský premiér Markus Söder vzhledem k rostoucímu počtu nakažených vyzval, aby se v ohniscích nákazy zavedla jednotná povinnost nosit roušku na veřejnosti. K ohniskům dnes přibyl například i Hamburk, kritická je situace v Delmenhorstu na severozápadě země.

Dnešní počet nových případů v Německu je nižší než v předchozích dnech. Podle agentury DPA je ale běžně víkendová bilance nižší, neboť se méně testuje a úřady také nedostávají údaje ze všech laboratoří. Oproti jiným pondělním statistikám ale počet infekcí výrazně vzrostl; minulý týden jich Německo oznámilo 2467.

I tak zůstává německá bilance nižší než v Česku, které má osmkrát méně obyvatel. V ČR se v neděli potvrdilo 5059 nových případů.

Bavorský premiér Söder dnes vzhledem k rostoucímu počtu infikovaných vyzval k dalšímu zpřísnění opatření na celoněmecké úrovni. "Jsem přesvědčený federalista, myslím si ale, že federalismus stále více naráží na své hranice," uvedl. Opatření proti šíření koronaviru zavádějí v Německu jednotlivé spolkové země. Kancléřka Angela Merkelová po jednání s jejich premiéry minulý týden uvedla, že vyjednané restrikce považuje za nedostatečné.

Na její stranu se dnes přidal Söder. V ohniscích nákazy by podle něj měli lidé povinně nosit roušky - ve školách, na pracovištích i na veřejných prostranstvích. Mluvit by se podle bavorského premiéra mělo také o centrálním zavedení dřívější zavírací doby v restauracích a hospodách.

Mezi ohniska s více než 50 případy nákazy na sto tisíc obyvatel za sedm dní se dnes dostalo druhé největší německé město Hamburk. Už dříve se na seznamu rizikových oblastí objevily například Berlín, Kolín nad Rýnem, Mnichov či Brémy. Nejhorší je ale podle agentury DPA nyní situace v dolnosaském městě Delmenhorst, kde mají 223 nových případů na sto tisíc obyvatel za týden.

V Německu koronavirus testy od propuknutí epidemie potvrdily u 366 299 lidí. Za posledních 24 hodin na komplikace spojené s covidem-19 zemřelo dalších 12 lidí a Německo se tak v celkovém počtu zemřelých blíží hranici deseti tisíc. Více než 294 800 lidí se již z nemoci vyléčilo.

Reprodukční číslo v Německu dosahuje hodnoty 1,44. Jedná se o odhad epidemiologů ohledně toho, kolik lidí nakazí jeden infikovaný člověk. Pokud je hodnota vyšší než jedna, znamená to, že se infekce v populaci rozmáhá.

Slovinsko vyhlásilo nouzový stav

Slovinská vláda dnes kvůli rostoucímu počtu případů koronaviru vyhlásila třicetidenní nouzový stav. Informovala o tom agentura Reuters. Kabinet rovněž zavedl zákaz nočního vycházení, a to od 21:00 hodin do 6:00 hodin. Opatření platí ode dneška.

Ministr vnitra Aleš Hojs na tiskové konferenci dále oznámil, že budou zakázány veřejné a náboženské akce. Slovinci se nebudou moci setkávat ve větším počtu, než je šest lidí najednou. Dosud se mohlo ve Slovinsku sejít maximálně deset lidí. Vláda také zakázala cestování mezi jednotlivými regiony země, které jsou nákazou nejvíce postižené.

Pandemie koronaviru Slovinsko podle agentury Reuters dosud nezasáhla tolik jako řadu jiných zemí. Agentura AP připomíná, že Slovinsko bylo první zemí v Evropě, která vyhlásila konec epidemie koronaviru. Učinila tak v květnu poté, co se jí povedlo snížit počet případů infekce na jeden až dva denně.

V poslední době se však nákaza ve větší míře vrátila. Počet potvrzených případů se tam minulý týden oproti týdnu předchozímu více než zdvojnásobil, a to z 2255 případů na 4845 potvrzených případů. Dnes Slovinsko ohlásilo 537 nových případů nákazy z celkových 2637 testů, což znamená, že země poprvé eviduje více než dvacet procent testů pozitivních na koronavirus.

Od začátku pandemie Slovinci zaregistrovali podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která pandemii covidu-19 dlouhodobě sleduje, přes třináct tisíc nakažených, přičemž s nemocí covid-19 tam zemřelo 188 lidí.

Plán testovat Slováky na koronavirus vyvolal kritiku

Záměr slovenské vlády plošně otestovat obyvatele země na koronavirus vyvolal kritiku i pochybnosti. Krajně pravicová slovenská strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) dnes plán kabinetu premiéra Igora Matoviče odmítla. Šéf lékařské komory zase vyjádřil pochybnosti nad úspěchem akce, pokud jí nebude předcházet odborná debata.

"Plošné testování je syndromem kolektivního vnímání jakoby viny celých skupin. Pokud vláda chce něco dělat plošně, tak ať ohroženým skupinám rozdává vitaminové balíčky," uvedl šéf LSNS Marian Kotleba, který vystupuje i proti nošení roušek. LSNS se tak nepřidala na stranu vlády, která u opozice žádala podporu zmíněné akce.

Podle expremiéra a šéfa nejsilnější opoziční strany Směr-sociální demokracie Roberta Fica opatření, která se týkají všech občanů, musejí být výsledkem celospolečenské dohody. Tvrdil, že vláda celou akci připravuje za zavřenými dveřmi, a kritizoval, že o ní neinformovala ani prezidentku Zuzanu Čaputovou. Hlava slovenského státu v souvislosti s plošným testováním požádala o svolání bezpečnostní rady státu, která bude jednat v úterý.

"Bude mě zajímat nejen propracování konceptu, ale i stav příprav na plošné testování. Zejména to, zda je takovéto testování realizovatelné bez negativního dopadu na poskytování zdravotní péče pacientům, protože plošné testování si vyžádá nemalý počet zdravotníků," uvedla Čaputová.

Někteří odborníci ale i média plošné testování zpochybnili. Upozornili například na logistickou náročnost největšího projektu v novodobých dějinách země či na skutečnost, že testování povede k pohybu obyvatel, který se úřady v zájmu zpomalení šíření nákazy snažily dříve zavedenými opatřeními naopak utlumit.

"Ideální by bylo otestovat alespoň 80 procent lidí z těch, které je potřeba testovat. Akce by se měla uskutečnit po důkladné přípravě a konzultaci se všemi odborníky. K ničemu takovému nedošlo. Termín za dva týdny je maximálně šibeniční, pokud nechceme použít výraz nereálný," řekl dnes novinářům šéf Slovenské lékařské komory Marian Kollár. Dodal ale, že výsledky testů mohou poskytnout důležitá data pro boj s koronavirem.

Slovenská vláda v neděli pověřila armádu otestováním obyvatel pětimilionové země starších deseti let. Zatím není známo, zda bude povinná účast na testech, jejichž pilotní fáze je naplánována již na konec tohoto týdne. Od projektu si kabinet slibuje odhalení ohnisek koronavirové nákazy.

Slovensko v posledním období zaznamenává výrazný nárůst počtu nakažených koronavirem. Hranici 2000 potvrzených případů infekce za jeden den země překonala minulý týden. V neděli přibylo 860 zjištěných případů nákazy, což byl nejvyšší nedělní přírůstek od propuknutí pandemie. O víkendech se na Slovensku uskuteční obvykle méně testů než během pracovních dnů.

Rakousko zpřísní opatření proti koronaviru, omezí shromáždění

Rakousko opět zpřísní opatření proti šíření koronaviru. Uvnitř se bude moci od pátku scházet jen šest dospělých, venku nanejvýš dvanáct, uvedl na tiskové konferenci kancléř Sebastian Kurz. Vicekancléř Werner Kogler řekl, že je situace vážná, a opět přitom poukázal na nepříznivý vývoj v Česku. V Rakousku za 24 hodin přibylo 1121 potvrzených případů nákazy koronavirem, Česko za neděli hlásí 5059 nových případů.

Nové opatření, které omezuje počet účastníků na soukromých akcích, se týká mimo jiné svateb, narozeninových oslav, spolkových slavností či tanečních kurzů. Netýká se setkání na pracovišti a výjimku dostaly také pohřby.

Veřejných akcí, které úřady povolí, se bude moci nově účastnit venku maximálně 1500 a uvnitř 1000 lidí. Při všech kulturních a sportovních událostech, například při zápasech fotbalové ligy či divadelních představeních, budou muset mít lidé zakrytá ústa a nos.

Celostátní zavírací dobu restaurací a hospod rakouská vláda nezavedla. Podle Kurze o ní mohou rozhodnout jednotlivé spolkové země. Některé to už dříve učinily, například v Tyrolsku musí hosté gastronomické podniky opustit nejpozději ve 22:00.

Členové Kurzovy vlády dnes na Rakušany apelovali, aby opatření dodržovali. Cílem je podle kancléře Kurze zabránit další celostátní uzávěře. Vicekancléř Kogler upozornil na nepříznivý vývoj v sousedních zemích. Jmenoval přitom Česko a zmínil, že Praha požádala kvůli špatné situaci Bavorsko o případnou pomoc s péčí o pacienty s těžkým průběhem covidu-19. Na Česko jako odstrašující případ už v minulých dnech několikrát poukázal i Kurz.

Za posledních 24 hodin přibylo v Rakousku 1121 potvrzených případů nákazy koronavirem. Většinu nových případů opět hlásí hlavní město Vídeň (266), následují Dolní a Horní Rakousy (176 a 174), dvě spolkové země sousedící s Českem.

Od počátku epidemie se v Rakousku nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila u více než 65 tisíc lidí. Zhruba 50 tisíc z nich se viru již zbavilo. S covidem-19 zemřelo v Rakousku 904 lidí. V nemocnici je nyní kvůli nákaze 799 lidí, z toho 145 na jednotkách intenzivní péče. Pokud se nepodaří současný vývoj zastavit, je podle Kurze možné, že v prosinci bude přibývat denně 6000 případů. V sobotu Rakousko ohlásilo rekordní denní přírůstek 1747 případů.



V mateřské škole v Izraeli mají den po otevření osm nakažených



V mateřské školce na telavivském předměstí Ramat Gan se dnes potvrdila nákaza koronavirem u osmi vyučujících. Oznámily to telavivské úřady. Izrael v neděli začal uvolňovat opatření přijatá v září kvůli rychle se šířící epidemii, protože se díky uzávěře podařilo nákazu zpomalit. K prvním krokům zmírnění uzávěry patřilo obnovení provozu v předškolních zařízeních.

Uvolnění se nemá týkat několika měst označených červeně, což jsou většinou komunity, kde žijí ultraortodoxní židé. Ty ale navzdory nařízení obnovily výuku ve školách.

Jeden z představitelů izraelského zdravotnictví to v neděli komentoval slovy: "Zdá se, že v příštích měsících budeme žít od uzávěry k uzávěře. Zaplatíme za to vysokou duševní, sociální, zdravotní a ekonomickou cenu." To, že ultraortodoxní komunity nerespektovaly fakt, že patří k červeně označeným místům a obnovily školní výuku, považuje za důkaz, "že vládní projekt cestovní mapy selhal na samém začátku". "Budeme nadále sčítat mrtvé, oddaně pečovat o nemocné a sledovat nezměrnou lidskou tragédii," citoval svůj zdroj izraelský deník Haarec.

V Izraeli se dosud koronavirus potvrdil u více než 303 tisíc lidí a s covidem-19 tam zemřelo 2029 lidí. Počet aktivních případů poprvé od začátku září klesl pod 30 tisíc. Pozitivní je nyní 3,5 procenta testů, což je nejnižší údaj od konce června, v září to bylo 15 procent.

Premiér Benjamin Netanjahu se v neděli večer obrátil na představitele komunity ultraortodoxních židů se žádostí, aby se podřídili nařízení a zajistili, že komunity označené červeně zůstanou nadále pod uzávěrou, aby se z nich nákaza nešířila do jiných částí země.

Moše Gafni ze strany Jednotný judaismus tóry prohlásil, že je tato komunita ochotná ke kompromisu. Výuka ve školách podle něj bude zahájena, ale s dodržením požadavku na odstup mezi žáky. Ve třídách jich bude méně než obvykle nebo budou využity větší prostory něž běžné školní třídy.

Roni Gamzu, který odpovídá za koordinaci situace v době epidemie, dnes oznámil, že bude zkrácena doba povinné karantény lidí, kteří byli ve styku s nakaženými, ze současných čtrnácti dní na dvanáct.

V Rusku za den přibylo rekordních 15 982 nakažených

V Rusku za den přibylo rekordních 15 982 potvrzených případů koronaviru. Uvedla to dnes agentura TASS s odvoláním na federální operativní štáb. Dalších 179 lidí s nemocí covid-19 za poslední den zemřelo. Celkem se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo od začátku pandemie už 1 415 316 lidí.

Přes 15 tisíc nově nakažených Rusko poprvé zaznamenalo za čtvrtek. Předchozí rekordní denní přírůstek - konkrétně 15 150 případů - úřady hlásily v pátek 16. října. Za poslední čtyři dny denní nárůst počtu nakažených třikrát překročil 15 tisíc, píše TASS.

Země zůstává co do počtu nakažených čtvrtou nejpostiženější na světě, za Spojenými státy, Indií a Brazílií. Celkem v souvislosti s nemocí covid-19 v Rusku zemřelo 24 366 lidí. Zvýšil se i počet Rusů, kteří měli dříve potvrzený koronavirus, a zotavili se. Celkem se tak podle úřadů v Rusku vyléčilo 1 075 904 lidí.

V Moskvě úřady potvrdily za poslední den 5376 potvrzených případů nákazy, což je nejvíce z celé země. Starosta hlavního města Sergej Sobjanin dnes podle agentury Reuters uvedl, že minulý týden se objevily známky toho, že úřady dostávají šíření koronaviru pod kontrolu, a nevidí tedy důvod pro zavádění dalších přísnějších opatření.



Polsko chystá na stadionu nemocnici pro pacienty

Polsko se chystá otevřít dočasnou nemocnici pro pacienty s onemocněním covid-19 na Národním stadionu ve Varšavě. Země tak reaguje na nárůst počtu lidí s koronavirem a obavy z přetížení zdravotnického systému, oznámila dnes agentura Reuters. V prostorách stadionu bude 500 lůžek, první by měla být k dispozici už tento týden.

"Premiér (Mateusz Morawiecki) v sobotu nařídil začít připravovat první dočasnou nemocnici, která bude na Národním stadionu," uvedl šéf kanceláře polského předsedy vlády Michal Dworczyk. Server Rzeczpospolita píše, že Dworczyk nechtěl provizorní zdravotnické zařízení nazývat polní nemocnicí, jelikož ty jsou budovány podle něj spíše z kontejnerů nebo stanů a jsou spojeny s armádou.

Dočasná nemocnice vznikne v konferenčních místnostech stadionu a bude v ní 500 lůžek pro pacienty s covidem-19, s možností rozšířit kapacity až na 1000 nemocničních postelí.

Polští lékaři v poslední době hlásí nedostatek personálu, lůžek i zdravotnického vybavení, upozorňuje Reuters. Dworczyk je přesto podle serveru Rzeczpospolita přesvědčen, že se podaří najít do nemocnice potřebný personál. Další dočasné nemocnice by mohly vzniknout i v jiných polských regionech.

V Polsku v poslední době rychle rostou počty nakažených koronavirem a země zpřísnila opatření s cílem omezit šíření nákazy. Vláda vyzvala obyvatele, aby zůstali doma, nařídila uzavření tělocvičen či bazénů, omezila otevírací dobu restaurací a studenty středních a vysokých škol poslala na distanční výuku.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) zaznamenalo Polsko, kde žije zhruba 38 milionů obyvatel, od začátku pandemie 175 766 potvrzených případů koronaviru. S nemocí covid-19 tam zemřelo 3573 lidí.