Ve Spojených státech za uplynulých 24 hodin zemřelo dalších 740 lidí s covidem-19. S odvoláním na data americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) o tom dnes informovala agentura AFP. Celková bilance mrtvých vzrostla na 116 850. S covidem-19 tak ve Spojených státech už zemřelo více lidí, než kolik obětí si z řad amerických vojáků vyžádala první světová válka.

V absolutních číslech jsou Spojené státy v rámci nynější pandemie nejpostiženější zemí na světě. Virem SARS-CoV-2 se v zemi s téměř 330 miliony obyvatel nakazilo podle JHU 2,13 milionu lidí.

V počtu nakažených následují Brazílie a Rusko. V počtu zemřelých je druhá rovněž Brazílie, která nedávno na třetí místo odsunula Británii. Při přepočtu na počet obyvatel je ale v některých evropských zemích úmrtí připisovaných covidu-19 více než v USA.

Agentura AFP dnes upozornila, že celková bilance mrtvých s covidem-19 je už vyšší, než kolik zemřelo amerických vojáků v první světové válce. S covidem-19 zemřelo od počátku epidemie 116 850 lidí, velká válka z let 1914 až 1918 si podle oficiálních údajů vyžádala na straně USA 116 516 mrtvých. Spojené státy vstoupily do první světové války až v roce 1917.

Byť jde v případě pandemie a války o nesrovnatelné události, vyvolaly počty obětí covidu-19 v USA už dříve vzpomínky na obětí ozbrojených konfliktů. Na konci dubna překonal počet lidí, kteří zemřeli na následky nákazy koronavirem, počet obětí vietnamské války, do které se USA zapojily v roce 1964.

Ztráty na životech, které USA způsobila pandemie covidu-19, jsou stále nižší, než počet amerických obětí druhé světové války z let 1939 až 1945 (405 399), občanské války z let 1861 až 1865 (620 tisíc) a především pandemie chřipky z let 1918 až 1919 (675 tisíc).

Od konce května se denní bilance obětí ve Spojených státech drží většinou pod hranicí jednoho tisíce. Počet nových potvrzených případů nákazy se pohybuje kolem 20 tisíc za den. Podle agentury AFP v USA ještě první vlna epidemii zcela neopadla a z ohnisek na severovýchodě země se přesouvá na jih a západ. Pozornost se tak nyní upírá k nemocnicím v Arizoně, Texasu či na Floridě.

Na celém světě se k dnešku podle JHU koronavirem SARS-CoV-2 nakazilo přes 8,15 milionu lidí a přes 441.000 jich s covidem-19 zemřelo.

V Brazílii přibylo 1282 mrtvých

V Brazílii za uplynulých 24 hodin přibylo téměř 35 potvrzených případů nákazy koronavirem. S covidem-19 zemřelo dalších 1282 lidí. S odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informovala agentura Reuters. Ve srovnání s předchozím dnem obě bilance výrazně vzrostly.

Brazílie, která má 210 milionů obyvatel, je po Spojených státech druhou zemí, která je na světě koronavirem nejpostiženější. Celkem už se v ní nakazilo 923 189 lidí. Celková bilance mrtvých vzrostla dnes na 45 241.

V pondělí brazilské úřady informovaly o 20 647 nových nakažených a 627 dalších úmrtích. Dnes oznámená bilance mrtvých s covidem-19 je tak více než dvakrát vyšší. Denní přírůstek nakažených (34 918) je dosavadních statistikách rekordní.

Podle odborníků jsou počty nakažených v Brazílii přitom ještě mnohem vyšší, než se oficiálně udává. Země totiž podle nich provádí na koronavirus SARS-CoV-2 příliš málo testů.

Čína hlásí dalších 44 nakažených koronavirem

Pevninská Čína zaznamenala v úterý 44 nových případů nákazy koronavirem. Jednatřicet z celkového počtu infikovaných odhalili zdravotníci v metropoli Pekingu, informovala dnes agentura Reuters. Hlavní město v úterý ve snaze zastavit šíření koronaviru uzavřelo veškeré školy a uzavřelo další rezidenční čtvrti. Dnes Peking zrušil přes 1200 letů, které měly vzlétat či přistávat na dvou místních letištích.

Ve srovnání s pondělními daty se zvýšil celkový počet nově nakažených i počet infikovaných z Pekingu. Za pondělí hlásily čínské úřady 40 nakažených, z toho 27 z hlavního města. Od minulého čtvrtka se podle agentury DPA nákaza koronavirem v dvacetimilionovém Pekingu potvrdila již u 137 lidí.

Novým ohniskem šíření koronaviru v Číně se stalo pekingské tržiště s potravinami Sin-fa-ti. Úřady hlavního města jej nechaly v sobotu zavřít společně s několika čtvrtěmi v jeho okolí. Později karanténu uvalily na další části města. V úterý se uzavřely také všechny pekingské školy, omezila se doprava.

Město Peking uvedlo, že 19 z 31 nových případů odhalili v úterý zdravotníci ve čtvrti Feng-tchaj na jihu města. Právě v něm leží tržiště Sin-fa-ti.

Dvě pekingská letiště k dnešním 9:00 místního času (3:00 SELČ) zrušila celkem 1255 letů na linkách v obou směrech. Podle agentury AFP je to téměř 70 procent všech spojů, které byly na dnes plánovány. Už v úterý vyzvaly místní úřady obyvatele hlavního města, aby se vzdali cest mimo Peking, které nejsou nezbytně nutné. Řada čínských měst i celých provincií už oznámila, že zavádí pro obyvatel metropole dvoutýdenní až třítýdenní karanténu.

Jedenáct z případů nákazy koronavirem evidovaných za úterý se objevilo u lidí, kteří se vrátili ze zahraničí. Předchozí den jich bylo osm. Čínské úřady rovněž evidují za úterý jedenáct nakažených bez příznaků, které ale neuvádí v souhrnné statistice infikovaných.

Od počátku epidemie v závěru loňského roku se v pevninské Číně koronavirem SARS-CoV-2 nakazilo 83.265 lidí. S covidem-19 jich zemřelo 4634.

V Rusku denní přírůstek nově nakažených klesl pod 8000

V Rusku během úterý poprvé od začátku května klesl denní přírůstek nakažených koronavirem pod hranici 8000. Úmrtí spojených s infekcí přibylo 194, což je o jednoho zemřelého pacienta více než v pondělí. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil krizový štáb.

Za posledních 24 hodin se v nejrozlehlejší zemi světa potvrdilo 7843 nově nakažených, což je nejnižší počet od 1. května. Výrazný pokles přitom zaznamenala Moskva, která je nejpostiženějším regionem v Rusku. Za úterý tam ohlásili 1065 infikovaných, tedy nejméně od 11. dubna. Od vypuknutí epidemie covidu-19 se už zemi celkem nakazilo 553 301 lidí.

Znovu se zvýšilo množství pacientů, kteří se z covidu-19 vyléčili, a opět převýšilo počet nově nakažených. V neděli bylo evidováno 4489 uzdravených, v pondělí přibylo dalších 9767 a v úterý 10.036. Vyléčených je tak nyní v zemi se 146 miliony obyvatel dohromady 304 342.

Zatímco počet nově nakažených je třetí den po sobě na relativně nižší úrovni, zvýšený zůstal po pondělí údaj o zemřelých pacientech s koronavirem. V sobotu jich nemoci podlehlo 119, v neděli 143, v pondělí 193 a v úterý 194. Celkem těchto úmrtí v Rusku nyní evidují 7478.

V Německu přibylo za úterý 345 případů a 30 mrtvých

V Německu v úterý přibylo 345 lidí, u nichž se potvrdila nákaza koronavirem. S nemocí covid-19 zemřelo dalších 30 lidí, a celková bilance zemřelých tak vzrostla na 8830. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI).

V Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, se od počátku epidemie infekce virem SARS-CoV-2 potvrdila u 187 184. Zhruba 173 600 z nich se již uzdravilo. Ve srovnání s pondělím tak přibylo 500 zotavených.

Nejpostiženější spolkovou zemí zůstává Bavorsko, které hraničí s Českem. Nákaza koronavirem se zde potvrdila u 47 710 lidí a 2546 jich s covidem-19 zemřelo. Nejlidnatější spolková země, Severní Porýní-Vestfálsko, eviduje 39 573 infikovaných a 1655 mrtvých. Sasko, druhá spolková země sousedící s Českou republikou, dosud zaznamenalo 5350 nakažených a 221 zemřelých.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, se podle RKI v Německu nyní opět dostalo na kritickou hodnotu jedna. Každý infikovaný tak v průměru nakazí jednoho dalšího člověka. Podle agentury DPA podává tato hodnota obraz o dění starém zhruba týden a půl. Od poloviny května udává RKI taky takzvané sedmidenní reprodukční číslo, které je méně ovlivněné denními výkyvy. Tato hodnota je nyní 0,86.

Z hlediska počtu nakažených i počtu mrtvých s covidem-19 je Německo podle statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) celosvětově jedenácté.

O dopadech pandemie na Německo bude dnes kancléřka Angela Merkelová jednat s ministerskými předsedy jednotlivých spolkových zemí. Poprvé od března se přitom všichni sejdou v Berlíně osobně. V posledních měsících jednali premiéři spolkových zemí s předsedkyní spolkové vlády jen přes videokonference.

Izrael má skoro 300 nových nakažených, jde o dvouměsíční rekord

V Izraeli od úterního rána zaznamenali 299 nových případů nákazy koronavirem, což je za téměř dva měsíce nejvyšší údaj. Potvrzuje to obavy z druhé vlny epidemie, napsal server The Times of Israel. Přibyl také jeden mrtvý, takže Izrael má celkově 303 úmrtí a 19 637 nakažených.

Na začátku června v Izraeli evidovali 2000 aktivních případů nákazy, nyní je jich téměř 4000. Podle ministerstva zdravotnictví je stav 37 pacientů vážný a 27 lidí je připojeno na plicní ventilátor.

Některá izraelská média si všímají toho, že zatímco na začátku epidemie situaci pravidelně řešila vláda a informovala o ní, k současnému stavu se téměř nikdo z vládních činitelů nevyjadřuje. Parlament v úterý hlasováním o 45 dní prodloužil mimořádný stav, který vládě umožňují přijímat výjimečná opatření.

O růstu nových případů koronaviru má odpoledne jednat skupina ministrů odpovědná za řešení epidemie. Podle televize hodlá ministr zdravotnictví Juli Edelstein prosazovat odklad obnovy provozu divadel či železniční dopravy. Očekává se, že narazí na odpor kolegů, kteří si přejí, aby se už situace vrátila do původního stavu.

Izrael uvolňuje restrikce postupně, tento týden povolil pořádat oslavy s účastí až 250 hostů. Většina kulturních aktivit je ale stále pozastavena, což vyvolává protesty mezi umělci. Pro cizince stále zůstávají uzavřené hranice, premiér Benjamin Netanjahu v úterý řekl, že pro Řeky a Kypřany by se mohly otevřít 1. srpna.