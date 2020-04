"Dnes jsem nařídil pozastavení financování Světové zdravotnické organizace po dobu, kdy budeme provádět studii ohledně role WHO při špatném zvládání a při skrývání šíření koronaviru," řekl Trump na tiskovém briefingu. Podle jeho slov WHO "selhala ve své základní povinnosti a musí být pohnána k odpovědnosti". Prověrka postupu WHO bude podle Trumpa trvat 60 až 90 dní.

Organizace podle prezidenta nekriticky přijala zprávy o šíření viru v Číně od tamní vlády a chválila Peking za jeho transparentní přístup. WHO se také podle Trumpa dostatečně nesnažila dostat do zasažených oblastí v Číně vlastní experty, kteří by situaci mohli nezávisle zhodnotit. "Jejich pochybení způsobila tolik úmrtí," řekl prezident.

Trump se přitom vyhnul otázkám novinářů ohledně svých vlastních poznámek o čínské transparentnosti ze začátku letošního roku. "Čína pracuje velice tvrdě na potlačení koronaviru. Spojené státy velmi oceňují její snahu a transparentnost," napsal prezident v lednu na twitteru. "Všechno to dopadne dobře. Zejména bych jménem amerického lidu chtěl poděkovat (čínskému) prezidentovi Si (Ťin-pchingovi)," pokračoval.

Trump již minulý týden obvinil WHO, že situaci nezvládla a že je příliš nakloněna Pekingu, který jí přispívá asi desetinu toho co USA. Kritizoval především doporučení organizace, aby země neuzavíraly svoje hranice s Čínou. Právě částečný zákaz vstupu do USA lidem cestujícím z Číny z konce ledna Trump opakovaně předkládá jako důkaz toho, že proti šíření koronaviru včas a dostatečně zasáhl. Kritici dlouhodobě upozorňují, že Trumpova administrativa pandemii v jejích začátcích opakovaně podceňovala.

Rozhodnutí amerického prezidenta dnes kritizoval mimo jiné generální tajemník OSN António Guterres. Prohlásil, že nyní není vhodný čas na ukončení podpory této agentury OSN, která je podle něj "absolutně zásadní" pro globální boj s koronavirem. Guterres řekl, že různé strany mohou vykládat fakta rozličně, ale že příležitost na zpětné zhodnocení jednotlivých kroků bude teprve tehdy, až pandemie přejde.

Oznámení je další ze série Trumpových kroků, jež směřují proti mezinárodním organizacím a dohodám. Šéf Bílého domu již dříve zpochybňoval vyplácení příspěvků OSN, stáhnul USA z pařížské klimatické dohody a útočil na Světovou obchodní organizaci (WTO).

Podle zdrojů listu The Wall Street Journal je nejnovější rozhodnutí součástí širší snahy americké vlády omezit globální vliv Číny. Spojené státy budou podle Trumpa zasílat finance dříve určené WHO na různé zdravotnické projekty po celém světě. WHO se podle amerického prezidenta musí reformovat, a pokud tak učiní, zváží USA obnovení svých příspěvků.

Zda má prezident pravomoc omezit financování mezinárodní organizace, jakou je WHO, zůstává podle americké rozhlasové stanice NPR nejasné. Demokraté v Kongresu USA tvrdí, že takové oprávnění nemá.

Rozpočet WHO, ze kterého organizace financuje své programy, se skládá z členských příspěvků a darů. Od určité výše se členský poplatek, vypočítaný podle počtu obyvatel a hospodářského výkonu země, platí v amerických dolarech a švýcarských francích. K dvouletému finančnímu období 2020 a 2021 udává WHO, že od USA očekává na příspěvcích 116 milionů dolarů (2,9 miliardy korun) a 118 milionů franků (tři miliardy korun). U Číny je to asi 57 milionů dolarů (1,4 miliardy korun) a 59 milionů franků (1,5 miliardy korun).

V případě darů má WHO na webu dostupné údaje za rok 2017. Podle tohoto přehledu USA darovaly nad rámec příspěvků 401 milionů dolarů (deset miliard korun) a Čína 10,5 milionu dolarů (259 milionů korun). Druhým největším sponzorem po USA byla tehdy s 325 miliony dolarů (osm miliard korun) Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Spojené státy evidují podle americké Univerzity Johnse Hopkinse přes 600 tisíc nakažených koronavirem a více než 25 500 obětí onemocnění covid-19, kterou virus způsobuje; v obou statistikách jsou USA nejvíce zasaženou zemí na světě.

Trump čelí kritice

Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavit financování Světové zdravotnické organizace (WHO) je nebezpečný krok. Na twitteru to dnes napsal zakladatel technologické společnosti Microsoft a jeden z nejbohatších lidí světa Bill Gates, jehož nadace je po USA největším sponzorem WHO. Trumpův krok nepovažuje v době nynější pandemie nemoci covid-19 za vhodný ani Evropská unie. Čína již podle agentury Reuters vyzvala Spojené státy, aby dostály svým závazkům vůči WHO, a Moskva chování Washingtonu označila za sobecké.

Trump přikázal platby do fondů WHO pozastavit kvůli tomu, že organizace podle něj nezvládla proti koronaviru včas zasáhnout. Šéf Bílého domu také prohlásil, že WHO nekriticky přijímala zprávy o šíření viru v Číně od čínské vlády a chválila Peking za jeho transparentní přístup.

"Pozastavení financí Světové zdravotnické organizaci během zdravotní krize je skutečně nebezpečné. Její prací je zpomalit šíření nemoci covid-19 a když tato práce bude zastavena, žádná jiná organizace ji nebude moci nahradit. Svět potřebuje WHO více než kdy jindy," napsal Gates.

Gatesovo prohlášení retweetoval šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který rovněž s postupem USA nesouhlasí. "Hluboce lituji amerického rozhodnutí pozastavit financování WHO. Neexistuje žádný důvod, který by to ospravedlnil za nynější situace, kdy je úsilí (WHO) k zastavení a zmírnění koronavirové pandemie potřebnější než kdykoli dříve," napsal Borrell. Dodal, že překonat krizi, kterou žádné hranice nezastaví, lze jen spojenými silami.

Politování vyslovila také Francie či Německo. "Obviňování ničemu nepomůže. Virus nezná hranice. Proti covid-19 musíme úzce spolupracovat. Jednou z nejlepších investic je posílit OSN, především pak její podfinancovanou WHO," uvedl německý ministr zahraničí Heiko Maas.

Také Čína vyzvala USA, aby závazky vůči WHO splnily. Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že svět se kvůli pandemii nachází v kritickém okamžiku a že americké rozhodnutí může dopadnout na všechny země.

Spojené státy se podle náměstka ruského ministra zahraničí zachovaly sobecky. "Oznámení Washingtonu o pozastavení financování WHO je nanejvýš znepokojivé. Je to projev naprosto sobeckého přístupu amerických úřadů k dění ve světě v souvislosti s pandemií," prohlásil Sergej Rjabkov, jehož citovala agentura TASS. Americký krok podle diplomata zasluhuje odsouzení.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zatím Trumpovo rozhodnutí přímo nekomentoval, neučinila tak ani WHO. Na twitteru dnes nicméně napsal, že v boji proti koronaviru rozhoduje čas. "Nemáme času nazbyt. WHO se soustředí na službu všem lidem, aby chránila životy a zastavila pandemii nemoci covid-19," uvedl Tedros.

Generální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že nyní není vhodný čas na ukončení podpory této agentury OSN, která je podle něj "absolutně zásadní" pro globální boj s koronavirem.

Demokratický předseda výboru Sněmovny reprezentantů USA pro zahraničí vztahy Eliot Engel prohlásil, že Trump nehledě na zhoršující se krizi nadále hraje podle svého politického scénáře. "Obvinit WHO, obvinit Čínu, obvinit politické protivníky, obvinit předchůdce - udělat cokoli, co odvede pozornost od faktu, že vláda nezvládla tuto krizi, která nyní stojí tisíce amerických životů," řekl Engel.

Šéf amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield v rozhovoru se stanicí ABC uvedl, že spolupráce s WHO byla vždy velmi produktivní. "CDC s WHO pojí dlouhá historie spolupráce v řadě případů nákaz po celém světě a my ve spolupráci pokračujeme i během nynější epidemie," řekl Redfield.

Šéfka Sdružení amerických zdravotníků (AMA) Patrice Harrisová považuje Trumpův postup za krok špatným směrem, neboť nepřispěje k porážce nemoci covid-19. Harrisová prezidenta vyzvala, aby své rozhodnutí přehodnotil.

Expert na infekční choroby z Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) Amesh Adalja označil rozhodnutí šéfa Bílého domu během nynější situace za špatný signál. "Takové věci se uprostřed pandemie nedělají," řekl Adalja. JHU sleduje celosvětové šíření koronaviru.