Ačkoli nošení roušky či jiné ochrany dýchacích cest při cestování letadlem neupravuje žádný zákon, největší americké letecké společnosti se tento týden zavázaly, že budou dbát na dodržování přísnějších hygienických pravidel na palubě svých strojů.

Netrvalo dlouho a tato dohoda vyústila v první incident. Společnost American Airlines totiž ve středu neumožnila let z New Yorku do Dallasu cestujícímu, který i přes opakované výzvy odmítl použít ochranu dýchacích cest.

„Poté, co odmítl uposlechnout výzev letové posádky, požádali jsme ho, aby opustil letadlo. Učinil tak a let číslo 1263 odstartoval se čtyřminutovým zpožděním ve 12:34,“ citoval server americké televize CNN z prohlášení společnosti American Airlines.

Cestující, podle amerických médií Brandon Straka, následně odletěl do Dallasu pozdějším spojem. A tentokrát již použil obličejovou masku, kterou mu poskytla letecká společnost. „Šílenství, naprosté šílenství. Už ani nemáme na výběr,“ napsal Straka později na sociálních sítích.

Průběh celé události také popsal americkým médiím. „Blížil se čas od letu, když ke mně přistoupila jedna z letušek. ‚Pane, musíte mít na sobě nějakou ochranu obličeje‘, vyzvala mě poměrně agresivně. ‚Ale já žádnou nemám,‘ odpověděl jsem jí a dodal jsem, že jsem jejich odpůrcem a domnívám se, že jde o moje rozhodnutí,“ uvedl Straka.

Obtěžující a neúnosné

Letuška ovšem kontrovala, že v opačném případě nemůže odletět a naznačila, že se jedná o povinnost stanovenou zákonem. „Byl jsem naštvaný, že se se mnou ve skutečnosti vůbec nebavila. Řekl jsem ji proto, že ve skutečnosti nic takového uzákoněno není,“ dodal Straka.

Na dotaz reportéra CNN, zda má nějaká zdravotní omezení, která mu brání v nošení ochrany dýchacích cest, Straka odmítl odpovědět. „Považuju to za obtěžující a neúnosné,“ konstatoval jen.

„Často létám dvakrát třikrát týdně a dokonce i v době absolutního útlumu jsem létal minimálně jednou za dva týdny. Řekl bych, že jsem zvyklý cestovat a nikdy dřív jsem s tím neměl problém. Ani jednou, a to jsem dokonce létal s touto společností,“ uzavřel Straka.