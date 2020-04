Koronaviru v USA podlehlo dalších 1920 lidí. Nakažených je 530 tisíc

Ve Spojených státech na nákazu koronavirem za uplynulých 24 hodin zemřelo 1920 lidí, což představuje mírný pokles proti předchozímu dni. Uvedla to americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie monitoruje celosvětově. Celkový počet obětí nemoci covid-19 v zemi podle JHU činí 20.608, počet případů nákazy pak přesáhl 530.000, čímž jsou USA nejpostiženější zemí světa. Stát New York dnes oznámil 758 obětí za posledních 24 hodin. O den dříve to bylo 783.

Muž s dítětem v rouškách procházejí 12. dubna 2020 kolem povzbuzující zprávy „Chicago zůstaň silné“, kterou napsal křídou na zeď u chicagské hospody Roscoe Village umělec Heather Gentile Collins | Foto: ČTK

V pátek se USA zároveň staly první zemí na světě, kde za jediný den zemřelo na nákazu koronavirem přes 2000 lidí. Podle Univerzity Johnse Hopkinse jich za 24 hodin nemoci covid-19 podlehlo 2108. Koronaviru ve světě podlehlo již 110 tisíc lidí. Německo má 120 tisíc nakažených Přečíst článek › Nejvíce postiženou oblastí v zemi je stát New York, odkud pochází zhruba polovina mrtvých. Celkem v tomto státě již zemřelo 9385 lidí, oznámil tamní guvernér Andrew Cuomo. Celý nejvíce postižený americký region rovněž hlásí na 18 700 hospitalizovaných. ON-LINE ke koronaviru ZDE Nákaza ale začíná pronikat i na americký středozápad do velkých měst, jako je Chicago. Na nemoc covid-19 podle agentury AP zemřelo 24 obyvatel pečovatelského domu ve státě Indiana na východě USA a 14 lidí v pečovatelském domě v Iowě v centrální části Spojených států. V Chicagu zřizují márnici, která bude přechodně schopna pojmout přes 2000 těl. Na vrcholu nákazy Vývoj v amerických ohniscích epidemie naznačuje, že Spojené státy jsou na vrcholu šíření nákazy. Svědčí o tom prohlášení místních úřadů a guvernérů a také dnešní komentář šéfa amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Stephena Hahna. Ten řekl, že vláda prezidenta Donalda Trumpa vnímá jako termín možného uvolnění karanténních omezení 1. květen. Čína oznámila 99 nových případů nákazy koronavirem. KLDR chce zpřísnit opatření Přečíst článek › "Vidíme světlo na konci tunelu," řekl Hahn v rozhovoru s televizí ABC. Zároveň ale upozornil, že je stále ještě příliš brzy říct, že se tento termín podaří splnit. Trump opakovaně prohlásil, že se blíží okamžik, kdy bude možné hospodářství země znovu nastartovat. Přislíbil, že až se tak stane, ekonomický motor země naskočí s "velkým rachotem".

Autor: ČTK