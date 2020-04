"Spolkové uspořádání nemáme kvůli tomu, aby se lidé mohli oprostit od povinností," prohlásila na počátku pandemie Merkelová. "Máme ho proto, aby každý převzal svůj díl odpovědnosti," dodala.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Pleitgen poznamenal, že na počátku Němci pochybovali, zda jejich systém, kdy značné pravomoci mají na úkor vlády v Berlíně jednotlivé spolkové země, je pro zvládnutí rychle se zhoršující situace ten nejlepší. Mnozí se také ptali, zda Merkelová po 15 letech v kancléřském úřadu už není z funkce unavená.

Rozvážné projevy

Opak se ale ukázal pravdou, německý systém nepodlehl pandemii a Merkelová si kontrolu udržela svým obvyklým decentním způsobem. Obzvláště kancléřčiny rozvážné projevy ostře kontrastují s Trumpovými ostrými brífinky, které každý den pořádá a které vyvolávají bouřlivé reakce na trzích i obavy zdravotních expertů, připomněl zpravodaj CNN.

"Kolik milovaných ztratíme, jak vysoká cena bude?" zeptala se Merkelová 18. března v projevu, který patřil k jejím více emotivním. "Je v našich rukách, jak ovlivníme výsledek této krize. Jsem přesvědčená, že se dokážeme chovat zodpovědně, abychom životy chránili," dodala. Kancléřčina slova pomohla sjednotit Němce, aby se postavili za postup vlády.

Premiér spolkové země Bádensko-Württembersko Winfried Kretschmann, jehož domovská strana Zelení je politickým rivalem kancléřčiny konzervativní CDU, řekl, že německá odlišnost v postupu USA je důvodem, proč Německo je na krizi dobře připraveno. "Ve Spojených státech můžeme být svědky toho, jak někteří guvernéři berou věci do vlastních rukou, když někdo, kdo je u kormidla, nejdříve jakékoli hrozby odmítl. Něco takového se u nás stát nemůže," vysvětlil.

Tvář reakce na krizi

I když je ještě příliš brzy na konečná hodnocení, německý postup je podle Pleitgena hodný následování. Po středečním jednání s premiéry spolkových zemí Merkelová oznámila, že země je připravená na postupné rušení karanténních opatření.

"Je diplomatickou vůdkyní," míní Jan Techau z Německého Marshallova fondu, jehož smyslem je podporovat vztahy mezi Evropou a Severní Amerikou. Poukázal na to, že Merkelová umí dovést premiéry spolkových zemí ke společnému postoji. "Umí ustoupit do pozadí, stát se takřka neviditelnou, ale ústřední silou v systému. Takto postupovala uplynulých 15 let a bylo to obzvláště užitečné za krizí, kdy bylo nutné se sjednotit a kdy bylo mnohé v sázce," uvedl Techau.

Federalismus je v Německu pevně zakotven jako ve Spojených státech, uvedla CNN. Kancléřka nemůže přinutit premiéra žádné spolkové země, aby nařídil sociální odstup nebo uzavřel restaurace, bary či školy. Merkelová je ale dokázala přivést ke společnému postupu, který přislíbila neustále vyhodnocovat, aby bylo zaručeno, že osobní svobody nejsou zbytečně omezovány.

"Musí tady být někdo, kdo je tváří reakce na krizi. Kvůli tomu tady kancléři jsou a proto tady máme prezidenty. Tu roli musí hrát. A nejlépe se hraje tehdy, když uznají, že nejsou pánem, který rozhoduje o všem, ale tím, kdo zosobní jednotnou odpověď země," dodal Techau.