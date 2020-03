Americký prezident Donald Trump dnes ve Spojených státech vyhlásil stav nouze kvůli pokračující epidemii nového koronaviru. Opatření podle něj dává vládě k dispozici až 50 miliard dolarů (118,9 miliardy korun) na boj s nákazou a umožňuje přijímat rychlejší rozhodnutí. Prezident vyzval nemocnice, aby se od nynějška řídily podle svých nouzových plánů, a rozšířil některé pravomoci ministerstva zdravotnictví. Nákaza se v USA potvrdila u téměř 2000 lidí, přes 40 jich zemřelo.

Prezident dnes slíbil, že v první polovině příštího týdne by mělo být v zemi k dispozici až půl milionu nových testů na koronavirus a brzy by jich měly mít USA díky spolupráci se soukromým sektorem celkem asi pět milionů. Spojené státy se podle odborníků v současnosti potýkají s nedostatečným množstvím testovacích sad, a nemají proto přehled o skutečných rozměrech epidemie v zemi.

Trump rovněž prohlásil, že nechce, aby test podstupoval kdokoliv na požádání, a že je potřeba mít "určité symptomy". Oznámil proto vytvoření internetové stránky ve spolupráci se společností Google, na níž budou moci nemocní lidé popsat svoje symptomy a až na základě toho jim bude doporučeno místo, kde mohou případně testy podstoupit.

Výjimečný stav může v USA vyhlásit pouze prezident, Trump tak učinil v minulosti již několikrát, například kvůli záplavám na středozápadě země či požárům v Kalifornii.

Zemřelo 41 lidí

Nákaza nového typu koronaviru se podle dnešní bilance rozšířila do všech 50 států USA s výjimkou Západní Virginie, Idaha a Montany Informovala o tom agentura AP, podle které bylo v zemi zaznamenáno 1701 nakažených, z nichž 41 zemřelo.

Americké Středisko pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) na svém webu uvádí, že vedle oblasti hlavního města Washingtonu, která je zvláštní správní jednotkou, se nákaza dostala do 46 států USA. Mezitím ale stát Alabama oznámil, že i na jeho území se infekce potvrdila. Bez prokázaných případů tak nyní zůstávají tři americké státy.

Z preventivních důvodů se mnohé samosprávy rozhodly uzavřít školy. Od pondělí 16. března se ruší výuka ve školních okresech Los Angeles a San Diego v Kalifornii, což se dotkne 750 tisíc žáků a studentů. Z velké části uzavře od pondělí školy také Georgie a výuku ve veřejných školách pozastaví i hlavní město Washington. V metropoli se opatření bude týkat 47 tisíc žáků a studentů. V části Virginie začaly nucené prázdniny pro 180 tisíc žáků a studentů již dnes.

Vedle škol se preventivní opatření dotkly i úřadů či věznic. AP napsala, že kvůli koronaviru jsou na příštích 30 dní zakázány návštěvy vězňů ve federálních káznicích.

Trump: V USA brzy začne rozsáhlé testování na koronavirus

Ve Spojených státech brzy začne rozsáhlé testování na nový typ koronaviru. Na twitteru to dnes napsal prezident Donald Trump, nepřidal ale žádné podrobnosti. Ministerstvo zdravotnictví následně oznámilo, že na vývoj rychlých testů uvolní 1,3 milionu dolarů (30,5 milionu Kč), informovala agentura AP. Trumpova administrativa čelí v posledních dnech kritice, podle níž je testování obyvatel nedostatečné, a v zemi je proto mnohem více případů, než udávají oficiální statistiky.

"Udělaly se změny a testování se bude brzy provádět ve velmi velkém měřítku," uvedl Trump na twitteru. "Prolomili jsme byrokracii a jsme připraveni začít," dodal bez podrobností k rozsahu testování.

Ministerstvo zdravotnictví následně oznámilo, že poskytne 1,3 milionu dolarů (30,5 milionu Kč) dvěma firmám, které pracují na vývoji rychlého testu na odhalení nemoci COVID-19. Cílem je potvrdit přítomnost koronaviru v těle do hodiny. Test kalifornské společnosti DiaSorin Molecular by podle ministerstva mohl být připraven ke schválení do šesti týdnů, test firmy QIAGE z Marylandu do dvanácti.

Ve svém tweetu prezident rovněž kritizoval Středisko pro kontrolu nemocí a prevenci (CDCP), jednu z organizací, které stojí v čele boje proti šíření koronaviru ve Spojených státech. Její testovací systém označil za "nepřiměřený a pomalý při rozsáhlých pandemiích".

Odborník na infekční choroby a člen krizového týmu vlády pro boj s koronavirem Anthony Fauci už ve čtvrtek řekl, že způsob, jakým se lidé mohou dostat k testům, je příliš složitý, a proto nefunguje, "jak bychom nyní potřebovali". Po Trumpově tweetu Fauci oznámil, že "za velmi krátkou dobu" se bude v USA testovat mnohem více než nyní. V následujících několika týdnech ale očekává také nárůst počtu případů.

Americká vláda v posledních dnech čelila kritice, že je její reakce na šíření nákazy nedostatečná. Neshody ohledně opatření kvůli koronaviru panují také v Kongresu. Republikáni odmítají balíček hospodářských opatření navržený opozičními demokraty. Shodu by se však podle předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové mohlo podařit najít ještě dnes.

Také ministr financí Steven Mnuchin prohlásil, že se uzavření dohody mezi republikány a demokraty blíží. Občany varoval, že počty nakažených novým koronavirem "budou stoupat před tím, než začnou klesat".

Ve Spojených státech se nový koronavirus potvrdil podle statistiky Univerzity Johnse Hopkinse už u více než 1700 lidí a čtyři desítky z nich nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, podlehly.

Například ministryně zdravotnictví státu Ohio Amy Actonová dnes ale uvedla, že se podle odhadu jejího úřadu už koronavirem v Ohiu nakazilo více než 100.000 lidí, tedy zhruba procento populace. Ohio, které leží na severovýchodě USA, má 11,7 milionu obyvatel. Testy tu zatím nákazu potvrdily jen u pěti lidí.

USA si předvolaly velvyslance Číny

Spojené státy si předvolaly čínského velvyslance v zemi, aby vysvětlil komentář mluvčího čínského ministerstva zahraničí, podle kterého mohli koronavirus v Číně rozšířit američtí vojáci. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien na twitteru ve čtvrtek napsal, že za pandemií, která se zřejmě začala šířit z čínského města Wu-chan, může být americká armáda. "Kdy se objevil pacient nula (první nakažený) v USA? Kolik lidí se nakazilo? V jakých nemocnicích se léčí? Mohla to být americká armáda, kdo rozpoutal epidemii ve Wu-chanu. Buďte transparentní! Zveřejněte údaje! USA nám dluží vysvětlení!" uvedl Čao.

Reuters k Čaovu komentáři uvedl, že to byla očividná reakce na americkou kritiku čínských úřadů. Washington totiž Pekingu vytknul, že na infekci reagoval pomalu a nepočínal si dostatečně transparentně. Poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Robert O\'Brien totiž ve středu prohlásil, že pomalá reakce Číny na šíření koronaviru zřejmě připravila svět o dva měsíce, během kterých se mohl připravit na epidemii. Čínští činitelé kritiku odmítli a komentáře amerického představitele označili za nemorální.