Tuzemské nemocnice zatím nepraskají ve švech a s covidem umírá v průměru jen jeden Čech denně. Jinak se ale na začátku druhého náporu koronaviru v Evropě už nemáme čím chlubit, jak ukázal i rekordní nárůst 680 nových případů ve čtvrtek.

Zatímco na jaře patřila Česká republika mezi země, které se s epidemií popasovaly nejlépe, nyní spadla v hlavních ukazatelích do průměru a za sousedními zeměmi dokonce zaostává.

Zdroj: DeníkV posledních 14 dnech zaznamenali kupříkladu němečtí hygienici 21 nových případů nákazy na sto tisíc obyvatel a jejich čeští kolegové více než dvojnásobek.

Není to přitom tím, že by Němci málo testovali. V týdnu od 17. do 23. srpna, k němuž jsou poslední srovnatelná data, provedli 1189 testů na každých sto tisíc obyvatel. Češi jen 435. To se projevilo i na rychle rostoucí míře podílu pozitivních nálezů, která přesáhla čtyři procenta, zatímco v Německu se pohybuje pod jedním procentem.

Řecko i Itálie mají virus pod kontrolou

Méně často než Česko testuje už jen několik východoevropských zemí. Nejméně aktivní jsou maďarští hygienici. Naopak Velká Británie, která je co do počtu obětí stále nejpostiženější zemí Evropy, v těchto týdnech testuje intenzivně a virus se zde šíří pomaleji.

Propastné rozdíly panují mezi oblíbenými letními destinacemi. Zatímco Řecko i dříve těžce zkoušená Itálie mají momentálně virus pod kontrolou, Chorvatsko se spolu s dalšími balkánskými zeměmi stalo novým ohniskem. Nejrychleji se covid-19 šíří ve Španělsku, které s dvoutýdenními 227 případy na sto tisíc obyvatel předstihlo i Spojené státy.

Odlišný obrázek nabízí pohled na nemocniční lůžka. Nejvíce hospitalizovaných s koronavirem v krvi má po přepočtu na milion obyvatel Bulharsko (104 pacientů) následováno Francií (68) a Polskem (59). Česká republika se s 16 hospitalizovanými pohybuje uprostřed tabulky, což je vzhledem k počtu nových případů ta nejlepší zpráva.

Tato statistika nicméně není úplná, protože některé evropské země sledují vytíženost svého zdravotnictví pomocí odlišných ukazatelů.