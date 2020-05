Německo i země V4 jsou pro ukončení hraničních kontrol. Jakmile to bude možné

Německo a země Visegrádu (V4) jsou pro to, aby se omezení na hranicích odbourala, jakmile to vývoj pandemie dovolí. Po videokonferenci s premiéry čtveřice středoevropských zemí to v tiskové zprávě uvedl mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert. Merkelová dnes také bilaterálně jednala s českým premiérem Andrejem Babišem. Premiéři V4 se dohodli na uspořádání červnové schůzky v Brně, bude to jejich první osobní setkání od vypuknutí pandemie koronaviru.

Premiéři V4 s Angelou Merkelovou | Foto: ČTK

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Pětice šéfů vlád se podle německé strany zabývala hlavně opatřeními v boji proti pandemii způsobené koronavirem. "Byli zajedno ve svém zájmu postupně odbourat stávající překážky k překročení hranic a kontroly, jakmile to vývoj pandemie dovolí," stojí v prohlášení mluvčího. Cestování bez testů. V červnu by mohl vzniknout minischengen, uvedl Petříček Přečíst článek › Politici se dotkli také evropských témat, přičemž jim Merkelová představila hlavní body německo-francouzského plánu, který počítá se zřízením evropského záchranného fondu o objemu 500 miliard eur na hospodářskou obnovu po nynější krizi. Jednalo se také o prioritách nadcházejícího německého předsednictví v Evropské unii. Při rozhovoru s Babišem se podle německé strany, která by ráda, aby Česko brzy otevřelo své hranice, znovu debatovalo o této otázce. Dalším tématem byla přeshraniční spolupráce a spojení obou zemí, včetně plánované železniční rychlotrasy mezi Prahou, Drážďanami a Berlínem. Premiéři V4 se v červnu setkají v Brně Premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se v červnu fyzicky sejdou v Brně kvůli sladění pozic před jednáním evropské rady. Dnes se na tom dohodli při videokonferenci, řekl novinářům Babiš. Bude to první osobní setkání lídrů V4 od vypuknutí pandemie koronaviru. Jednání Evropské rady je naplánované na 18. až 20. června. Za běžné situace se premiéři V4 setkávali v Bruselu před zasedáním vrcholného orgánu Evropské unie, aby se domluvili na společném postupu v otázkách, na které měli podobný názor. Od vypuknutí pandemie koronaviru ale všechna jednání změnila formát na podobu videokonference. ON-LINE: Největší nárůst za poslední měsíc. V pondělí přibylo 111 nových případů Přečíst článek › Přes video jednali premiéři V4 i dnes a podle Babiše byla hlavním tématem příprava víceletého finančního rámce EU na roky 2021 až 2027. Všechny státy V4 usilují o více peněz na politiku soudržnosti, než navrhovala Evropská komise. Z politiky soudržnosti jsou financovány evropské programy na rozvoj chudších regionů, čerpají je zejména země z východní a jižní části unie. Premiéři se dnes také shodli, že chtějí mít možnost flexibilněji čerpat peníze z evropských fondů. Podle Babiše by mělo být flexibilnější i využívání peněz určených na evropskou zelenou dohodu. "My říkáme, že u nás je o suchu, o vodě a o kůrovci," řekl. Po samostatném jednání V4 se k videokonferenci připojila i německá kancléřka Angela Merkelová. Summity V4 s Německem se konají pravidelně, naposledy se uskutečnil loni v únoru v Bratislavě.

Autor: ČTK