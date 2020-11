Počet potvrzených nákaz ve Spojených státech v úterý znovu narostl o nejvyšší číslo od počátku šíření koronaviru. Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) ráno ohlásila 136 325 nových případů, přičemž dosud bylo v jejím přehledu maximem necelých 128 500 z minulé soboty. Hlášeno je také přes 1400 nových úmrtí spojovaných s covidem-19, počet hospitalizovaných s touto nemocí je podle deníku The New York Times na dosud nejvyšší hodnotě.

Tempo, jakým v USA přibývají potvrzené infekce koronavirem, jde v posledních dnech prudce nahoru, přičemž nárůst je podle dostupných údajů výraznější než zvyšování intenzity testování. NYT už eviduje průměrný přírůstek z posledního týdne nad hranicí 120 tisíc případů, zatímco před měsícem byl údaj méně než poloviční.

NYT i JHU už v zemi s přibližně 330 miliony obyvatel zaznamenaly na 240 tisíc úmrtí s covidem-19. Úterní bilance v podobě 1420 mrtvých byla v grafu JHU nejvyšší od poloviny srpna, kdy začaly přírůstky v tomto ohledu klesat po letních maximech.

Iniciativa The COVID Tracking Project, která sčítá údaje z jednotlivých amerických států, zároveň hlásila rekordní vytíženost nemocnic v souvislosti s epidemií. V úterý údajně pacienti s covidem-19 obsadili 61 964 lůžek. Při předchozích dvou vrcholech epidemie bylo maximum vždy těsně pod 60 tisíc.

"Rychlost nárůstu hospitalizací kvůli covidu je asi nejzlověstnějším poznatkem z aktuálních trendů, který možná ohlašuje dlouhé a tragické období vysokých a rostoucích (počtů) úmrtí, navzdory nejnovějším pokrokům v léčbě," komentoval vývoj bývalý šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Scott Gottlieb.

Německo: Bezmála 19 tisíc nových infekcí

Německo za posledních 24 hodin oznámilo dalších 18.487 případů nákazy koronavirem, tedy o zhruba 3000 více než o den dříve. S odkazem na statistiku Institutu Roberta Kocha (RKI) o tom informovala agentura DPA. V porovnání s předchozí středou je dnešní statistika mírně vyšší, nedosahuje však dosud nejhoršího denního přírůstku z minulé soboty.

Zhruba 83 milionové Německo od počátku pandemie zaregistrovalo přes 705 tisíc infekcí. Bezmála 12 tisíc pacientů s covidem-19 zemřelo, z toho 261 za poslední den. O den dříve to bylo 154 lidí.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu kleslo na 0,92. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese. Současný údaj znamená, že sto infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba dalších 92 osob. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu. Podle DPA tento údaj podává obraz o dění před osmi až 16 dny.

Poprvé od zavedení některých karanténních opatření na počátku minulého týdne Německo poprvé zaznamenalo také pokles takzvané sedmidenní incidence, tedy počtu nakažených během posledního týdne na 100 tisíc obyvatel. V den uzavření restaurací či divadel činil tento ukazatel 94 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel a poté jen stoupala na úterních 139,1. Dnes je na hodnotě 138,1. Cílem vlády je srazit incidenci pod 50.

Ministr zdravotnictví Jens Spahn dnes řekl, že vidí náznaky pozitivních změn ve vývoji epidemie. "Vidíme, že dynamika se v posledních dnech výrazně snížila," konstatoval v pořadu Frühstart televizí RTL a n-tv. "Ještě to roste, ale roste to s menší razancí. "To je sice povzbudivé, ale ještě to nestačí," pravil ministr s mírným optimismem.

Spahn upozornil, že po dvou nebo třech dnech pozitivního vývoje ještě nelze hovořit o obratu trendu. "Musíme srazit čísla (nakažených), a to výrazně," upozornil. Teprve když budou počty nově nekažených po delší dobu nízké, bude dosaženo cíle, dodal Spahn.

Polsko: Rekord v nově nakažených

V Polsku i v Maďarsku v pátek přibyl rekordní počet nově nakažených koronavirem. Maďarsko spolu se Slovenském pak ohlásily rekordní počty obětí. Vyplývá to ze zpráv zdravotnických úřadů jednotlivých zemí. Na Slovensku dnes začalo druhé kolo plošného testování obyvatel na koronavirus, které skončí v neděli.

Polsko dnes oznámilo 27 875 potvrzených případů koronaviru za poslední den, což je dosud nejvíce od vypuknutí pandemie. Celkem se tak v zemi s 38 miliony obyvatel nakazilo více než 500 tisíc osob. S nemocí covid-19 zde nově zemřelo 349 infikovaných.

Polské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že k dnešnímu dni leží v nemocnicích 20 249 pacientů s covidem-19, přičemž 1813 z nich potřebuje plicní ventilátory. Stát má k dispozici celkem 30 896 lůžek pro nakažené s koronavirem a 2357 ventilátorů.

Polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu v reakci na nárůst počtu nakažených oznámil zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Od dnešního dne se zavírají divadla, kina, muzea i většina obchodů v nákupních centrech, s výjimkou potravin, drogerií a lékáren. Hotely budou smět ubytovávat pouze hosty na služebních cestách a školy budou vyučovat dálkově žáky všech ročníků. Vláda také v pátek představila nová opatření za devět až deset miliard zlotých (53 až 59 miliard Kč), která mají pomoci podnikatelům přečkat druhou vlnu pandemie.

V Maďarsku počet nových případů stoupl o 5318, poprvé tak překonal hranici 5000. Počet úmrtí za den se zvýšil na rekordních 107. Počet hospitalizovaných s nemocí covid-19 v zemi stoupl na 5612, z toho 405 pacientů je na ventilátorech. Celkem se v takřka desetimilionovém Maďarsku nakazilo 104 943 lidí, z nichž 2357 zemřelo. Zotavilo se 24 847 infikovaných. Od středy v zemi platí přísnější opatření proti šíření koronaviru.

Na Slovensku v pátek přibylo 2579 nakažených novým koronavirem a 34 úmrtí. Z nemoci se vyléčilo 1364 osob. V zemi, která má téměř 5,5 milionu obyvatel, bylo zatím pozitivně testováno 73 667 osob, v současnosti je aktivních 54 962 případů.

Ve slovenských nemocnicích je nyní hospitalizováno s potvrzeným testem na koronovirus 1440 osob. Na jednotkách intenzivní péče jich je 121 a podporu umělé plicní ventilace potřebuje 110 pacientů, uv

Řecké supermarkety smí prodávat jen základní zboží

Řecko zakázalo supermarketům po dobu trvání celostátní karantény prodávat jiné než základní zboží, nesmí tedy nabízet například knihy, hračky, oblečení či elektroniku. Obchody specializující se na toto zboží totiž musí být podle nařízení vlády nyní zavřené a jejich majitelé si stěžovali na nerovné podmínky na trhu, uvedla místní média.

Nové opatření týkající se supermarketů vydala řecká vláda s účinností ode dneška a platit bude pod dobu celostátní karantény. Ta začala minulou sobotu a vyhlášena je zatím na tři týdny. Zavřít se musely v Řecku všechny obchody s výjimkou supermarketů, pekařství či lékáren.

Řecká konfederace obchodníků a podnikatelů si ale vládě stěžovala, že opatření znevýhodňují maloobchodníky, jejichž provozy se musely zavřít a kteří přitom prodávají stejné zboží jako některé supermarkety.

Řecko kvůli narůstajícím počtům nakažených koronavirem SARS-CoV-2 zavedlo od víkendu celostátní karanténu, během níž lidé, podobně jako při první vlně epidemie na jaře, smějí vycházet z domu jen v nutných případech. Předtím musí poslat na dané číslo SMS zprávu či vyplnit formulář s uvedením důvodu vycházky, který musí mít u sebe.

Místní média tento týden informovala, že řecká vláda zvažuje žádost knihkupců, aby mohli během třítýdenní uzavírky rovněž otevřít. Argumentují tím, že jejich obchody jsou malé a mohou tak dobře zajistit, aby dovnitř chodili lidé postupně. Zdůraznili také, že jejich zboží je důležité pro udržení duševního zdraví lidí karantény.

V Řecku, které má téměř 11 milionů obyvatel, se od počátku pandemie covidu-19 potvrdilo na 60 570 nákaz koronavirem, který se poprvé objevil před necelým rokem v Číně. Úmrtí spojených s nákazou eviduje Řecko k úterku 866, z toho 41 za předchozí den. V úterý oznámilo ministerstvo zdravotnictví 2384 nových nákaz. Nejhorší je epidemická situace ve druhém největším řeckém městě Soluni, na něž připadá více než čtvrtina denních výskytů koronaviru v zemi a kde se kvůli nárůstu hospitalizovaných nemocnice potýkají s nedostatkem lůžek intenzivní péče.

Rusko: Zemřelo 432 lidí

V Rusku za posledních 24 hodin zemřelo po nákaze koronavirem 432 lidí, což je nejvíce od začátku epidemie v zemi. Nově nakažených přibylo téměř 20 tisíc, uvedla s odvoláním na operativní štáb agentura Interfax. Na Ukrajině přibylo více než 10 600 nově infikovaných. Vláda v Kyjevě se v snaze zpomalit šíření infekce rozhodla zavést o listopadových víkendech celostátní karanténu.

Přírůstek nových případů koronaviru činí v Rusku za poslední den 19 851, což je méně než 20 977 ohlášených v úterý. Dosavadní denní maximum v počtu zemřelých s covidem-19 činilo 370.

Nehůře postižená je momentálně metropole Moskva, kde úřady odhalily zhruba čtvrtinu všech zjištěných případů koronavirové nákazy v zemi - 4477. Dalších 73 pacientů s covidem-19 zde zemřelo.

Celkem se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo od začátku pandemie 1 839 960 lidí, z nichž 31 593 nákaze podlehlo.

Rusko je z hlediska počtu potvrzených případů pátou nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech, Indii, Brazílii a Francii. Z hlediska počtu obětí je na 13. příčce, uvádí na svém webu americká Univerzita Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně.

Ukrajinské úřady dnes ohlásily 10 611 nově nakažených koronavirem. Dohromady tak bylo v zemi s 44 miliony obyvatel od začátku pandemie potvrzeno 489 808 případů infekce. Za poslední den s covidem-19 zemřelo dalších 191 nemocných, čímž celkový počet úmrtí vzrostl na 8947.

Vláda se v snaze omezit prudké šíření nákazy rozhodla zříci se "chytrých" karantén v jednotlivých regionech a zavést nová celostátní omezení. Od 14. listopadu do konce měsíce budou platit pro všechny Ukrajince víkendové karantény. "Jestli nic nepodnikneme, tak už okolo 10. nebo 15. prosince nebude zdravotnický systém schopen přijmout ani jediného pacienta, protože místo v nemocnicích nebude ani na chodbách," varoval premiér Denys Šmyhal na jednání kabinetu. Premiér podle listu Ukrajinska pravda připustil, že nová opatření budou "nepříjemná a bolestná" hlavně pro podnikatele v gastronomii, zábavě a kultuře, a tak je vláda podpoří, například náhradami části mezd zaměstnanců či pokračováním programu výhodných půjček a refinancování stávajících úvěrů, aby měly fakticky nulový úrok.

Vakcína Sputnik V prý dosahuje 92% účinnosti

Ruská vakcína proti nemoci covid-19 Sputnik V dosahuje 92procentní účinnosti. Podle agentury Reuters to dnes oznámily ruské úřady, podle nichž se jedná o předběžný výsledek klinického testování přípravku. Zájem o výrobu této vakcíny ve svých farmaceutických podnicích podle ruského ministerstva zdravotnictví projevilo Turecko.

Rusko začalo svou koronavirovou vakcínu testovat v srpnu, jako první země na světě. Schválení pro pokusné účely následovalo v září, tedy ještě před zahájením rozsáhlých klinických testů.

Předběžné výsledky z takzvané třetí fáze testování dnes zveřejnil Státní investiční fond RDIF, který se na vývoji přípravku podílí. Podle něj data pocházejí od 16 000 ze 40 000 dobrovolníků, kterým jsou podávány dvě dávky v rozmezí tří týdnů. Statistika vychází z testů provedených 21. den po aplikaci první dávky a do analýza dat bere v potaz také 20 potvrzených případů covidu-19 mezi účastníky klinických testů, kteří dostali buď vakcínu, nebo placebo, upřesňuje Interfax.

Podle Reuters se Rusko snaží udržet krok se západními výrobci, kteří vyvíjejí vlastní očkovací látky proti koronaviru. Oznámení přichází jen dva dny poté, co americká farmaceutická společnost Pfizer spolu s německou firmou BioNTech SE ohlásily, že jimi vyvíjená vakcína je účinná z více 90 procent. Jako první to doložily daty z rozsáhlé klinické studie.

Vicepremiérka Taťjana Golikovová uvedla, že v listopadu Rusko plánuje vyrobit půl milionu dávek Sputniku V a vyráběné množství postupně zvyšovat. Od února příštího roku by tak mohlo vyrábět až tři miliony dávek a v dubnu již šest milionů, píše agentura TASS.

O ruskou vakcínu podle Moskvy projevilo zájem Turecko. "Šéf tureckého ministerstva zdravotnictví vyjádřil zájem Sputnik V vyrábět v tureckých farmaceutických zařízeních, až budou provedeny toxikologické testy, jejichž povinnost tamní legislativa ukládá," uvedlo podle agentury Interfax ruské ministerstvo zdravotnictví s tím, že ministr Michail Muraško ujistil svůj turecký protějšek o připravenosti tyto testy provést.

Turecké ministerstvo zdravotnictví prohlášení dosud nekomentovalo. Jeho šéf Fahrettin Koca nicméně v úterý na twitteru potvrdil, že se svým ruským protějškem Muraškem hovořil. "Vyměnili jsme si názory na záležitosti ve zdravotnickém sektoru, na kterých spolupracujeme, jmenovitě na úsilí získat vakcínu proti covidu-19 a mezinárodní operace, které se účastníme," napsal Koca.

Rusko testuje dvě covidové vakcíny a podle prezidenta Vladimira Putina se v brzké době chystá schválit třetí. Vakcínou Sputnik V již ruské úřady očkují některé zdravotníky, ačkoliv ještě neskončilo její testování.

Operativní štáb Altajského kraje na jihovýchodě Ruska dnes uvedl, že tři ze 42 lékařů pokusně očkovaných vakcínou Sputnik V v tomto regionu se opět nakazili koronavirem. Podle úřadů nicméně vakcinace vykázala "pozitivní výsledek", uvedla agentura TASS.

"Imunita nemocných lékařů, kteří podstoupili očkování, se patrně do doby setkání s původcem covidu-19 nestihla vytvořit. Jenom to mohlo být příčinou nákazy lékařů," uvedl zdravotnický štáb a připomněl, že člověk je plně chráněn před koronavirovou infekcí až po třech týdnech po aplikaci druhé dávky vakcíny.

Švýcarsko: Přibylo 8270 nakažených

Ve Švýcarsku za posledních 24 hodin přibylo 8270 potvrzených případů nákazy koronavirem a s covidem-19 zemřelo dalších 86 lidí. V Rakousku se infekce potvrdila u dalších 7514 osob, ve statistice jsou nicméně některé starší případy, upozornila agentura APA. Ve čtvrtek v Rakousku zahájí testování 2500 náhodně vybraných lidí. Cílem je zjistit, jaké procento populace se koronavirem již nakazilo.

Švýcarsko které má zhruba 8,5 milionu obyvatel, vede společné statistiky s malým Lichtenštejnskem, v němž žije asi 38 000 lidí. Naprostá většina případů infekce a úmrtí ve statistice připadá na Švýcarsko. Od počátku epidemie se v těchto dvou zemích prokázala nákaza virem SARS-CoV-2 u 243 472 lidí. S covidem-19 zemřelo 2769 infikovaných.

Ve Švýcarsku dál přibývá lidí, kteří musí kvůli nákaze koronavirem do nemocnice. Nyní je hospitalizováno téměř 10 000 nemocných. Kvůli tlaku na zdravotnický systém se do péče o ně zapojila i švýcarská armáda.

Švýcarsko si už zajistilo dodávku 16 milionů dávek vakcíny proti covidu-19, mimo jiné od společností Moderna, AstraZeneca a Pfizer a BioNTech. Rozhovory vede vláda i s dalšími farmaceutickými firmami. Dnes oznámila, že do fondu na nákup vakcíny poslala dalších sto milionů franků, a celkem v něm tak bude 400 milionů franků (9,8 miliardy Kč).

V Rakousku, které má asi 8,9 milionu obyvatel, přibylo za 24 hodin dalších 7514 potvrzených případů nákazy koronavirem. Podle agentury APA je to sice druhý nejvyšší denní přírůstek od počátku epidemie, v dnešní statistice jsou ale zahrnuty i případy z předchozích dní, kdy měl registr nakažených technické problémy.

Nejvyšší denní přírůstek hlásilo Rakousko v sobotu, kdy přibylo do statistiky 8241 infikovaných. Celkem se od počátku epidemie nákaza koronavirem v Rakousku prokázala u více než 172 tisíc lidí.

S covidem-19 zemřelo za posledních 24 hodin v Rakousku dalších 65 pacientů. Bilance mrtvých tak vzrostla na 1564. Výrazně přibylo za poslední den i hospitalizovaných, kterých je nyní přes 3700. Na jednotkách intenzivní péče je 536 pacientů.

Ve čtvrtek v Rakousku zahájí třídenní studii, během které otestují 2500 náhodně vybraných lidí. Cílem je zjistit, jaké je ve skutečnosti procento nakažených v populaci. Testovat se totiž nyní nechávají především lidé s příznaky covidu-19, řada lidí ale nákazu překoná bez symptomů.

První podobná studie z počátku dubna ukázala, že se koronavirem SARS-CoV-2 v Rakousku nakazilo mezi 10 200 a 67 400 lidmi. Jako nejvíce pravděpodobnou hodnotu vědci udávali 28 500 nakažených, což odpovídá asi 0,33 procenta rakouské populace.