Počet případů nákazy koronavirem v Německu vzrostl za posledních 24 hodin o 9847 na více než 1,775 milionu. Vyplývá to podle agentury Reuters z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI). Úmrtí s covidem-19 v Německu přibylo 302, čímž jejich počet od začátku pandemie stoupl na 34 574.

V Německu od poloviny prosince platí přísná celostátní karanténa, jež zahrnuje uzavírku škol i všech podniků, které nenabízejí nezbytné zboží či služby. Platí také limit ohledně kontaktu lidí z různých domácností. Tvrdé restrikce mají trvat nejméně do 10. ledna.

V neděli Německo zaznamenalo 10 315 nových nákaz, v průběhu minulého týdne mimo sváteční dny ale denní přírůstky vystoupaly i nad 30 tisíc případů.

Po přepočtu na obyvatele má Německo výrazně méně případů nákazy novým koronavirem než Česká republika.

Na Slovensku přibylo rekordních 204 úmrtí

Na pětimilionovém Slovensku za neděli přibylo rekordních 204 úmrtí na onemocnění covid-19. V nemocnicích je v souvislosti s nákazou hospitalizováno přes 3000 lidí, tedy nejvíce od propuknutí pandemie. Vyplývá to z dnešních informací národního centra zdravotnických informací.

Dosud na Slovensku covidu-19 podlehlo 2521 lidí. Kromě toho zemřelo dalších 610 infikovaných, u kterých ale hlavní příčinou smrti bylo jiné onemocnění.

V Česku, které má zhruba dvojnásobně více obyvatel než Slovensko, celkový počet zemřelých s onemocněním covid-19 přesáhl hranici 12 tisíc.

Celkově má Slovensko téměř 55 tisíc aktivních případů nákazy, dosavadní rekord zhruba 57 tisíc infikovaných zaznamenala země v listopadu. V nemocnicích je hospitalizováno s covidem-19 nebo s podezřením na toto onemocnění rekordních 3038 lidí, z nichž 247 bylo napojeno na umělou plicní ventilaci.

Od začátku letošního roku platí na Slovensku přísnější karanténní opatření, omezeno na například cestování mezi okresy a zavřít musela lyžařská střediska. Vládou schválený zákaz vycházení čítá na 19 různých výjimek, a to včetně cest do práce, pokud zaměstnanec nemůže pracovat z domova.

Rakousko: Uzávěra potrvá až do 24. ledna

Všechny obchody, restaurace i sportovní a kulturní zařízení budou muset v Rakousku zůstat zavřené o týden déle, než se plánovalo, tedy až do 24. ledna. Opozice se totiž v parlamentu postavila proti zákonné úpravě, která měla umožnit například nakupování lidem testovaným na koronavirus. Informovala o tom dnes agentura APA. V Rakousku se objevily už i mutace koronaviru odhalené poprvé v Británii a v Jihoafrické republice. Ve dvou případech byly nakaženými děti ze Slovenska.

V Rakousku měla 18. ledna skončit celostátní uzávěra vyhlášená 26. prosince. Opět se měly otevřít obchody, restaurace, školy, muzea či divadla. Rakousko po Vánocích opět zpřísnilo opatření proti šíření koronaviru mimo jiné tím, že zavřelo obchody kromě těch, které prodávají zboží každodenní potřeby. Znovu uzavřeny byly i služby s těsným tělesným kontaktem a školy po prázdninách přejdou od 7. ledna na distanční výuku.

Zatím není jasné, zda zůstanou i školy o týden déle zavřené, nebo zda otevřou 18. ledna, jak dosud plánovala koaliční vláda lidovců (ÖVP) kancléře Sebastiana Kurze a Zelených.

Vláda chtěla, aby v pondělí 18. ledna většina obchodů společně s pohostinskými, kulturními či sportovními zařízeními opět otevřela. Až do 24. ledna měl takzvaný lockdown platit pouze pro lidi, kteří nebudou otestováni na koronavirus během druhé fáze hromadného testování ve dnech 15. až 17. ledna.

Nakonec ale budou obchody, hotely, sportovní a kulturní zařízení, kadeřnictví a patrně také školy uzavřeny i po celý třetí lednový týden.

Příslušná novela, která měla umožnit vyvázání z karantény testováním, však narazila z různých důvodů na odpor opozičních stran. V Národní radě by sice předloha mohla projít, ale ve Spolkové radě, horní komoře rakouského parlamentu, kde mají nejtěsnější většinu opoziční sociální demokraté (SPÖ), svobodní (FPÖ) a liberálové (NEOS), by byla uložena k ledu, píše APA. Pro koalici je tak podle ní jasné, že lockdown musí být o týden prodloužen a do 24. ledna bude platit pro všechny.

Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober dnes oznámil, že se už i v Rakousku potvrdily mutace koronaviru, které se poprvé prokázaly v jižní Anglii a v JAR. Jihoafrickou variantu vědci zpětně odhalili u Rakušanky, která se vrátila z JAR 6. prosince. Anglickou mutací se nakazili dva Rakušané, kteří pobývali v Británii, a dvě slovenské děti ve věku devět a deset let, které byly testované na vídeňském letišti.

Podle Anschobera se dosud anglická britská varianta prokázala ve 32 zemích světa, z toho v 15 evropských státech včetně Rakouska.

Devítimilionové Rakousko zaznamenalo za posledních 24 hodin 1642 nových případů infekce a 33 dalších úmrtí. Ministr Anschober nicméně upozornil, že v pondělí bývají běžně počty nakažených nízké. Dohromady se podle vládních statistik v zemi podle testů nakazilo nejméně 365 258 lidí, z nichž 6357 zemřelo. Aktivních případů je nyní 18 628 a hospitalizovaných 2321.