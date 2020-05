Podle JHU se ve Spojených státech nákaza koronavirem SARS-CoV-2 potvrdila už u více než 1,7 milionu lidí. S nemocí covid-19 zemřelo v zemi s 330 miliony obyvatel více než 102 tisíc lidí. Spojené státy jsou co do počtu obětí nemoci, kterou způsobuje koronavirus, i počtu nakažených nejhůře postiženou zemí světa.

V Brazílii bylo za poslední den zaznamenáno 26 928 nových případů nákazy koronavirem, což je nový rekord. Celkově má Brazílie s 210 miliony obyvatel od začátku pandemie 465 166 nakažených.

Brazílii považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu infikovaných je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa. V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Británie, Itálie a Francie.

Mexiko už má víc případů koronaviru než Čína

Mexiko zaznamenalo od počátku epidemie již 84 627 případů nákazy koronavirem, což je více, než má Čína. Za posledních 24 hodin přibylo v Mexiku 3227 infikovaných, informovala dnes agentura Reuters.

Počet lidí, kteří v Mexiku se 126 miliony obyvatel zemřeli s nemocí covid-19, se zvýšil o 371 na celkových 9415 úmrtí, uvedly podle agentury Reuters mexické zdravotnické úřady. S touto bilancí je Mexiko v desítce nejhůře postižených zemí světa.

Koronavirus se objevil na přelomu roku v Číně, odkud se postupně rozšířil do celého světa. Podle páteční bilance čínské úřady registrují 82.995 případů nákazy a 4634 mrtvých. Zatímco na vrcholu epidemie hlásil Peking denně tisíce nových nakažených, v současnosti již prakticky žádné nové nemocné čínské úřady neevidují.

V Německu vzrostl počet nakažených koronavirem o 738

V Německu přibylo za posledních 24 hodin 738 případů nákazy koronavirem, což je podobný počet jako předchozí den. Celkem zaznamenalo Německo od začátku epidemie 181.196 infikovaných. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na údaje zveřejněné Institutem Roberta Kocha (RIK).

S covidem-19 v Německu od poloviny března zemřelo 8489 pacientů. Za uplynulý den přibylo mrtvých 39, stejně jako ve čtvrtek. Uzdravených je 164.900.

Reprodukční číslo, které na základě týden a půl starých dat ukazuje, kolik jeden infikovaný v průměru nakazí dalších osob, je podle RKI v Německu 0,85. Deset infikovaných tak v průměru nakazí jen o něco víc než osm dalších lidí.

Počet nakažených koronavirem se v Rusku přiblížil ke 400 tisícům

Denní přírůstek úmrtí pacientů s koronavirem se v Rusku za uplynulých 24 hodin proti předchozímu dni snížil, ale u nově nakažených se zvýšil. Celkový počet potvrzených případů infekce se v zemi se 146 miliony obyvatel přiblížil ke 400.000. Vyplývá to z údajů, které dnes na svém webu oznámil krizový štáb.

Testy za pátek zjistily dalších 8952 infikovaných, což je o 380 více, než tomu bylo ve čtvrtek. Od vypuknutí epidemie se v nejrozsáhlejší zemi světa už koronavirus SARS-CoV-2 potvrdil v 396.575 případech.

Proti čtvrtku se podle krizového štábu znatelně snížila úmrtí pacientů s nemocí covid-19, způsobovanou koronavirem. Za posledních 24 hodin jich přibylo 181, zatímco o den dříve zdravotnické úřady zaznamenaly 232 zemřelých. Celkově těchto úmrtí nyní v Rusku evidují 4555.

Na druhé straně se z covidu-19 vyléčilo dalších 8952 nemocných. Uzdravených pacientů je tak v Rusku celkem 167.469.

Merkelová kvůli koronaviru odmítla pozvánku Trumpa na summit G7

Německá kancléřka Angela Merkelová odmítla pozvánku amerického prezidenta Donalda Trumpa na možný summit vůdců zemí skupiny G7 v USA ke konci června. Důvodem je přetrvávající koronavirová krize, informovala dnes agentura Reuters.

"Kancléřka poděkovala prezidentu Trumpovi za pozvání na summit G7 koncem června ve Washingtonu. Vzhledem ke stávající pandemické situaci ale nemůže s cestou do Washingtonu a se svou osobní účastí souhlasit," řekl mluvčí německé vlády Steffen Seibert serveru Politico.

Trump tento týden prohlásil, že by nebyl lepší příklad znovuotevření světa po pandemii covidu-19 než uspořádání summitu vůdců zemí skupiny G7 v USA ke konci června. Trump skupině letos předsedá a summit za osobní účasti politických špiček by podle něj sloužil jako symbol, že se USA i další země postupně vracejí k normálnímu životu.

Do skupiny G7 patří kromě USA také Itálie, Japonsko, Kanada, Francie, Británie, Německo a Evropská unie.

Čína hlásí čtyři nové případy

Pevninská Čína za poslední den odhalila čtyři nové případy nákazy koronavirem. Ve všech se jednalo o osoby, které si infekci přivezly ze zahraničí. Předchozí den nezaznamenal Peking žádné nové nakažené. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom dnes informovala agentura Reuters.

S covidem-19 podle čínských úřadů za uplynulých 24 hodin v zemi nikdo nezemřel. Od 18. dubna se tak bilance zvýšila jen o dva mrtvé na celkových 4634. Potvrzených případů nákazy dosud Čína, která má 1,3 miliardy obyvatel, eviduje 82 999.

Čína dnes rovněž potvrdila čtyři nové případy koronavirové infekce bez příznaků. Případy bez symptomů Peking nezaznamenává v bilanci infikovaných.

Koronavirus SARS-CoV-2 se poprvé objevil na konci loňského roku v čínské provincii Chu-pej. Odtud se začal šířit nejprve do zbytku Číny a později do celého světa. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) je nyní na světě přes 5,9 milionu nakažených. S covidem-19 zemřelo už více než 360 tisíc lidí.