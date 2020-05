V úterý brazilské úřady oznámily 11 687 nově potvrzených případů infekce a 807 obětí. Dosud nejvyšší bilance nakažených (bezmála 20.000) i zemřelých (1188) hlásila tato jihoamerická země s 210 miliony obyvatel minulý týden.

Brazílie od propuknutí nákazy v zemi koronavirus potvrdila u celkem 391 222 lidí, z čehož dosud 24 512 pacientů zemřelo. V počtu nakažených ji celosvětově překonávají pouze Spojené státy, kde se infekce potvrdila už u 1,67 milionu lidí.

Brazílie je nejhůře zasaženou zemí v Latinské Americe co se zemřelých i nakažených týče. Na kontinentu ji následuje Peru, které má podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse bezmála 130 tisíc potvrzených případů nákazy, a Chile s téměř 78 tisíc nakaženými. Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden oznámila, že Jižní Amerika se stala novým epicentrem pandemie.

Peru za uplynulý den zaregistrovalo rekordní přírůstek 5772 nových infekcí a 159 dalších úmrtí, čímž celková bilance obětí vystoupala na 3788. V zemi s 33 miliony obyvatel je nejhůře zasaženou oblastí metropole Lima a sousedící přístavní město Callao, které dohromady evidují 70 procent všech případů.

Koronavirová krize tvrdě dopadla i na Mexiko, kde za uplynulý den úřady zaznamenaly dosud nejvyšší počet nových úmrtí i potvrzených případů. V souvislosti s covidem-19 zemřelo za den podle úřadů 501 lidí, čímž celková bilance úmrtí vystoupala na 8134. V zemi se 126 miliony obyvatel se od propuknutí nákazy nakazilo 74 560 lidí, z toho je 3455 nových případů.

USA už třetí den po sobě hlásí méně než 700 obětí s covidem

Spojené státy již třetí den za sebou registrují méně než 700 nových úmrtí v souvislosti s covidem-19. Vyplývá to z dat americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie celosvětově monitoruje. Za posledních 24 hodin USA registrovaly 657 úmrtí, o den dříve to bylo 532.

Ve Spojených státech, které jsou co do počtu obětí i nakažených pandemií nejhůře zasaženou zemí světa, od propuknutí nemoci v zemi zemřelo 98.875 lidí z celkového počtu bezmála 1,7 milionu nakažených. Za uplynulých 24 hodin JHU zaregistrovala okolo 18 tisíc nových případů nákazy, což je méně, než o den dříve.

Denní bilance úmrtí v této zemi s 330 miliony obyvatel od dubna do května pravidelně překračovala hranici 2000, je to však již téměř 20 dní, co byl počet obětí takto vysoký, uvádí agentura AFP. Za poslední tři týdny denní přírůstek zemřelých v souvislosti s covidem-19 pravidelně klesá pod 1000.