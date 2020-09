Laboratoře v Německu za poslední den nahlásily 814 potvrzených případů koronavirové nákazy, čímž celková bilance země narostla na 250 799 odhalených infekcí. Ukazují to statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI). Jeho bilance úmrtí spojovaných s nemocí covid-19 zůstala na čísle 9325 poté, co za 24 hodin nebyl ohlášen žádný nový případ.

V létě měly v Německu počty nových nákaz dlouho stoupající tendenci, růst denních bilancí se ale na konci srpna zastavil a v posledních dnech se průměrný přírůstek z předchozího týdne drží pod 1500 případy za den. V neděli RKI hlásil 988 nových infekcí, o den dříve na 1400. V březnu a dubnu německá statistika nakažených mnohokrát narůstala za 24 hodin i o několik tisíců.

Průměrné denní počty úmrtí připisované covidu-19 se v Německu od začátku července neustále drží na jednociferných hodnotách.

Britský ministr apeloval na mladé

Mezi lidmi, kteří se v Británii nakazili koronavirem, je stále více mladých lidí mezi dvaceti a třiceti lety. Pokud nezačnou tito mladí dodržovat pravidla v boji s koronavirem, hrozí podle ministra zdravotnictví Matta Hancocka druhá vlna epidemie. Řekl to dnes v rozhovoru se stanicí BBC.

Podle Hancocka tvoří lidé mezi 20 a 29 lety třetinu všech osob, které se v minulém týdnu nakazily v Británii koronavirem. "Počty stoupají a viděli jsme v jiných zemích, kam to vede," varoval ministr. Podle něj například ve Španělsku či Francii "druhá vlna začala především mezi mladými lidmi a pak se začala šířit".

Mladé Hancock vyzval, aby důsledně dodržovali koronavirová pravidla a udržovali předepsané minimální rozestupy. Obavy vyvolává podle něj především nadcházející začátek semestru na vysokých školách. Druhé vlně epidemie je ale podle Hancocka stále možné zabránit.

Podle ministra nebude v Británii možné se vrátit k běžnému životu, dokud nebude k dispozici očkování proti covidu-19. Vakcína by podle něj mohla být k dispozici na počátku příštího roku. U farmaceutické firmy AstraZeneca si britská vláda již objednala 30 milionů dávek.

Británie je co do počtu úmrtí s covidem-19 nejpostiženější zemí v Evropě. Od počátku epidemie zaznamenala přes 41.600 mrtvých. Koronavirem se v zemi podle americké Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo téměř 350 tisíc lidí. V neděli Británie ohlásila 2988 nových případů za den, což je nejvíce od 22. května.

Indie: Druhý nejvyšší počet infekcí

Indie se stala zemí s druhým nejvyšším počtem potvrzených nálezů na koronavirus od začátku pandemie. Tamní úřady za poslední den ohlásily 90 802 nových případů, čímž se tam jejich celkový počet vyšplhal přes hranici 4,2 milionu. Asijský obr tak v tomto ohledu předstihl Brazílii, nejvíce infekcí na světě dále registrují Spojené státy, kde se SARS-CoV-2 prokázal u necelých 6,3 milionu lidí, napsala agentura AP.

V Indii zemřelo v souvislosti s covidem-19 za poslední den přes 1000 lidí. Celkově tak úřady této země s 1,35 miliardy obyvatel zaznamenaly 71 642 obětí viru, což je třetí nejvyšší světový počet rovněž po USA a Brazílii.

Indie již necelý měsíc registruje nejvyšší denní přírůstky počtu nakažených ze všech světových států. Ačkoliv tam za posledních 30 dní přibyly asi dva miliony případů a virus se začíná šířit i v menších městech a vesnicích, indická vláda pokračuje v uvolňování ochranných restrikcí ve snaze obnovit tamní ekonomiku, která se v důsledku pandemie smršťuje rychleji, než hospodářství jiných velkých států.

Dnes byl například po pětiměsíční pauze uveden do provozu rozsáhlý systém metra v metropoli Dillí. Do vlaků smí nastoupit pouze lidé bez symptomů nákazy, musí nosit roušky a snažit se od sebe udržovat co největší odstup. Zřízenci rovněž kontrolují cestujícím teplotu. Metro v Dillí přepravovalo před pandemií průměrně 2,6 milionu lidí denně.

Rusko: Nakazilo se dalších 5185 lidí

Rusko dnes oznámilo 5185 nových případů nákazy koronavirem a 51 obětí nemoci covid-19 za uplynulých 24 hodin. O den dříve přibylo 5195 infikovaných a 61 úmrtí. Celkový počet nakažených od začátku pandemie v zemi dosáhl 1 030 690, sdělil dnes operativní štáb. Úřad Rospotrebnadzor, který mimo jiné sleduje epidemickou situaci v zemi, sdělil, že koncem září budou dokončeny klinické testy druhé ruské protikoronavirové vakcíny.

Celkový počet obětí nákazy v největší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel podle dnešní informace operativního štábu stoupl na 17 871. Mezitím se z covidu-19, jehož původcem je koronavirus SARS-CoV-2, vyléčilo 843 277 lidí.

Rusko je z hlediska počtu nakažených podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie sleduje globálně, čtvrtou nejpostiženější zemí světa po Spojených státech, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu úmrtí je na 12. příčce.

Šéfka úřadu Rospotrebnadzor Anna Popovová dnes informovala, že klinické testy další ruské očkovací látky proti koronaviru, kterou vyvinulo centrum Vektor, budou završeny 30. září. "Dnes se naši kolegové soustředí na jednu vakcínu - peptidovou vakcínu, vakcínu na bázi peptidových antigenů - a ta nyní končí část klinického výzkumu. Finálním dnem je 30. září," citovala Popovovou agentura TASS.

Ruský prezident Vladimir Putin 11. srpna informoval, že ministerstvo zdravotnictví schválilo první protikoronavirovou vakcínu na světě Sputnik V, vyvinutou moskevským Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Přípravek prošel dvěma fázemi klinických zkoušek, rozsah a dostatečnost testů ale zpochybnili západní experti.

Rekord na Slovensku se nezopakoval

Na Slovensku se o uplynulém víkendu při nízkém počtu vykonaných testů nezopakoval rekordní počet potvrzených případu nákazy koronavirem. Vyplývá to z údajů slovenských úřadů. Kvůli kontaktu s infikovaným preventivně nastoupili do karantény slovenský ministr zdravotnictví i hlavní hygienik Slovenska.

V sobotu bylo na Slovensku potvrzeno 88 a v neděli dalších 22 případů koronaviru. To je výrazně méně oproti rekordnímu počtu v pátek zjištěných 226 nových případů infekce, o uplynulém víkendu ale značně klesl počet vykonaných testů. O víkendech se na Slovensku tradičně testuje méně než v pracovních dnech.

Počet aktivních případů nákazy koronavirem na pětimilionovém Slovensku v neděli klesl na 1763 z dosavadního rekordu 1775 infikovaných v sobotu. Od potvrzení prvního nakaženého na Slovensku letos v březnu zemřelo celkově 37 pacientů s koronavirem.

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí i hlavní hygienik Slovenska Ján Mikas nastoupili preventivně do domácí karantény a budou testováni na koronavirus. Oba byli v kontaktu s osobou, u které byla nákaza potvrzena. Podle Krajčího šlo o zaměstnance ministerstva zdravotnictví, s nímž se zúčastnil jednání epidemiologů a hygieniků.

Kvůli předchozímu nárůstu počtu infikovaných platí od neděle do konce září v Bratislavě a v dalších dvou přilehlých okresech omezení pro počet účastníků na hromadných sportovních, kulturních či společenských akcích a jejich konání je navíc až na výjimky zakázáno v noci. Povoleny ve zmíněných regionech nejsou návštěvy v nemocnicích a v domovech seniorů.