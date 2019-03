Usáma bin Ládin, který stál za teroristickými útoky 11. září 2001, byl zabit americkým speciálním komandem 2. května 2011 v Abbottábádu nedaleko pákistánské metropole Islámábádu. Jeho tělo bylo poté vhozeno do Arabského moře.

Americká vláda zařadila Hamzu, kterému má být asi 30 let, na seznam teroristů počátkem roku 2017. Jeho možný majetek ve Spojených státech byl zmrazen a američtí občané a společnosti s ním od té doby nesmí obchodovat.

Podle dostupných informací se měl Hamza loni v srpnu oženit s dcerou Mohammeda Atty, který unesl jedno ze čtyř dopravních letadel použitých při útocích v září 2001 a narazil s ním do jedné z věží Světového obchodního centra v New Yorku. Britskému deníku Guardian to potvrdili Ahmad al-Attas a Hassan al-Attas, jeho nevlastní strýcové a nevlastní bratři Usámy bin Ládina.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ