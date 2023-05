Korunovace Karla III. byla plná odkazů na korunovace jeho předchůdců. Současný britský panovník měl na sobě třeba korunovační rukavice, které původně patřily jeho dědovi Jiřímu VI. Výročí jeho korunovačního ceremoniálu připadá na tento týden. S korunovací Jiřího VI. se ale pojí trapné situace - pořadatelé a média se totiž museli netradičním způsobem vyrovnat s předchozí abdikací jeho bratra Eduarda VIII.

Britský král Jiří VI. vládl Spojenému království v letech 1936 až 1952 | Foto: Wikimedia Commons, Matson Photo Service, volné dílo

Karel III. je od uplynulé soboty definitivně králem britské monarchie se vším všudy - tedy i s korunou na hlavě, kterou mu tam arcibiskup canterburský položil při korunovaci ve Westminsterském opatství. Nebýt ovšem jedné abdikace, vše mohlo být jinak. Karlova matka Alžběta II. totiž původně vůbec neměla být královnou a tím pádem ani její syn králem. Jenže když v roce 1936 abdikoval kvůli lásce k rozvedené Američance Wallis Simpsonové bezdětný britský král Eduard VIII., na trůn se proti své vůli dostal jeho mladší bratr Jiří VI., Alžbětin otec a Karlův děda.

Velká rošáda na britském trůně způsobila nejen obrovský rozruch, ale také obří vrásky na čele všech, kteří připravovali korunovaci nového britského krále. Ve chvíli, kdy Eduard VIII. abdikoval, se totiž jeho korunovace teprve chystala, a po jeho rozhodnutí zůstala ve vzduchu viset otázka, zda stačí už vše připravené „přehodit“ na Jiřího VI., nebo pro něj bude potřeba celý ceremoniál naplánovat od základu znovu.

Nakonec zvolili organizátoři možnost číslo jedna a korunovace se odehrála v pro Eduarda plánovaném termínu - 12. května 1937. „Měli tak vůbec nejkratší čas pro přípravu ceremonie v historii - po výměně krále zůstalo na přípravy nové podoby ceremoniálu pouhých pět měsíců,“ píše list The Illustrated Coronation Edition speciálně vydaný u příležitosti korunovace Karla III., který připomíná také ceremoniály jeho předchůdců.

Výročí korunovace Jiřího VI. připadá na konec tohoto týdne. Ostře sledovaný ceremoniál se nakonec stal velkým úspěchem, který si připsal na konto jedno britské prvenství, jeho přípravu ale provázely velké komplikace a trapasy. „Korunovace Jiřího VI. je díky okolnostem jednou z nejkontroverznějších v britských dějinách,“ zmiňuje web British Heritage.

Přemalujte ho!

Vzhledem k tomu, že je korunovace ceremoniál založený na staletých tradicích, výměna korunované osoby je nijak neovlivnila. Jenže korunovace je také jedním velkým divadlem pro veřejnost.

V tomto ohledu se nahrazení Eduarda VIII. Jiřím VI. stalo docela zásadním problémem. Vzhledem k tomu, že se vše chystá celé měsíce, byly v době změny panovníka připraveny všechny korunovační suvenýry. A samozřejmě s Eduardovou tváří. Obchodníci tak najednou čelili strachu, že je celá rošáda zruinuje.

„Stovky obchodníků najednou uvažovaly, co udělají s horou upomínkových předmětů. Veřejnost je ale naštěstí vykoupila i po změně,“ zmiňuje list The Illustrated Coronation Edition. Lidé si totiž chtěli nechat památku na nečekanou abdikaci a změnu na trůně.

Podobné dilema řešili také v londýnském listu The Illustrated London News. Magazín, který byl v dané době jedním z hlavních zdrojů snímků z korunovací, totiž taktéž své speciální vydání o korunovaci Eduarda VIII. připravoval dopředu. Zpráva o jeho abdikaci tak přišla ve chvíli, kdy už byl namalován objednaný Eduardův portrét, a všechna vydání s ním byla připravena k tisku.

Čtyři panovníci Velké Británie. Zcela vpravo král Eduard VII., zcela vpravo král Jiří V. Chlapec v pozadí je příští král Eduard VIII., chlapec v popředí je příští král Jiří VI. (vlastním jménem Albert)Zdroj: Wikimedia Commons, Queen Alexandra of the United Kingdom, volné dílo

Po dlouhém zvažování ale editoři magazínu rozhodli, že nemá smysl pořizovat nový portrét a uchýlili se k poměrně kontroverznímu kroku.

„Jednoduše umělci Albertu Collinsovi připlatili za to, že na hotovém díle přemaluje tvář Eduarda VIII. na tvář jeho bratra Jiřího VI. Dnes to můžeme považovat za jeden z prvních příkladů Photoshopu. Chudák král Jiří VI. - nejenže nechtěl být králem, když se jím stal, ani nedostal svůj vlastní korunovační portrét,“ zmiňuje list The Illustrated Coronation Edition. Za změnu tváře si umělec nechal zaplatit 21 liber.

Bratrova pomsta

Kontroverze kolem korunovace Jiřího VI. ale přemalováním krále neskončily. Ještě větší dilema než obchodníci a novináři zažívali členové pořadatelského výboru korunovace při chystání seznamu hostů.

Tou nejspornější otázkou bylo, zda má být pozván na korunovaci, která měla být původně jeho, Eduard VIII. Ten se nakonec v opatství neobjevil.

„Vztahy v královské rodině byly jeho abdikací vážně porušené, a tak Eduard ani jeho přítelkyně Wallis nebyli vůbec připsáni na seznam pozvaných na korunovaci. Stejně tak se považovalo za nevhodné, aby bývalý král přišel na korunovaci nového krále,“ vysvětluje magazín Newsweek.

A drama trvalo dál. Stejně tak, jako mnozí odborníci na královskou rodinu v případě korunovace Karla III. a dlouhé doby, po níž přetrvávaly nejasnosti o účasti jeho mladšího syna prince Harryho a jeho ženy Meghan Markleové (kterou někteří kritici nazývají novodobou Wallis Simpsonovou), mluvili o tom, že Harry a Meghan svým otálením s odpovědí na pozvání chtějí na sebe strhnout pozornost, jež jim nepatří, činili jejich předchůdci i v případě Eduarda VIII. a korunovace jeho mladšího bratra.

Bývalý král se totiž rozhodl pro nečekaný krok. „Večer před korunovací Eduard a Wallis oznámili své zasnoubení, což životopisec Andrew Lownie ve své knize Traitor King označil za gesto, jež mělo být pokusem o zastínění události (tedy korunovace, pozn. red.),“ uvádí web Newsweek.

Jako velký problém se ukázalo ale také to, co dělat s pozvánkou pro stále žijící matku Jiřího VI., královnu Mary z Tecku. Ta sice na rozdíl od Eduarda nebyla na černé listině, ovšem tradice velela, že královny vdovy se nezúčastňují korunovací svých dětí, tedy následníků svých zesnulých manželů.

To ale Mary, kterou rozzuřila abdikace staršího syna a děsil nástup na trůn mladšího syna zoufalého z celé situace a své nové role, nemínila překousnout. „Svou účastí na korunovaci chtěla svému synovi vyjádřit podporu,“ zmiňuje web Royal Collection Trust.

A jelikož se jí všichni v Buckinghamském paláci báli, bylo jasné, že v souboji tradice versus Mary z Tecku zaužívaná pravidla nemají šanci. „Neoblomná královna Mary byla odhodlaná vidět korunování svého syna, a tak trvala na tom, že se tradice o neúčasti královen vdov nedodrží,“ zmiňuje list The Illustrated Coronation Edition.

Přišlápnutá vlečka

Když se konečně vše vyřešilo, nastal Den D. Přestože se, vzhledem k řečem o osobnosti Jiřího VI. a o jeho obavách z funkce krále Londýnem v den korunovace šířila sázka, jak dlouho Jiří vydrží panovat, než se psychicky sesype, samotný ceremoniál byl obřím úspěchem a dal symbolickou tečku za předchozí ústavní krizí způsobenou abdikací Eduarda VIII.

Událost byla vůbec první britskou korunovací, jež byla vysílána v rádiu, a také první, jejíž záběry se objevily v televizi - byť kamery zachytily pouze korunovační procesí a ze samotného ceremoniálu v opatství pouze útržky - jako první se natáčela a živě vysílala až korunovace Alžběty II. v roce 1953.

„Korunovace Jiřího VI. byla velkou událostí počátku televizního vysílání a bylo to skutečně první venkovní televizní vysílání za využití mobilního přenosového vozu,“ podotýká BBC. Mimochodem, britská veřejnoprávní stanice na natáčení korunovace využila celkem tři kamery - což byla celá polovina kamer, které tehdy vlastnila a používala.

Korunovace Alžběty II.: Prosadila si kamery, nošení těžké koruny trénovala týdny

Navzdory všem okolnostem byla atmosféra v Londýně radostná. Korunovační procesí do opatství prošlo více než devítikilometrovou trasou a dopoledne dorazilo do Westminsterského opatství.

„Svědci vzpomínají, že hlavním dojmem v opatství byly všudypřítomné barvy - modrá a zlatá výzdoba a koberce, výrazné róby a uniformy. Královna Mary, a princezny Alžběta a Margaret se také zúčastnily, a sledovaly vše z královské galerie,“ uvádí web Westminsterského opatství.

Při samotném ceremoniálu ale došlo také k několika drobným trapasům. „Jeden z biskupů přišlápl vlečku králova pláště, další zase omylem položil svůj palec na slova přísahy, kterou měl držet, aby ji král přečetl,“ dodává web Westminsterského opatství.

A jak připomíná magazín People, při podpisu přísahy se na ruce krále dostal inkoust. „Naštěstí si to nikdo nevšiml,“ konstatuje magazín.

Vévoda a vévodkyně z Yorku (příští král Jiří VI. a královna Alžběta) v roce 1927.Zdroj: Wikimedia Commons, Queensland Newspapers Pty Ltd, volné dílo

Po korunovaci se tak všichni zúčastnění mohli oddat všeobecnému veselí. Cestou do Buckinghamského paláce nově korunovaného krále Jiřího VI. a jeho manželku Alžbětu očekávaly ovace davu, které vyvrcholily, když pár se svými blízkými vyšel na balkon paláce. A dokonce se na něm objevil v korunovační den ještě i podruhé, v devět večer.

I tak byla korunovace obřím úspěchem. „Bertie (původní jméno a domácí přezdívka Jiřího VI., pozn. red.) a Alžběta vypadali tak dobře! A udělali to všechno příliš krásně. Všichni jsme byli dojatí,“ zapsala si po korunovaci královna Mary z Tecku.

Svému synovi prý dokonce řekla, že mu jeho zesnulý otec žehná. „A nemohla jsem se ubránit dojmu, že ubohý pošetilý David (původní jméno Eduarda VIII., pozn. red.) se toho vzdal pro nic! Ale je to tak lepší pro naši milovanou zemi,“ uváděla v zápiscích královna Mary.