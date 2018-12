Kosmonauti ISS prověří povrch vesmírné stanice. Budou hledat stopy vrtání

Kosmonauty Olega Kononěnka a Sergeje Prokopjeva čeká zhruba šestihodinový pobyt ve vesmíru, během něhož odstraní tepelnou izolaci, která zakrývá utěsněný vyvrtaný otvor. Z okolí narušení odeberou vzorky, které následně prozkoumají odborníci.

„Bude to výzva, jak po psychické stránce, tak z technického hlediska,“ uvedl v rozhovoru před odletem Kononěnko, který na stanici dorazil na počátku měsíce společně s američankou Anne McClain a kanaďanem Davidem Saint-Jacuqesem.

Posádka ISS si úniku poprvé všimla 30. srpna. Ve vnitřní stěně ruského Sojuzu objevili malou trhlinu, která pokles tlaku způsobila. Během krátké chvíle se ji však podařilo utěsnit a životy kosmonautů nebyly ohroženy.

Šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin v září prohlásil, že díra mohla být vyvrtána při výrobě, nebo během pobytu na oběžné dráze. Výslovně nezmínil, že by podezříval členy posádky, jeho výrok však vyvolal vášnivé debaty. Rogozin později vzal svá slova zpět a doplnil, že nikdy neukázal prstem na americké astronauty. Média obvinil z překrucování informací.

