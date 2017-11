Kotlebovo vyhoření a propadák pro Fica, hodnotí volby slovenská média

Propadák pro Ficovu stranu, naopak úspěch pravicové opozice a vyhoření ultrapravicové strany Mariana Kotleby. Tak píší některá slovenská média o sobotních krajských volbách na Slovensku. Zde na plné čáře zvítězili kandidáti široké pravicové koalice, kteří obsadí křesla v pěti z osmi krajů.

Nejsilnější vládní strana Směr-SD se svými koaličními spojenci bude tak mít hejtmany jen ve dvou krajích, takzvaných župách. Zástupci opozice jásají. List Hospodárske noviny napsal, že župní volby skončily jednoznačným vítězstvím opozice a že Směr-SD utrpěl krutou porážku. Právě neúspěch Ficovy strany označil list za největší překvapení krajských voleb.

Podle listu Sme se tak župní politická mapa zásadně mění. "Ačkoliv se porážka Mariana Kotleby v Banské Bystrici sice opatrně, ale přece jen očekávala, hlasování potvrdilo trend ztrácení pozic Směru," napsal list. Dodal, že výsledky odrážejí i sílící nevoli s politikou Směru-SD a Ficova strana ztratila svou nadvládu.

"Je vidět, že lidé si přejí změnu a vláda oligarchů a neschopných politiků se začíná hroutit. Zdá se, že dnes se nám podařilo porazit stranu Směr v regionech a já věřím, že se nám to za dva roky podaří i v parlamentních volbách," řekla poslankyně parlamentu Veronika Remišová.

Ta je i jednou z hlavních tváří opozičního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, jehož dva poslanci byli v rámci pravicové koalice zvoleni hejtmany.

Také neúspěch Mariana Kotleby, kterého v přímě volbě hejtmana Banskobystrického kraje porazil nezávislý kandidát s podporou koaličních i opozičních stran Ján Lunter, je podle listu pro zemi velmi dobrou zprávou. "Ukazuje, že když veřejnost chce, je schopna porazit fašisty. Cenou za to je, že z politiky se prakticky vytratil souboj idejí a řešení," uvedl list.

"Měly to být volby o Kotlebovi a fašistech. Spíš se ale zdá, že to byla rozlučka se Směrem, jak jsme ho znali posledních deset let," napsal také list Denník N.

Jestli vítězství opozice skutečně přinese příznivou změnu, se však ještě ukáže. "Důležité teď bude, aby se za vítěznými hodnotami objevila i konkretní řešení. Opakované zklamání by totiž mohlo být katastrofou," prohlásil list Sme.