V kalifornském San Francisku došlo k velice kurióznímu případu. Místní úřad nařídil jednomu z majitelů nemovitosti v prominentní oblasti Twin Peaks okamžitě zanechat probíhající přestavby vlastního rodinného domu a vše navrátit do původního stavu. Na přilehlý chodník musí navíc umístit ceduli, která bude kolemjdoucím vysvětlovat, co se s objektem stalo.

Dům, jenž Ross Jonhston před rokem koupil za 1,7 milionu dolarů, tedy v přepočtu za cca 38,5 milionů korun, není totiž jen tak ledajaký. Navrhl jej slavný rakousko-americký architekt židovského původu Richard Neutra, jehož díla se stala symbolem padesátých let minulého století a jsou známa po celém světě.

Podle vyjádření, které Johnston poskytl tamní komisi územního plánování a z něhož cituje server BBC, zakoupil dům proto, „aby se jeho šestičlenná rodina mohla přestěhovat zpět do San Franciska.“

Přestavba původně dvoupodlažního domu, do jehož interiéru byl zabudován i bazén, měla rodině Johstonových dopřát více prostoru k bydlení. Celé horní patro včetně terasy tak bylo strženo.

Vzdor od sousedů

Vzhledem k historickému významu zmíněného objektu se ale proti probíhající rekonstrukci ohradili Johnstonovi sousedé.

„Jela jsem do New Yorku na asi týden a půl, a vrátila jsem se. Dům byl pryč, totálně pryč,“ postěžovala si místní televizní stanici KPIX 5 Cheryl Traverceová.

Foto: Dům slavného architekta Richarda Neutry na snímcích z let 2015 a 2018, zdroj Google Street View

Se svou stížností se proto rozhodla obrátit na zdejší městské autority. A ty jí posléze daly zapravdu. Majitel měl podle nich povolení dům pouze zrenovovat, nikoliv však kompletně přestavět. A proto musí nyní na základě rozhodnutí komise vše navrátit do původního stavu. A nic na to nezmění ani argument Johnstonova právníka, podle kterého byla dispozice tohoto historického domu v minulosti již několikrát pozměněna jeho předchozími vlastníky.

„Pokud se nějakému developerovi honí hlavou, že by nechal jen tak ilegálně zbořit dům, rád bych, aby šel nahoru do Hopkinsovy 49 a podíval se na tu plaketu, protože přesně tohle by ho v budoucnosti čekalo,“ citovala BBC člena plánovací komise Dennise Richardse.