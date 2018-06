V Londýně hoří luxusní hotel, nebe zahalil černý dým

Požár vypukl dnes okolo 16 hodin místního času. Policie uvedla, že lidi z hotelu evakuovala, nepotvrdila ale, že by byl někdo zraněn.

Hotel v luxusní londýnské čtvrti Knightsbridge byl navíc nově po rekonstrukci, která stála několik milionů liber. Otevřel teprve 29. května. Cena za pokoj se zde pohybuje od 600 liber výše.

„Brigáda 999 obdržela na 35 telefonátů o požáru. První z nich přišel přesně v 15:55. Příčinu neštěstí zatím neznáme,“ uvedl mluvčí hasičů pro list Daily Mail.

Evakuováni byli i lidé z okolních obchodů a domů.

"Viděla jsem hustý černý kouř na obloze. Zakryl naprosto vše. Doprovázel jej šílený zápach," uvedla 50letá Penelope Evans, která v okolí právě nakupovala. Podle ní byli všichni v tu chvíli v šoku, ulice se v mžiku vylidnila.

"Okamžitě sem dorazily desítky hasičských a policejních aut a sanitek. Přiletěly i helikoptéry. Po událostech ve věžáku Grenfell cítím, že lidé jsou k požárům citlivější," dodala.

V hotelu hořelo naposledy v roce 1899, kdy plameny zachvátily horní tři patra. Znovu otevřen byl až po třech letech.

Služeb hotelu využívala i britská královská rodina, královna Alžběta II. zde hostila panovníky před svatbou prince Williama s Kate v roce 2011, píše BBC.

