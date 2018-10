Král útěků dopaden. Jeden z nejhledanějších mužů Francie je zpět za mřížemi

Faidův útěk z vězeňského zařízení nedaleko města Réau jihovýchodně od Paříže vzbudil 1. července pozornost celé Francie i řady světových médií. Dvojice kompliců v přestrojení za žáky letecké školy unesla vrtulník s instruktorem a přinutila ho přistát na dvoře věznice - jediném místě, které nebylo chráněno sítí.

Muži vybavení zbraněmi, dýmovnicemi a úhlovou bruskou následně pronikli do prostoru věznice a Faida, který již v roe 2013 dokázal za pomoci výbušnin uprchnout z francouzské věznice Lille-Séquedin, odvezli na neznámé místo. Incident ve Francii vzbudil ostré debaty o tom, zda jsou tamní vězení dostatečně chráněné.

Recidivista, který si vysloužil přezdívku „král útěků“, si v nápravném zařízení odpykával 25letý trest odnětí svobody. Ten mu letos v dubnu soud vyměřil za nepodařené ozbrojené přepadení z roku 2010, při kterém zemřela policistka. V minulosti byl již odsouzen za útok na vůz převážející peníze nebo za jeden ze svých útěků.

JUST IN: Notorious helicopter jailbreak gangster Redoine Faid has been arrested in the Oise department in northern France. https://t.co/wWHqCwPTR5 pic.twitter.com/X9106Spzyv