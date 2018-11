Královská rodina Saúdů se bouří proti korunnímu princi. Chtějí nového následníka

Kauza vraždy saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího vnesla spory i do saúdské královské rodiny. Někteří její členové chtějí korunnímu princi Muhammadu bin Salmánovi zabránit, aby se po smrti svého otce stal panovníkem. Informaci přinesla agentura Reuters s odvoláním na zdroje blízké královskému dvoru.

Desítky princů a bratranců z mocných větví rodiny Saúdů údajně usilují o změnu nástupnické řady. Podle blíže neupřesněného zdroje však nechtějí jednat, dokud je dvaaosmdesátiletý král Salmán naživu. Uvědomují si totiž, že se s největší pravděpodobností proti vlastnímu synovi nepostaví.

Mezi členy královské rodiny se spekuluje o možnosti, že by po Salmánově smrti mohl na trůn nastoupit jeho mladší bratr Ahmed bin Abdulazíz, který je strýcem korunního prince. Ten by měl podle Reuters podporu rodinných příslušníků, bezpečnostního aparátu i některých západních mocností.

EXCLUSIVE: After Khashoggi murder, some members of Saudi Arabia’s ruling family are agitating to prevent Crown Prince Mohammed bin Salman from becoming king - sources https://t.co/AVtkTSTnKB pic.twitter.com/PvphMOwNd0 — Reuters World (@ReutersWorld) 20. listopadu 2018

Princ Ahmed v minulosti vládu Saúdské Arábie opakovaně kritizoval. V roce 2017 byl členem rady, která rozhoduje o nástupci stávajícího panovníka, a patřil mezi trojici osob, které se postavily proti výběru Salmánova syna Muhammada. Agentura Reuters se pokusila s žádostí o vyjádření oslovit Rijád i samotného prince Ahmeda, reakci se však reportérům získat nepodařilo.

Očekává se reakce USA

Představitelé Spojených států podle zdrojů Reuters v minulých týdnech potvrdili, že by prince Ahmeda, který téměř 40 let působí jako náměstek ministra vnitra, jako potenciálního nástupce akceptovali. Bratr současného krále by s největší pravděpodobností nerušil zavedené sociální a ekonomické reformy, dodržel by existující vojenské pakty a přispěl ke sjednocení rodiny Saúdů.

Jeden z amerických úředníků podle agentury Reuters informoval, že Bílý dům s distancováním se od osoby korunního prince nijak nespěchá, navzdory tlaku ze strany zákonodárců i zprávě americké CIA. Postoj prezidenta Donalda Trumpa by však mohla změnit definitivní zpráva k vraždě, kterou připravují státní zpravodajské služby.

Trump says he doesn’t want to hear the tape of Jamal Khashoggi’s murder. “We have the tape, I don’t want to hear the tape - there’s no reason to hear the tape … because it’s a suffering tape.” — Manu Raju (@mkraju) 18. listopadu 2018

Právě CIA o víkendu zveřejnila závěry vyšetřování, podle kterých měl být korunní princ Muhammad bin Salmán objednavatelem vraždy Džamála Chášukdžího. Prezident Trump to označil za „předčasné tvrzení“, které však není vyloučené.

Nástupnický systémV Saúdské Arábii neplatí pravidlo tradičních monarchií o přímém následnictví nejstaršího syna panovníka. O nástupnictví rozhoduje rada, složená ze zástupců všech větví vládnoucí dynastie, kterou v současnosti tvoří 34 členů.



Panovník nejprve nominuje až trojici kandidátů na post korunního prince, mezi nimž rada zvolí následníka. Pokud nesouhlasí s žádným královým návrhem, mohou členové radi přijít s vlastním kandidátem.