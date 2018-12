Už na podzim se princ William s manželkou Kate a svými třemi dětmi nechali vyfotografovat v jejich sídle Anmer Hall v Norfolku. Pětiletý Charles rozverně balancuje na jedné noze na kmeni stromu, zatímco jeho tříletá sestra Charlotte se drží táty a stydlivě se usmívá do objektivu. Kate sedí vedla svého chotě a v náručí drží osmiměsíčního syna Louise, jehož úsměv obdivuje nejeden uživatel sociální sítě twitter, kde snímek královská rodina sdílela.

.@ClarenceHouse and @KensingtonRoyal have released images which feature on Their Royal Highnesses’ Christmas cards this year. pic.twitter.com/nrxbIa2Mmc