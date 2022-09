Policie poslala ženu v utajení s kamerou za dealerem, ten ji brutálně znásilnil

Na otázku, zda je v pořádku však dostali překvapující odpověď. Dvaapadesátiletý Jay Albery Stevens jim oznámil, že zrovna zastřelil svého nevlastního otce a chce jim ukázat, kde leží jeho tělo.

Policisté si nebyli jistí, zda se jedná či nejedná o hloupý žert. Takhle závažné oznámení však museli prověřit. Stevens je proto zavedl k nedalekému domu ve městě Pearce. U něj skutečně nalezli lidské tělo ležící venku mezi domem a garáží. Mrtvý jednašedesátiletý muž měl prostřelený hrudník pistolí ráže 40. Muži zákona ihned poté podezřelého zatkli.

Vražda po hádce kvůli Bibli

Ve výpovědi Stevens uvedl, že se rozhodl zabít svého nevlastního otce Marka Kilbournea po roztržce kvůli Bibli. To byl ale ve skutečnosti pouze poslední impuls. Mezi oběma muži totiž spoustu let panovala vzájemná nevraživost.

Podle Daily Mail vrah vyšetřovatelům podrobně popsal celý sled událostí, který nastal před osudným činem. Poté, co starší muž celý den popíjel pivo, ho Stevens obvinil, že nerozumí Bibli a nikdy ji nečetl. Následovala hádka, načež mu otčím řekl: „Pokud se ti to nelíbí, vypadni.“

Stevens odešel do své ložnice, kde se ještě nějakou dobu užíral hádkou. Poté se rozhodl, že otčíma zabije. „Chvíli mi trvalo, než jsem se odhodlal vyjít ven se zbraní,“ řekl policii. Jakmile vešel do obývacího pokoje, přiložil zbraň druhému muži přímo k obličeji. Ten ho poslal k čertu. Vrah následně zamířil na hruď a zmáčkl spoušť.

První rána ale nebyla smrtelná. Stevens popsal, jak tam Kilbourne stál a díval se na něj. Poté však vystřelil podruhé. Následně svou oběť v zuřivosti několikrát udeřil pěstí do obličeje.

Příliš líný na vykopání hrobu

Vrah se také přiznal, že uvažoval nad několika možnostmi, jak se zbavit těla. Jednou variantou bylo jej připoutat k autu a odtáhnout do pouště. Druhou pak vykopat hrob. Jenže to by prý bylo obtížné. „Jsem příliš líný na to, abych vykopal tak velkou jámu,“ sdělil vyšetřovatelům.

Nakonec usoudil, že by ho policie stejně vypátrala, ať už by udělal cokoliv. Vzal tedy své psy a odešel za svou sestrou, aby se o ně postarala. Poté se jí přiznal a chtěl po ní, aby zavolala policii. Následně se pěšky vydal po silnici.

Podle listu Herald Review úřady obvinily Stevense z vraždy prvního stupně a vypsali na něj kauci ve výši jednoho milionu dolarů.