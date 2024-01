Američtí kriminalisté řeší nezávisle na sobě dva případy související s lidskými ostatky. Od podezřelého nálezu ve starém mrazáku k možné vraždě rychle dospělo vyšetřování policistů ve městě Grand Junction v americkém Coloradu. Zároveň jejich kolegové v Kansasu posílají k soudu manžele, kteří léta ukrývali tělo příbuzného, aby mu dál chodil důchod.

Policie v USA vyšetřuje kriminální čin | Foto: ČTK/ABACA/Chicago Tribune/TNS/ABACA

Mělo to být docela běžné vyklízení starého harampádí po koupi domu, ale pak se v klidné ulici v Grand Junction 200 mil západně od Denveru najednou začali hemžit lidé v ochranných oblecích. Podle serveru americké televize CNN za to mohl šokující nález v mrazáku.

Nicnetušící noví majitelé domu nabídli věci, které nepotřebovali, online ke koupi a zájemci si přijeli pro mrazák. „Že se děje něco neobvyklého, jsem poznala, když se naproti najednou objevili lidi v bílých ochranných oblecích,“ řekla místní televizi sousedka Sam Troesterová.

Pak u ní další lidé zazvonili a poprosili, jestli si mohou odskočit. „Opatrně jsem je pustila dál a byla jsem zvědavá, co se děje. Řekli mi, že si přijeli pro mrazák, který jim noví majitelé vynesli na zahradu. Chtěli ho vyprázdnit a odvézt, ale jen co to otevřeli, vypadla ven hlava. Lidská hlava!“ popsala.

Jak doplnila CNN, úřad šerifa okresu Mesa posléze oznámil, že soudní lékaři potvrdili, že v mrazáku byla lidská hlava a ruce. „Čekáme na výsledky dalších testů. Naším hlavním úkolem je důkladné vyšetření případu a zjištění totožnosti oběti,“ uvedl úřad šerifa s tím, že případ prověřuje jako možné zabití. Nesdělil, zda už zná pohlaví oběti nebo příčinu smrti.

Druhý případ

Případ zahrnující ostatky zemřelého posílají nyní k soudu federální vyšetřovatelé v Kansasu. Jednašedesátiletí manželé čelí obžalobě, že déle než šest let ukrývali doma tělo svého příbuzného, informoval deník USA Today.

„Manželé smrt zesnulého tajili, aby mohli dál přebírat jeho důchod a měli přístup k jeho bankovnímu účtu,“ uvedla podle listu obžaloba.

Podle obžaloby data z kardiostimulátoru ukazují, že muž zemřel zřejmě v polovině roku 2016. Jeho zeť ovšem policii úmrtí nahlásil až v říjnu 2022. Policisté našli tělo osmdesátiletého muže ležet v posteli v „mumifikovaném stavu“. Soudní lékaři posléze potvrdili, že muž zemřel přirozenou smrtí.

Neteř zesnulého řekla listu Kansas Star, že obžalovaní vždycky našli výmluvu, proč jim zesnulý nemůže vzít telefon nebo ho nemohou navštívit. „Pořád nám přímý kontakt odpírali, teď už víme proč,“ sdělila neteř listu. Obžaloba uvádí, že otci a tchánovi obžalovaných chodil až do října 2022 důchod na jeho účet. Manželé peníze z účtu neoprávněně vybírali nebo převáděli a způsobili škodu přes 216 tisíc dolarů. Peníze používali pro vlastní potřebu.