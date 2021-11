Spolu se skupinou migrantů zažili hrůzné chvíle na hranicích, kdy jim přes drátěný plot pomáhala běloruská armáda. Po překročení hranic je ovšem polští vojáci zatlačili zpět do Běloruska. Tam je čekali běloruští ozbrojenci, kteří jejich návrat blokovali. „Řekli jsme jim, že chceme jít zpátky do hlavního města Běloruska, do Minsku. Že v této cestě nechceme pokračovat,“ vyprávěl Atallah.

Vojáci ale měli jiné rozkazy. „Řekli nám, že není žádná cesta zpět, do Minsku, že můžeme jít jen do Polska,“ pokračoval muž.

Migrants wrapped in Red Cross blankets sit in a forest near the Polish-Belarusian border outside Narewka, Poland. The group was later guided out of the forest by Polish border guards and taken to a detention centre. More photos: https://t.co/hyjFJO34tS ? @Kacpero pic.twitter.com/DAIjbJccn8