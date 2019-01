Bílý dům připravuje jako alternativní řešení rozpočtové krize prohlášení, v němž prezident Donald vyhlásí výjimečný stav podél jižní hranice USA, informoval dnes zpravodajský server CNN. Výjimečný stav by Trumpovi umožnil uvolnit přes sedm miliard dolarů (přes 159 miliard korun) na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Tento postup by byl patrně napaden u soudu.

Část amerických federálních úřadů je od 22. prosince bez peněz, neboť Trump se s Kongresem pře o finance na vybudování zdi, které demokraté odmítají uvolnit. Oběťmi sporu se stalo přes 700 tisíc státních zaměstnanců, kteří už šestý týden kvůli zablokování vládních financí nedostávají plat.

Trump nechce ustoupit

Trump zatím ustoupit nehodlá přesto, že podle listu The New York Times rozpočtová nouze ovlivňuje i chod Bílého domu. Politická agenda prezidentské kanceláře se zastavila, jediné, co Trumpa zajímá, je prý stavba hraniční zdi.

Ve čtvrtek americký Senát ve dvojím hlasování zamítl návrhy demokratů a republikánů, jak vládní rozpočtovou krizi ukončit. Trump v Bílém domě novinářům řekl, že pro financování zdi má "jiné alternativy". Narážel tím podle agentury AP patrně na vyhlášení výjimečného stavu, po němž by na stavbu zdi užil peněz z federálního rozpočtu, a obešel tak Kongres.

Administrativa by mohla získat 681 milionů dolarů od ministerstva financí z fondu zabaveného majetku, 3,6 miliardy dolarů určených na vojenské stavby, tři miliardy dolarů od Pentagonu z fondu vyčleněného na stavební práce a 200 milionů dolarů z fondů ministerstva pro vnitřní bezpečnost.

Výjimečný stav

Pokud prezident Trump výjimečný stav vyhlásí, bude tento krok patrně napaden u soudu a v Kongresu se proti ozvou demokraté. Kritici tvrdí, že prezident nemůže výjimečného stavu využít k tomu, aby na stavbu zdi uvolnil peníze daňových poplatníků. Se soudní dohrou podle CNN počítají i Trumpovi poradci.

Trump před měsícem zablokoval financování čtvrtiny vládních úřadů, aby si vynutil souhlas demokratické většiny ve Sněmovně reprezentantů se stavbou zdi či plotu na hranicích s Mexikem. Demokraté dosud požadavek na uvolnění 5,7 miliardy dolarů (téměř 130 miliard korun) odmítali s tím, že prvním krokem k jednání musí být odblokování vládních financí.

V pátek je v americkém státním sektoru další výplatní den, už druhý od počátku rozpočtové krize. Na výplatních listech 800 tisíc státních zaměstnanců je zase nula. V některých sektorech, zejména v letecké dopravě nebo daňové správě, začíná být podle agentury AP situace tíživá.

Lidé odmítají pracovat bez mzdy, a to i na pracovištích označovaných za státně důležitá. Stoupá počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti.