Video showing the defection of 3 GNB soldiers this morning shows the 2 armoured vehicles they used to defect#Venezuela #23F pic.twitter.com/1qJ8JAsROv

— CNW (@ConflictsW) 23. února 2019

Bariéru tam postavil režim venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, aby zabránil vstupu humanitární pomoci, kterou považuje za americkou intervenci.

Hranice byla dnes částečně uzavřena

Agentura Reuters uvedla, že venezuelští vojáci na hranici s Kolumbií použili slzný plyn, aby zabránili skupině lidí přejít do Kolumbie. Asi 200 lidí chtělo přejít hranici, kterou dnes v této oblasti venezuelská vláda uzavřela. Na sociálních sítích také koluje video, na němž skupinka obyvatel odstraňuje hraniční zábrany v obci Ureňa.

Bez pomoci jsou odsouzeni k smrti

Humanitární pomoc pro Venezuelany je soustředěna právě v Cúcutě, ale také u hranic s Brazílií. I tamní hranici venezuelská vláda uzavřela. Dnes ráno se i tam začali shromažďovat lidé. Na jednom videu na sociálních sítích je vidět starosta jedné z obcí na hranici s Brazílií, jak přesvědčuje se skupinou obyvatel venezuelské vojáky, aby hranici otevřeli.

"Odsuzují k smrti na 300 tisíc Venezuelanů, když jim nedovolí rychle dostat pomoc," uvedl v pátek v Kolumbii lídr opozice Juan Guaidó, jehož od ledna uznala padesátka zemí světa hlavou Venezuely. Dodal, že tento týden zemřelo sedm lidí, protože nedostali dialýzu.

Venezuela se už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí, za kterou je podle politických analytiků z velké části zodpovědná Madurova vláda a její socialistická hospodářská politiky.

Guaidó, který má od ledna soudní zákaz vycestovat ze země, se v pátek účastnil na kolumbijské straně hranice koncertu, který tam zorganizovala opozice za vstup humanitární pomoci do země.