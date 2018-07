Krize zažehnána. Angela Merkelová se dohodla se Seehoferem na kompromisu

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Specialista financí 16 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky ÚČETNÍ - HOSPODÁŘ/KA. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 27.6.2018/ Náplň práce: vedení účtů a pokladen klientů domova, vyúčtování a úhrada fakultativních služeb, práce v IS Cygnus, správa webových stránek, vkládání smluv do centrálního registru. Požadujeme dobrou uživatelskou znalost PC, schopnost komunikace s uživateli domova, ŘP sk. B, bezúhonnost, zodpovědnost, pracovitost. Jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. , Zaměstnavatele kontaktujte telefonicky na č. 519 515 187 od 7 do 15 hod. nebo e-mailem: mzdova@srdcevdome.cz, Výhody: zaměstnanecké stravování, příspěvky z FKSP.. Pracoviště: Srdce v domě, příspěvková organizace, 692 01 Mikulov na Moravě. Informace: Radka Hrabcová, +420 519 515 187.