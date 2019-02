Prezident dlouhodobě žádá, aby mu zákonodárci schválili uvolnění 5,7 miliardy dolarů (130 miliard Kč) na stavbu betonové zdi nebo ocelového plotu na jižní hranici s Mexikem. Před loňskými Vánocemi zablokoval financování části federální vlády, aby si souhlas Kongresu vynutil. Přestože nakonec ustoupil a peníze pro ministerstva a vládní agentury po 35 dnech uvolnil i bez požadovaných financí, vyhlásil další ultimátum s požadavkem na dohodu do tohoto pátku.

Republikánští a demokratičtí zastupitelé v noci na úterý dospěli k dohodě, která částečně požadavkům prezidenta ustupuje, nicméně slib na uvolnění 5,7 miliardy dolarů na stavbu zdi neobsahuje. Trump v první reakci prohlásil, že s návrhem není spokojen, protože mu dává na ostrahu hranic jen 1,4 miliardy dolarů. „Nemohu říci, že jsem nadšený,“ řekl novinářům v Bílém domě. Připustil, že dohodu může vetovat, novou rozpočtovou krizi vlády ale vyloučil.

Podle CNN se Trump nakonec rozhodl smlouvu dojednanou republikány a demokraty podepsat. O návrhu příslušného zákona, který ale dosud neexistuje v písemné podobě, by podle některých médií mohla Sněmovna reprezentantů hlasovat už dnes.

Pokud poslanci návrh schválí, bude se k dokumentu vyjadřovat také Senát a procedura skončí podpisem prezidenta. Ultimátum, kterým původně Trump hrozil, vyprší v pátek o půlnoci místního času (v sobotu nad ránem SEČ).

Agentura Reuters dnes varovala, že schválení dohody není v žádné z komor Kongresu ani zdaleka jisté. Zleva na návrh útočí radikální křídlo demokratů, zprava konzervativní republikáni. Sám Trump v noci na dnešek na twitteru napsal, že zeď postaví i bez kongresových peněz.

I want to thank all Republicans for the work you have done in dealing with the Radical Left on Border Security. Not an easy task, but the Wall is being built and will be a great achievement and contributor toward life and safety within our Country!