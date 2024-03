Stanice pro záchranu divoké zvěře ve Virginii se poprvé ve své historii stará o liščí novorozeně. Video, ve kterém mládě krmí, fascinuje uživatele sociálních sítí. Ošetřovatelka totiž vypadá, jako by se převlékla za hlavní postavu animovaného filmu Fantastický pan Lišák.

Liška s mládětem. Ilustrační snímek | Foto: Wikimedia Commons, Grand Teton

Na první pohled až děsivou masku zaměstnanci záchranného centra nosí proto, aby liščí mládě nevidělo, že jsou lidé. „Je důležité, aby si sirotci vychovávaní v zajetí příliš nezvykli na člověka,“ uvedla Richmondská záchranná stanice u videa, které zveřejnila na Facebooku.

Kromě nošení masky se také ošetřovatelé snaží vydávat co nejméně lidských zvuků, vytváří vizuální bariéry, manipulují s mláďaty co nejméně a nepřesouvají je do jiného zařízení. „Každé novorozeně navazuje první kontakt pomocí zraku. Je proto velmi důležité, aby v případě, že otevře oči, nevidělo člověka. Nechcete, aby si myslelo, že jste jeho máma,“ řekla stanici BBC zakladatelka centra ve Virginii Melissa Stanleyová.

Známý francouzský fotograf sdílel na svých sociálních sítích dojemné video:

Osiřelý šimpanz použil ruce fotografa jako misku. A pak udělal neuvěřitelnou věc

Novorozeně objevila nezisková organizace Richmond SPCA, která zachraňuje a zprostředkovává adopci opuštěných a týraných zvířat. Zachránci si prvně mysleli, že našli kotě. Po zjištění, že je to mládě lišky, které ještě ani neotevřelo oči a nemá žádné zuby, ho předali 29. února Stanleyové. „Když jsme ji přijali, měla 80 gramů. Dnes ráno už vážila 144 gramů. Je to dobré znamení, že jí chutná a pořádně jí,“ prohlásila ve středu.

Zdroj: Youtube

Je to vůbec první novorozeně, o které se v centru starají, informovala stanice NBC News. „Proto jsem potřebovala akutně masku. Požádali jsme o pomoc lidi na internetu a jeden úžasný dárce nám masku koupil z našeho seznamu přání na Amazonu,“ dodala.

Lišče má falešnou plyšovou mámu

Aby mláděti nahradili matku, dali mu ošetřovatelé do přepravky realisticky velkou plyšovou lišku. „Malé se teď daří mnohem lépe, když teď má falešnou plyšovou mámu, ke které se může přisát,“ uvedla Stanleyová.

Dodala, že novorozeně plánují v následujících dnech přesunout k vrhu liščat, která jsou podobně stará.

Lišky v Krkonoších koncem loňského roku zaútočily na dítě:

V Krkonoších turisté krmili lišky. Divoké šelmy zranily dítě

Stanice tento případ také využila k tomu, aby zvýšila povědomí o hrozbě vztekliny. Lidé, kteří malou lišku našli, ji totiž brali do holých rukou. Stanleyová zdůraznila, že zvíře může být nakažené, i když není agresivní ani nemá pěnu u tlamy.

Použití zvířecí masky není ojedinělý případ

K podobným krokům se už dříve uchýlili i další ošetřovatelé, jako například zaměstnanci centra pro pandy v Číně. Lidé pečující o mláďata se zde převlékají do celotělového kostýmu a navíc se ještě potírají pandími výkaly a močí, aby zmátli všechny smysly.

Podle ředitelky Mezinárodní rady pro rehabilitaci volně žijících zvířat Kai Williamsové ale není žádný známý případ toho, že by se ošetřovatelé převlékali za lišky. „Celkově je tato technika mnohem častější u ptáků, kteří se více spoléhají na zrak než na čich, jako většina savců,“ sdělila deníku The Washington Post.