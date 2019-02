První krok již švýcarská vláda učinila. Ve čtvrtek veřejnost informovala, že předložila parlamentu návrh, který by umožnil spustit studie na téma „výhody a nevýhody alternativních forem regulace“ včetně prodeje marihuany v zařízeních pod dohledem státu.

„Aniž bychom ohrozili všeobecný zákaz konopí, potřebujeme mít možnost vyzkoušet nové modely regulace,“ uvedla vláda v prohlášení. „Města upozorňují na negativní dopady stávajících zákonů. Ilegální prodej v ulicích způsobuje, že se obyvatelé necítí bezpečně. Některá proto chtějí zjistit, jak by regulovaný přístup k marihuaně ovlivnil její konzumaci a chování a zdraví uživatelů.“

Švýcarské zákony v současné době zakazují držení a konzumaci konopí, které v sobě obsahuje více než jedno procento THC, tedy hlavní psychoaktivní látky. Vládní analýza však ukázala, že v osmimilionové zemi užívá marihuanu navzdory zákazu okolo 200 tisíc lidí, což přispívá k prosperitě černého trhu a zvyšuje náklady na boj s kriminalitou.

Pět tisíc lidí

Že však nepůjde o otázku několika měsíců naznačují zveřejněné termíny. Přísně kontrolované projekty, do kterých by se mohlo zapojit až pět tisíc lidí, mohou podle AP trvat až 10 let. Zapojit se do nich podle agentury Reuters budou moci pouze dospělí Švýcaři, kteří prokáží, že jsou aktivními uživateli drogy.

Úsilí švýcarské vlády vyvolala nepříjemnost z července loňského roku, kdy univerzita v Bernu nemohla kvůli stávajícím zákonům provést plánovanou vědeckou studii. Zákonodárci podle Reuters chystají také usnadnění přístupu k lékařské marihuaně, které však bude součástí samostatného procesu.

Legalizace v Česku

Užívání konopí k rekreačním účelům je ve světě ožehavým tématem. Mezi zastánce uvolnění poměrů patří na naší politické scéně především Česká pirátská strana, která svůj návrh na úpravu pravidel pro pěstování a užívání konopí předložila vládě v prosinci loňského roku. Ta ho však zamítla.

Vláda odmítla náš návrh upravující pravidla pro pěstování a využití konopí. „Vládní argumenty proti našemu návrhu bohužel operují s prastarými domněnkami o represi psychotropních látek, jde o zcela zpátečnický pohled,” uvedl @tom_vymazal — Piráti (@PiratskaStrana) December 17, 2018

„EU i česká protidrogová strategie předpokládá zaměření na minimalizaci rizik. Naším cílem je postupně vytlačit rizikový černý trh,” řekl pirátský poslanec Tomáš Vymazal a dodal: „Problémy v rámci Schengenu pirátský návrh nepřinese, to naznačuje i případ Nizozemí, kde došlo k výraznému uvolnění represe. Další ze zemí Schengenského prostoru bude Lucembursko, které konopí zlegalizuje úplně.”

„Pirátský návrh má za cíl legalizovat faktické chování více než 550 tisíc Čechů, kteří jsou jinak bezúhonní a nepředstavují pro společnost riziko. Statistika ze zemí, které podobný krok učinily, ukazuje, že spotřeba konopí nevzroste. V kontextu legálního stavu má stát také mnohem výhodnější pozici při šíření informací o možných rizicích a bezpečných přístupech ke konzumaci dané psychotropní látky,“ uvádí Piráti na svých webových stránkách.

Situace ve světě

Rozpolcenost v pohledu na užívání marihuany ukazují legislativy jednotlivých států USA. Zatímco ty na západním pobřeží (například Washington, Oregon, Kalifornie nebo Nevada) umožňují rekreační užívání konopí, většina zbývajících povoluje látku pouze pro lékařské účely. Ve státech Idaho, Kansas, Nebraska a Jižní Dakota je pak marihuana zákonem zakázána.

A podobná je situace i v celosvětovém měřítku. Vůbec první zemí na světě, která užívání konopí zcela legalizovala, se podle serveru QZ.com v roce 2013 stala Uruguay. Zcela legálně mohou konopí užívat také obyvatelé Kanady, Jihoafrické republiky či Gruzie. Zajímavostí je situace v izolované Severní Koreji, o které informoval deník The Guardian. Tamní zákony podle některých uprchlíků užívání konopí neupravují a je tedy legální.

Celá řada zemí se nachází někde v polovině cesty. Státy včetně České republiky často umožňují pěstování omezeného počtu rostlin či držení malého množství látky. Větší množství pak bývá nelegální, ale v některých zemích jako například v Nizozemsku je často tolerované, a to včetně prodeje ve specializovaných obchodech.

Ve velké části světa je však rekreační marihuana stále zakázaným ovocem. Je tomu tak například ve většině afrických zemí, ale také v Bělorusku, Číně, Řecku, na Islandu či ve Velké Británii. V některých zemích se však o legalizaci živě diskutuje. Například Nový Zéland chystá v roce 2020 na téma konopí referendum.