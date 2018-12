Izraelská vládní koalice se shodla na rozpuštění parlamentu. Předčasné volby se uskuteční příští rok v dubnu, napsal na twitteru mluvčí premiéra Benjamina Netanjahua.

"Vzhledem k národní a rozpočtové zodpovědnosti se lídři koaličních stran jednomyslně dohodli na rozpuštění Knesetu a na nových volbách na začátku dubna," uvedly strany ve svém společném prohlášení.

Jak napsal list The Times of Israel, zdůraznily rovněž, že žádná ze stran vládu neopustí a že "partnerství v Knesetu a ve vládě bude pokračovat i během voleb". Podle izraelských zákonů se příští volby měly konat až v listopadu 2019.

Krize vlády

K rozhodnutí došlo kvůli krizi v koalici. Spory vlády se týkají branné povinnosti pro ultra-ortodoxní studenty talmudu, takzvané charedim. Ti podle takzvaného Talova zákona z roku 2002 nemusí po dobu studia nastoupit do armády. V praxi tak tito studenti většinou nemuseli podstoupit ani základní vojenskou, ani náhradní civilní službu.

Nejvyšší soud zákon v roce 2012 označil za neústavní a nařídil vypracování nového předpisu, který zajistí všem občanům země rovné podmínky. V roce 2014 byl přijat nový zákon, který měl za cíl zvýšit podíl branců z řad charedim, avšak podle nejvyššího soudu stále představoval nadměrnou diskriminaci běžných obyvatel země.

V září 2017 tak rozhodl o zrušení jeho platnosti. Aktuální návrh zákona vlády Benjamina Netanjahua předpokládá pokračující výjimky pro studenty talmudu, ovšem pouze za podmínky naplnění minimálních kvót nových branců mezi cheradim. V případě, že by nedošlo k dosažení limitů by začal platit standardní branný zákon platný pro všechny ostatní obyvatele.

Právě tato část zákona je nepřijatelná pro vládní stranu Sjednocený judaismus Tóry, protože by v důsledku znamenala právní postihy pro studenty talmudu. S návrhem nesouhlasí ani strana Šas, která by však podle Haaretz byla ochotna hlasovat pro v případě drobných úprav.

Posílení pozice

Současná vládní koalice stran Likud, Sjednocený judaismus Tóry, Šas, Kulanu, Jisra'el bejtenu a Židovský domov drží ve 120členném knessetu nadpoloviční většinu 67 křesel. Netanjahu si od předčasných voleb slibuje posílení pozice pro další vyjednávání. Předvolební průzkumy však nejsou jeho plánu příliš nakloněny.

Podle ankety z 30. července letošního roku by premiérova partaj Likud získala o tři místa v parlamentu více, než v předchozích volbách, koalice jako celek by si však nepolepšila. Největší propad by zaznamenal opoziční Sionistický tábor, který by 12 křesel v knessetu ztratil.