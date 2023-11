Pokud krokodýl sevře člověka do čelistí, je šance na přežití hodně malá. Nyní se mezi tyto šťastlivce zařadil Australan Colin Deveraux, chovatel dobytka ze Severního teritoria, který se ubránil útoku slanovodního krokodýla tím, že ho kousl do oka.

Australana sevřel do čelistí krokodýl. Zachránil se tím, že ho kousl do oka. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jak informoval zpravodajský server The New York Times, Deveraux pracoval poblíž řeky Finniss jižně od Darwinu, když na něj zaútočil třímetrový slanovodní krokodýl. „Udělal jsem dva kroky a on mě chytil za pravou nohu,“ řekl australské stanici ABC. „Okamžitě se mnou začal třást jako s hadrovou panenkou.“

Následoval boj, kdy se ho krokodýl snažil stáhnout do vody a Colin Deveraux se ho podle svých slov pokoušel kopnout levou nohou. Krokodýl ho ale táhl hlouběji do vody. V tu chvíli se mu „víceméně náhodou“ podařilo chytit mezi zuby kožnaté oční víčko.

„Povedlo se mi ho kousnout,“ řekl. „Trhnul jsem zuby a pustil ho.“

Krokodýla jeho protiútok zjevně zaskočil. Deveraux se mu dokázal vymanit a utíkal do auta. Jeho bratr ho pak odvezl 130 kilometrů do nejbližší nemocnice.

Odborník: Kousání není nejlepší obranou

Odborník na krokodýly Brandon Sideau, který má databázi více než 8000 zaznamenaných krokodýlích útoků, nicméně kousání jako způsob obrany nedoporučuje - i když je známo několik případů, kdy to zabralo, většinou v Africe.

„Nejsou to čistá zvířata,“ řekl. „Kousnutí je dobrý způsob, jak chytit nějaký žaludeční virus.“ Nejlepší taktikou podle něj je držet se v uctivé vzdálenosti od nebezpečné vody, zvlášť v oblastech, jako je Severní teritorium, kde se krokodýli běžně vyskytují.

„Nikdy nechoďte do vody, pokud si nejste na 100 procent jistí, že v ní nejsou krokodýli, protože pětimetrový slanovodní krokodýl dokáže zůstat dokonale ukrytý tři hodiny i v dost mělké vodě, aniž by vydal jakýkoli zvuk nebo se pohnul,“ dodal Brandon Sideau.