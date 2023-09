V Indii se odehrála překvapující a dojemná situace. Skupina nebezpečných krokodýlů zachránila toulavého psa poté, co spadl do řeky a nedokázal se z ní dostat ven. Vědci se domnívají, že to může ukazovat na skutečnost, že jsou i tito dravci schopni soucitu.

Skupina krokodýlů bahenních zachránila toulavého psa, který vběhl do nebezpečné řeky. Ilustrační foto. | Foto: Wikimedia Commons, Tomas Castelazo, CC0 1.0

Nikdo by to nečekal. Když toulavý pes utíkal před skupinou jiných divokých psů a následně uvízl v řece Savitri v Indii plné dravých krokodýlů, každý si myslel, že je to jeho konec. Nakonec se stal zázrak.

Dravá zvířata totiž psovi pomohla na břeh. „Krokodýli bahenní se psa ve skutečnosti dotýkali svými rypáky. Šťouchali do něj, aby se posunul dále do bezpečí na břeh. Pes nakonec utekl,“ citoval list The Independent vědce.

Žirafa bez skvrn, zebra s puntíky? Zvířata s nezvyklým vzhledem udivují svět

I když plazi mohli psa lehce sežrat, žádný z nejbližších tří nezaútočil. Místo toho ho navedli pryč od místa, kde na něj na břehu čekala rozzuřená smečka. Badatelé situaci popsali v nové zprávě publikované v Journal of Threatened Taxa.

Empatičtí dravci?

Zázračný případ je podle vědců známkou emoční inteligence zvířat. „Ukázala se spíše mezidruhová empatie než altruistické chování krokodýlů,“ uvedli. Empatie u dravých zvířat ještě není dostatečně prozkoumaná, mohla by přesto být odpovědí na pozorované neočekávané chování. Krokodýli by tedy mohli mít vyšší kognitivní funkce, než jaké se jim připisují.

Možná neměli hlad

Podle některých ale existuje plno dalších důvodů, proč dravci psa nesežrali. Biolog ze Southeastern Louisiana University Chris Murray například podle portálu Business Insider přednesl, že možná jednoduše nebyli hladoví anebo se cítili až příliš ohroženi na to, aby kořist napadli. Mohli mít také v minulosti negativní zkušenosti s pokusy o sežrání psů.

Zdroj: Youtube

V některých částech Indie a Srí Lanky žijí v blízkosti lidí velké populace krokodýlů bahenních. Vede to k tomu, že v četnosti útoků plazů na lidi oblast zaujímá jedno z předních míst. „Soucit u krokodýlů mi proto nepřijde pravděpodobný,“ uvedl zoolog.

Souhlasí však s tím, že odborníci krokodýly podceňují. Podle něj existují různé praktiky, kdy tito starobylí plazi lákají ptáky na klacky, aby k nim přistáli, nebo se zapojují do společného krmení, aby pomáhali ostatním členům skupiny získat potravu. Kromě toho se údajně rovněž dokážou učit z minulých zkušeností.

The Last of Us v reálu? Smrtící houba poprvé nakazila člověka, v krku měl vlákna

Krokodýli bahenní žijí hlavně v Indii, Bangladéši, na Srí Lance, v Pákistánu či v jižní část Íránu. Tento druh je nejobvyklejší ze tří indických krokodýlů. Zpravidla měří 250 až 300 centimetrů. Dospělí samci mohou dosáhnout délky až pěti metrů a vážit až 453 kilogramů.