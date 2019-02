Světová média si opět všímají podnikání českého premiéra Andreje Babiše. Reportáž německé stanice Deutsche Welle (DW) přináší svědectví zahraničních pracovníků jeho drůbežárny, kteří se do Česka dostali "za podivných okolností" a pracují zde za nevyhovujících podmínek. Reportéři upozorňují, že je to v přímém rozporu s protiimigrantským postojem Babišovy vlády.

Údajnými rozpory mezi politickými postoji a podnikáním Andreje Babiše se zpravodajský web německé televizní a rozhlasové stanice Deutsche Welle (DW) zabývá v reportáži nazvané „Protiimigrační premiér a jeho zahraniční pracovníci“.

„Český premiér a miliardář Andrej Babiš po léta brojí proti migrantům. V jeho firmách přitom pracuje mnoho cizinců, kteří do země přicestovali za pochybných okolností,“ píše se v úvodu obsáhlého článku. Jeho autoři údajně vyzpovídali 36letého Vietnamce Van Ga Nguyena, jehož jméno bylo pro účely reportáže změněno. Ten v roce 2016 pracoval v mirovické provozovně Vodňanské drůbeže, jež patří do holdingu Agrofert.

Nguyen začal v Mirovicích pracovat v dubnu 2016, a to společně s dalšími čtyřiceti vietnamskými pracovníky. „Byla to špinavá, krvavá, velmi nehygienická a málo placená práce,“ řekl reportérům DW.

Nabídka snadné práce v drůbežárně

O „snadné práci v továrně na drůbež“ se Nguyen dozvěděl od prostředníka, kterému ve splátkách zaplatil 14 tisíc dolarů (308 tisíc korun) za to, aby jej dostal do České republiky. Zprostředkovatel mu domluvil i rozhovor na českém velvyslanectví. Otázky konzulárního úředníka znal Vietnamec, který se ve své vlasti živil jako svářeč, údajně předem.

Ačkoli mu byla prostředníkem přislíbena mzda ve výši 22 tisíc korun, nakonec si vydělal asi 550 eur za měsíc (14 150 korun). O rok později – poté co mu byl zamítnut požadavek na zvýšení mzdy – z továrny odešel. Ostatně nebyl jediný. Z původní skupiny čtyřiceti Vietnamců jich totiž v továrně pracuje již jen šestnáct.

DW však upozorňuje na to, že kromě Vietnamců pracují v drůbežárně i Mongolové, Rumuni či Ukrajinci. Za problematický pak reportáž nepovažuje jen způsob, jakým se do Česka dostali, ale i podmínky panující v ubytovně, která stojí poblíž mirovického závodu. Stavení pobité žlutou dřevotřískou a osázené jednoduchými skly popisuje reportáž jako obzvlášť nevábné.

Špatné pracovní podmínky

Reportéři stanice sice nemohli navštívit samotnou továrnu, mluvili však s lidmi žijícími v této ubytovně. Vietnamští pracovníci údajně potvrdili Nguyenův příběh s tím, že za 200 hodin práce mají asi 15 tisíc měsíčně – a to bez písemných pracovních smluv.

„Pracovní i životní podmínky obyvatel ubytovny jsou v přímém rozporu s Babišovými opakovanými ujištěními o tom, jak moc mu záleží na dobrých pracovních podmínkách jeho zaměstnanců,“ konstatuje DW.

Dotaz reportérů na okolnosti, za jakých zahraniční pracovníci do drůbežárny přišli, a podmínky, za jakých tu pracují, označil mluvčí Agrofertu Jan Pavlů za „hrubě urážlivý“. Podle DW však uvedl, že Agrofert dodržuje zákony a pro zahraniční pracovníky platí stejné podmínky jako pro české. Odmítl také, že by pracovníci neměli písemné smlouvy a že by je zaměstnával přes pracovní agentury.

Jelikož Nguyenovo pracovní povolení bylo vázáno na práci v Mirovicích, žije Vietnamec poslední dva roky nelegálně v Česku. V současnosti má dluhy ve výši 10 tisíc dolarů a načerno pracuje pro stavební společnost sídlící na severu Čech. Ačkoli lituje, že přišel do České republiky, do Vietnamu se vrátit nemůže – nedokázal by vydělat dostatek peněz na jejich zaplacení.

Muž se proto chystá získat práci v Maďarsku či Bulharsku. „Ano,“ odpovídá tiše na dotaz reportérů, zda i tentokrát využije pomoci prostředníka. Zaplatit mu bude muset asi 12 tisíc dolarů.