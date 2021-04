Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel byl podle očekávání zvolen prvním tajemníkem Kubánské komunistické strany (PCC), v jejímž čele střídá devětaosmdesátiletého Raúla Castra. Ten stranu vedl deset let po svém starším bratrovi Fidelu Castrovi. Informovala o tom agentura AFP.

Raul Castro | Foto: ČTK

Zvolením Díaze-Canela (v úterý oslaví 61. narozeniny) do čela komunistické strany formálně končí na Kubě éra bratrů Castrových, kteří na tomto karibském ostrově vládli od roku 1959. Zemi by oficiálně měla vést nová generace, o níž v pátek na začátku čtyřdenního sjezdu PCC Raúl Castro prohlásil, že je "plná vášně a protiimperialistického ducha". Castro ale také dodal, že bude dál jako "revoluční bojovník k dispozici až do konce svého života". I Díaz-Canel, který stojí v čele Kuby od dubna 2018, na sjezdu prohlásil, že bude se svým předchůdcem dál konzultovat otázky strategické pro budoucnost země.