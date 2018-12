Kuba zrušila jednu ze změn ústavy. Homosexuálové nemohou uzavřít manželství

Nová kubánská ústava, o níž mají obyvatelé ostrova hlasovat v únoru v referendu, nebude obsahovat změnu, která by umožnila sňatek homosexuálů. Oznámil to kubánský poslanec Homero Acosta, který koordinuje úpravu textu nové ústavy. O ní má v pátek hlasovat parlament. Informaci uvedl server The Guardian.

Kubánský parlament schválil koncem července novou ústavu, z níž původně vypadla formulace, že manželství je vždy svazkem mezi mužem a ženou. Namísto toho by se nově jednalo o „svazek dvou lidí“. Na podzim předložila vláda návrh do veřejných konzultací občanů, kteří mohli předkládat své výhrady k textu. Nyní komise režimních funkcionářů rozhodla, které podněty přijme. Podle poslance Acosty se změna týkající se homosexuálních sňatků nelíbila dvěma třetinám Kubánců při veřejných debatách. V ústavě tak zůtane původní definice manželství a případné svazky homosexuálů mohou být podle něj v budoucnu upraveny v rámci rodinného práva. Kubánci dostanou mobilní internet. Většina z nich si ho ale nemůže dovolit Přečíst článek › Podle kubánské opozice ale má nová ústava řadu nedostatků. Například opět nezaručí pluralitní demokratický systém ani svobodné volby. Společenská regulace Kubánský režim od nástupu bratří Castrů zavedl tvrdou společenskou regulaci, jejíž součástí byla i diskriminace homosexuálů. V posledních letech však hlas sexuálních menšin na Kubě sílí, především díky dceři předchozího prezidenta a dosavadního vůdce vládnoucí komunistické strany Raúla Castra Mariele, která vede kampaň za jejich práva. "Souhlasím, myslím, že zaměřit se na uznání manželství mezi lidmi bez omezení pomůže odstranit ze společnosti všechny typy diskriminace," prohlásil Díaz-Canel ve venezuelské státní televizí Telesur. Sňatky homosexuálů i uznání soukromého majetku. Kuba si odhlasovala novou ústavu Přečíst článek › Ústava, známá také jako Magna Carta, poprvé od studené války povoluje místním občanům mimo jiné soukromé vlastnictví a podnikání. Zavádí také do justičního systému institut presumpce. Rovněž zachovává některá práva, například svobodu vyznání, současně ale zakazuje diskriminaci na základě pohlaví, etnického původu nebo fyzického postižení. Referendum o ústavě, které se koná 24. února, označují někteří představitelé opozice za divadelní představení, v němž se režim snaží mezinárodnímu společenství prodat zdání, že nová ústava vzešla z vůle lidu. Kubánci připravují novou ústavu. Vláda jedné strany bude zachována Přečíst článek ›

Autor: Lenka Jančarová