Kubánci dostanou mobilní internet. Většina z nich si ho však nemůže dovolit

Na obyvatele Kuby čeká v těchto dnech významná technologická novinka. Karibský stát zavádí mobilní internetové připojení, přístup k němu nicméně vyjde zdejší obyvatele velmi draze.

Kuba prochází v posledních několika letech rozsáhlou proměnou. Po oteplení vzájemných vztahů s USA tamní vládnoucí komunistická strana pomalu, ale jistě dopřává občanům tohoto ostrovního státu čím dál více volnosti. Co bylo ještě před deseti lety, když ve vedení země stáli bratři Castrové, zcela nemyslitelné, se pomalu stává skutečností. Řada Kubánců se díky ekonomickým reformám mohla pustit do podnikání, vlastní mobilní telefon a může vycestovat do zahraničí.

Nyní přichází na řadu další krok, který přiblíží ostrov svobody zase o něco blíže životnímu stylu na Západě. Obyvatelé Kuby budou mít nově k dispozici mobilní internet.

Konkrétně se bude jednat o síť třetí generace (3G), přičemž poskytovatelem bude společnost Etecsa. Nabízet bude balíčky v rozsahu od 600 MB do 4 GP, uvádí server BBC.

Být on-line se prodraží

Problémem nicméně je, že naprostá většina tamního obyvatelstva si tuto „novou“ vymoženost nebude moct dovolit.

Cena základního balíčku bude měsíčně činit 7 kubánských peso (zhruba 160 korun). Za 4 GB dat zaplatí celých 30 peso (cca 680 korun). Zhruba stejně velká je ale tamní průměrná měsíční mzda, a tak je jasné, že se řada Kubánců bude muset nadále spoléhat především na veřejné hotspoty či internetové kavárny, které mohly dveře svým hostům poprvé oficiálně otevřít již před pěti lety.

O pořadí žádostí je již rozhodnuto

O přístup k mobilnímu internetu mohou obyvatelé Kuby zažádat počínaje dneškem. Mají na to čas do soboty, přičemž o pořadí žádostí rozhodují první dvě číslice jejich telefonního čísla, jak informuje na svých stránkách operátor Etecsa. Chce tak předejít přetížení vlastního systému, neboť očekává, že o internet v mobilu bude navzdory relativně vysoké ceně obrovský zájem.