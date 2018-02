Kuciak se zajímal o italskou mafii, tvrdí kolega zavražděného novináře

Co stálo život slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka? Jeho kolega Tom Nicholson v rozhovoru pro Denník N naznačil, že by na Kuciakově odstranění mohla mít zájem italská mafiánská organizace ‘Ndranghetta. Zavražděný novinář měl totiž údajně v hledáčku napojení italského organizovaného zločinu na slovenský dotační systém.

Oba novináři spolu měli prověřovat informaci, že italská mafie čerpá na Slovensku eurofondy a získané peníze posílá zpět do Itálie. „Jano pracoval na skupině, která byla pravděpodobně napojena na kalábrijskou mafii ‘Ndranghetta,“ sdělil Nicholson slovenskému Denníku N.

Podle něj by zveřejnění informací získaných Kuciakem představovalo pro italskou mafii nemalé problémy. „Nevím, co stálo Jána život, ale dám ruku do ohně za to, že to byl právě tento případ,“ dodal kanadský novinář, který však dlouhodobě žije na Slovensku.

Nicholson zároveň uvedl, že před volbami v roce 2016 napsal čelní představitel výše uvedené mafie na sociální sítě jména tří členů vládní strany Směr - sociální demokracie, které je nutné volit. „Domnívám se, že to udělal proto, že jim byl Směr nápomocen,“ konstatoval novinář a dodal: „‘Ndranghetta působí na Slovensku od poloviny devadesátých let. Podle mě si zde pomalu vybudovala politické kontakty a známosti, takže dokáže za každé vlády ovlivnit rozdělování eurofondů.“

Ke krádeži eurofondů Italové údajně zneužívají bývalá zemědělská družstva, která postupně skupují. Následně se tváří, že tam nechávají růst bio rostliny a čerpají dotace. „Vlastně je jedno, co tam roste. Stačí, když znáte člověka, který vám to odklepne. Kdo pak řekne, že to byl podvod? Policie. Ale pokud v tom jede i ta, tak nejste v ohrožení,“ vysvětlil Nicholson.

Na informaci, že slovenská vláda vypsala na informace o vraždě Kuciaka odměnu ve výši miliónu eur (přes 25 milionů korun) reagoval kanadský novinář stroze. „Podle mě už vláda ví, kdo za tím stojí,“ uzavřel.