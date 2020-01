Včera se soud výslechy Kuciakových nejbližších novinářských kolegů snažil zjistit, zda měl Kočner důvod nechat investigativního novináře zavraždit. „Ján Kuciak znepříjemňoval Marianu Kočnerovi život, komplikoval jeho obchodní aktivity,“ uvedl komentátor severu Aktuality.sk Dag Daniš. „Výrazně ohrožoval jeho bezpečnost i byznys,“ prohlásil před soudem Daniš. „Kuciaka zavraždili, protože se nedal zastrašit,“ dodal.

Měl Kočner motiv?

Šéfredaktor Aktualit.sk Peter Bárdy soudu vysvětloval, proč Kuciak při své práci vlastně na Kočnera narazil. „Šlo o odkrývání organizovaného zločinu a trestné činnosti, zaměřoval se na daňové kauzy, korupci. To byl také důvod, proč narazil na činnost Mariana Kočnera,“ řekl Bárdy.

„Ján se věnoval Kočnerovi i z toho důvodu, že byl nejzdatnější v oblasti ekonomických vztahů, byly to náročné finanční a obchodní operace, se kterými jsme neměli velké zkušenosti,“ uvedl šéfredaktor. Připustil, že redakce měla sice obavy z toho, že by Kočner mohl vyhrožovat za články připravované Kuciakem žalobami, a že by dokonce mohlo dojít i k nějakému fyzickému napadení. „Až do 26. února (2018) jsem si nemyslel, že někdo bude mít na Slovensku motiv pro zavraždění novináře. I z toho důvodu jsme mnoho věcí ohledně bezpečnosti neřešili,“ dodal Bárdy.

Kočnerovi obhájci se snažili výpovědi novinářů zpochybnit tvrzením, že Kuciak napsal už dříve o podnikateli mnoho článků. Proto nějaký další materiál nemohl podle nich být důvodem k objednání nájemné vraždy.

Marian Kočner se včerejšího jednání na vlastní žádost poprvé neúčastnil.

Při soudu se pozornost soustředí právě na údajného objednavatele Kočnera, proti němuž jsou zatím nepřímé důkazy. Přímý pachatel vraždy Miroslav Marček se k zastřelení Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové na začátku soudu přiznal.