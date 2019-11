Nejnověji vypsala tendr na správce, který pro ni bude tyto weby analyzovat, evropská agentura Frontex určená pro ochranu vnějších evropských hranic.

„V současnosti probíhá otevřené výběrové řízení, ale do jeho ukončení se nemůžeme vyjadřovat,“ řekla Deníku mluvčí agentury Izabela Wiewiórová. Odkázala však na zadávací dokumentaci k tendru, která obsahuje podrobnosti. „Frontex chce využít příležitosti, které vyplývají z rychlého růstu sociálních médií, jež umožňují uživatelům navzájem komunikovat dříve nepředstavitelným způsobem,“ konstatuje se v ní.

To prý má velké důsledky i pro migraci; mimo jiné se mění způsob, jakým lidé získávají informace o trase nebo který vůbec ovlivňuje jejich rozhodnutí migrovat. „K těmto interakcím se sociálními médii často dochází daleko dříve, než se lidé dostanou na vnější hranice EU,“ uvádí její text.

Mezi sledovaná média má patřit Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, YouTube, MySpace, ale i různé blogy. Agentura by měla analyzovat nejenom příspěvky migrantů, ale i lidí podezřelých z jejich pašování nebo diaspor žijícíchv členských zemích EU.

Analýzy používá řada dalších organizací

Podobný tendr vypsal Frontex již dříve, vyhrála ho tenkrát německá firma. Analýzy sociálních médií používá i řada dalších organizací, například NATO nebo české ministerstvo vnitra.

„Využíváme monitoring prováděný například Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO) a informace sdílené v rámci EU nebo mezi jednotlivými rezorty v ČR, tedy i informace ze zastupitelských úřadů,“ říká Adam Rözler z tiskového odboru ministerstva.

Najde se ovšem řada odborníků, kteří jsou k výsledkům skeptičtí. „Především neznám – ani po důkladném hledání – software, který by dokázal prohledávat obsah Facebooku, Twitteru a lokálních diskusních fór v syrštině, eritrejštině a dalších jazycích zemí, odkud do Evropy přicházejí uprchlíci,“ míní Martin Petrášek ze společnosti eMerite, jež se na monitoring sociálních médií specializuje.

I kdyby podle něj takový software existoval a skutečně uměl spolehlivě prohledávat internetové diskuse v tamějších jazycích, pochybuje, že monitoring bude účelný. „Žádný software z našeho oboru totiž neprohledává neveřejné facebookové skupiny, tedy příspěvky dostupné jen pro přátele určitého pisatele,“ dodává.

Do tendru, který končí příští týden, se samozřejmě mohou zapojit i tuzemské podniky. „Existuje několik velmi dobrých českých firem, které monitorují sociální média pro nejrůznější veřejné i privátní zákazníky. Běžně v několika jazycích, od češtiny přes polštinu, maďarštinu, ruštinu až po rumunštinu,“ říká lobbista a majitel firmy Bruselská spojka Tomáš Hořejší. Nepředpokládá ovšem, že by se do něj zapojily, protože by musely nárazově vyvinout software na monitoring v exotických jazycích, což by pro ně bylo nákladné.