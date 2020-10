Telefony, e-maily, zprávy přes nejrůznější messengery přicházející v ty nejšílenější hodiny. A dotazy, které jsou z nich chrleny, se netýkají velikosti bazénů, nebo všeobecné známosti sousedů. „Jak účinné jsou solární panely? Nebude salinita půdy problémem?“ Současná pandemie devastuje hospodářství států, mění návyky zemí a národů a v detailech i všech obyvatel planety. Včetně těch, kteří jsou zvyklý na život za hradbami svých peněz.

Před propuknutím pandemie byl podle britských Daily Mail typickým nakupujícím starší, opravdu bohatý klient, obvykle muž těsně před důchodem. „Máte svou jachtu, máte své letadlo a nyní chcete i svůj ostrov,“ vysvětluje pro New York Times většině populace nepochopitelné motivy prezident Christie’s International Real Estate, firmy se sídlem na Bahamách, John Christie. Ostrovní makléři věděli, jak těmto klientům vyhovět. Hledali místo, kde by se mohli cítit, jako páni všech moří, malé království, kde rozhodující autoritou by byli pouze oni. Byznys byl kořeněn narážkami na známé miliardáře a celebrity v sousedství.

Zatímco před krizí bylo hlavním motivem koupě především ego zájemce, nyní je situace komplikovanější. Utíká se před virem, přemýšlí se nad přežitím, soběstačností, o dostupnosti. Motivy jsou spíše existenciální. Proto se nyní zoufalí makléři snaží splnit požadavky týkajících se hnojiv, účinnosti generátorů, pevnosti betonu apod.

„Jsou to nejrušnější měsíce mého života, které jsem za posledních 22 let, co prodávám ostrovy, zažil,“ přiznává ředitel společnosti Private Islands Chris Krolow.

Firma uzavřela pouze několik prodejů

Navzdory vysokému zájmu o koupi ostrovů vyvolanou koronavirem uzavřela Krolowa firma pouze několik prodejů. I on, stejně jako ostatní makléři, většinu času strávil především hledáním řešení, jak vybudovat soběstačný ostrov podle představ kupujících a jak eventuální zájemce vůbec na konkrétní ostrov uprostřed všech cestovních opatření dostat.

Dylan Eckard, agent Nest Seekers International, má rovněž spoustu telefonátů: „Peníze nehrají roli. Sežeň mi místo, kde moje rodina nemůže onemocnět.“ Nedávno pronajal jedné rodině ostrov Maine severně od Portlandu za 250 tisíc dolarů týdně. Ale pronájem není pro takto zámožné lidi uspokojující. Zcela změnili způsob uvažování o svém životě mezi jinými lidmi.

„Ostrovy bývaly hračkou na ukazování,“ vysvětluje pro Financial Times Marcus Gondolo-Gordon, ředitel společnosti Incognito Property z Velké Británie. Nový typ klientů podle něj vyžaduje dlouhou a náročnou plavbu na ostrov, aby si zajistil, že kolem jejich nemovitosti nebude nikdo plavat a rušit jejich soukromí. Chce okamžitý přístup k čerstvé vodě, solární panely a inteligentní dům, v němž se dá okamžitě bydlet.

Jenže výstavba na izolovaných ostrovech trvá výrazně déle, než na těch blíže pobřeží. Mění se klima. Na luxusní ostrovy se zaměřují organizované lupičské gangy. „Spíš jim radím, ať si pořídí nějakou superjachtu,“ říká Gondolo-Gordon.

Před pandemií byl prodej ostrovů jen zlomkem v nabídkové škále luxusních realitních kanceláří. I přes veškerá úskalí i skepsi některých makléřů se situace stále rychleji mění. Jednou z největších výhod prodeje ostrovů uprostřed pandemie je podle nich i flexibilita klientů ohledně umístění. Britští kupci, kteří byli kdysi fixováni na řecké ostrovy, jsou nyní nadšení z izolace na Seychelách nebo v Irském moři. Nadšení Američanů a Kanaďanů pro jižní Pacifik v poslední době vystřídal zájem o pobřežní ostrovy na Bahamách, Belize a Panamě. Jenže je k vzteku, když máte tucet klientů se zájmem o ostrovy v Karibiku, ale letiště jsou po celém světě uzavřená.

Jeden z amerických zájemců Johna Christieho to vyřešil mazaně. Nechal svoji jachtu doplout z Floridy na Bahamy, on za ní přiletěl soukromým letem a na lodi pak „trávil“ karanténu. Během ní podnikl dvě plavby za vytipovanými ostrovy. Boonefish Cay měl rozlohu šest hektarů a stál 8,2 milionu dolarů. „Stálo na něm pět domů schopných si vyrobit elektřinu. Ale nebylo to úplně ono,“ popisoval John Christie. Druhý ostrov Foot’s Cay měl asi 10 hektarů a vyšel by na 9 milionů dolarů. Hlavní budova měla čtyři ložnice a betonový bunkr s generátorem. Klient byl spokojen, jenže když vystupoval z lodi, aby si ostrov prohlédl, zrovna v kanceláři Christie’s International Real Estate jiný boháč na tento ostrov právě podepisoval smlouvu a skládal zálohu.