Kurdové chtějí, aby spojenci v Sýrii zůstali. Požadují přítomnost až 1500 vojáků

Velitel arabsko-kurdské koalice SDF v Sýrii vyzval mezinárodní společenství, aby v zemi ponechalo tisíc až 1500 vojáků, kteří by jim pomohli bojovat proti organizaci Islámský stát (IS). Vyjádřil naději, že zejména Spojené státy ustoupí od svého plánu na úplné stažení ze Sýrie. Velitel SDF to řekl malé skupině novinářů po jednání s americkými generály, informovala agentura Reuters.

"Rádi bychom měli krytí ze vzduchu, leteckou podporu a vojáky v terénu, kteří by s námi koordinovali svoji činnost," prohlásil velitel Mazlum Kobani. Ten předtím na blíže neurčeném místě na základně na severovýchodě Sýrie jednal se zástupci americké armády. Vojska USA se ze Sýrie stáhnou do konce dubna. Plán na ochranu Kurdů stále chybí Přečíst článek › Podle Kobaniho se vedly diskuse o tom, že nejspíš francouzští a britští vojáci by je v Sýrii i nadále podpořili. On ale zdůraznil, že chce, aby zůstala alespoň část příslušníků americké armády, kterých je nyní v zemi přes 2000. "Američtí vojáci musejí zůstat po našem boku," řekl velitel SDF novinářům prostřednictvím tlumočníka. Američané rozhodnutí nezmění Americký generál Joseph Votel, který velí americkým silám na Blízkém východě, v Perském zálivu a severní Africe, po jednání s Kobanim řekl, že Američané se nadále řídí rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa, který loni v prosinci oznámil, že chce ze Sýrie stáhnout všechny americké vojáky. "Rozumíme, co chtějí, abychom udělali, ale tímto směrem se nyní neubíráme," uvedl Votel. Představitelé americké armády i zpravodajských služeb už dříve varovali, že samozvaný Islámský stát může opět nabýt na síle, jestliže se arabsko-kurdské koalici nepodaří vytrvat v neustálém vojenském tlaku na tuto teroristickou skupinu. Erdogan jednal po telefonu s Trumpem. Řešili bezpečnost Kurdů v Sýrii Přečíst článek › Kurdy vedená koalice SDF za přispění amerických náletů vede ofenzivu proti posledním jednotkám radikálů z IS, které se opevnily v enklávě okolo syrské vesnice Baghúz, ležící na východ od řeky Eufrat u hranic s Irákem. Hrozbu představuje Turecko Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová o víkendu prohlásila, že se syrští Kurdové na prahu vítězství nad IS nesmějí stát novými oběťmi syrského konfliktu. "Oznámení Spojených států se (ze Sýrie) stáhnout zamíchalo kartami a vytvořilo v regionu nové rozložení. Nikdo neví, jaké uspořádání z toho vzejde," uvedla ministryně v listu Le Parisien. "Naší úlohou je udělat vše pro to, aby se bojovníci SDF nestali oběťmi. Naši partneři v terénu toho udělali hodně. Ohromně jim dlužíme," zdůraznila v narážce na skutečnost, že kurdští spojenci ze SDF se po odchodu amerických vojáků mohou ocitnout v přímém ohrožení intervencí Turecka na severovýchodě Sýrie a že důsledky odchodu amerických vojsk nejsou zdaleka vyřešeny. I velitel Mazlum Kobani v této souvislosti varoval před "novou genocidou" na území ovládaném SDF v případě, že by Spojené státy a jejich spojenci nedosáhli žádné dohody s Tureckem. Kobani Trumpovi poděkoval za to, že veřejně oznámil svůj záměr ochránit SDF. "Chci, aby své slovo dodržel," dodal nicméně. Američané stahují ze Sýrie vybavení. Obrněná vozidla se přesouvají do Iráku Přečíst článek ›

Autor: ČTK