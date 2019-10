Turecko minulý týden spustilo rozsáhlou ofenzívu proti kurdským milicím v severní Sýrii. Učinilo tak jen pár dnů poté, co Trump oznámil, že američtí vojáci region opustí. Kurdské ozbrojené síly přitom bojovaly s Američany proti Islámskému státu (IS) a ztratily kolem 11 tisíc bojovníků.

Trump dnes novinářům řekl, že Spojené státy nejsou policejním orgánem a doplnil, že tureckému prezidentovu Recepu Tayyipu Erdoganovi "nedal zelenou" pro vpád do Sýrie.

Ankara operaci hájí tím, že cílem je vyčistit syrskou oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž považuje také kurdské milice YPG. Erdogan tam chce vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část z 3,6 milionu syrských uprchlíků.

Strategicky brilantní situace

Trump dnes řekl, že situaci na turecko-syrské hranici považuje za "strategicky brilantní" pro Spojené státy. "Naši vojáci jsou z toho venku. Naši vojáci jsou v naprostém bezpečí. Musí si to vyřešit. Možná se jim to povede bez bojů," řekl americký prezident.

"Sledujeme to, jednáme a snažíme se Turecko přimět, aby udělalo správné rozhodnutí, protože chceme zastavit války," doplnil. Trump také řekl, že Kurdové nejsou "žádní andílci". "Bojovali s námi. Zaplatili jsme hodně za to, aby s námi bojovali a to je v pořádku. Dařilo se jim, když bojovali s námi. Když po našem boku nebojovali, už se jim tolik nedařilo," poznamenal.

Trump, který je obviňován, že nechal někdejší kurdské spojence na holičkách, vyvolal kritiku kontroverzním výrokem už minulý týden když řekl, že Kurdové nepomáhali USA tam, kde to neodpovídalo kurdským zájmům, a jako příklad uvedl vylodění spojenců v Normandii za druhé světové války nebo boje amerických vojáků v Afghánistánu či v Tichomoří.

Politické řešení

Velitel arabsko-kurdské koalice Syrské demokratické síly (SDF) Mazlúm Abdí dnes v rozhovoru s kurdským kanálem Ronahi TV upozornil, že Trump neprotestoval proti víkendové dohodě syrských Kurdů a Damašku, podle které se syrská armáda přesunula na severovýchod, aby odrazila turecký vpád.

Abdí řekl, že Rusko, které je spojencem Damašku, se za dohodu zaručilo. Dohoda má podle kurdského velitele zajistit cestu k politickému řešení situace na severu země. Abdí zároveň upřesnil, že syrská vládní vojska se mají rozmístit podél celé severovýchodní části hranice s Tureckem a zprávy o tom, že SDF vládě předává kontrolu nad svým územím jsou nepravdivé. Na severovýchodě Sýrie za občanské války, která trvá od roku 2011, vznikla de facto kurdská autonomie, kterou ale Damašek neuznává.