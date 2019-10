"V minulosti jsme upozornili, že se pro nás boj proti IS stane druhořadým, pokud na nás zaútočí Turecko. Ten případ nyní nastal… Zmrazili jsme všechny své aktivity proti IS," citovala Abdího kurdská agentura Firat.

Turecko od 9. října útočí na pozice SDF na severu Sýrie s cílem vytlačit milice z pohraničí a zřídit na tomto území prostor pro bezpečný návrat syrských uprchlíků z tureckého území. Kurdové na severu Sýrie střeží zajaté bojovníky IS i jejich příbuzné v několika táborech a věznicích. Lidé z IS začali obsazovat sever Sýrie a Iráku v roce 2014, v obou zemích byl IS poražen, ale skupinky jeho lidí jsou stále na svobodě.

Abdí řekl, že se IS na mnoha místech reorganizuje. Jsou tam útoky i exploze, řekl Abdí, podle nějž je na severu stále 12.000 členů IS a jejich příbuzných. Spojené státy, které Turecku usnadnily ofenzivu odsunem svých vojáků z pozic, jež Američané střežili na severu Sýrie spolu s Kurdy, v červnu odhadovaly, že v Iráku a Sýrii je ještě 14.000 až 18.000 členů IS. Skupina se přihlásila k několika nedávným útokům, v syrském Kámišlí 11. října zabila šest lidí. SDF od března pátraly po zbylých členech IS hlavně ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur.

Osvobození žen z tábora

Abdí odmítl tvrzení Ankary, že se Turecko později o zajaté bojovníky IS postará. "Tato možnost je pro nás nepřijatelná. O osudu bojovníků IS a jejich rodin rozhodneme my," řekl.

IS dnes prostřednictvím služby Telegram oznámil, že jeho lidé na severu Sýrie osvobodili ženy z tábora střeženého Kurdy. "Jednotka vojáků chalífátu" ve středu zaútočila na velitelství kurdských sil u města Rakka, osvobodila "muslimky, které unesli" kurdští bojovníci, stojí ve zprávě IS. Už v neděli